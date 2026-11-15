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हिंदी न्यूज़शिक्षाAICTE Fellowship 2026: बगैर टेस्ट और इंटरव्यू के 1 लाख की फेलोशिप दे रहा AICTE, ऐसे करें अप्लाई

AICTE Fellowship 2026: बगैर टेस्ट और इंटरव्यू के 1 लाख की फेलोशिप दे रहा AICTE, ऐसे करें अप्लाई

AICTE Fellowship 2026: AICTE बिना किसी टेस्ट और इंटरव्यू के 1 लाख रुपये की फेलोशिप दे रहा है, जानिए इसके लिए जरूरी पात्रता, आवेदन की अंतिम तिथि और अप्लाई करने का तरीका

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 15 Nov 2026 02:11 PM (IST)
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AICTE Fellowship 2026: देश के इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक बेहद शानदार अवसर सामने आया है. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अपने प्रतिष्ठित इंडस्ट्री फेलोशिप प्रोग्राम 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

इस खास प्रोग्राम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें चयन के लिए उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा या पारंपरिक भर्ती टेस्ट से नहीं गुजरना होगा. योग्य उम्मीदवार 15 दिसंबर 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.

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सैलरी के साथ हर महीने मिलेंगे 1 लाख रुपये

इस एक वर्षीय पूर्णकालिक फेलोशिप प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य अकादमिक जगत और इंडस्ट्री के बीच की दूरी को कम करना है, ताकि शिक्षक नई तकनीकों और वास्तविक प्रोजेक्ट्स का अनुभव लेकर छात्रों को बेहतर ढंग से पढ़ा सकें. चयनित शिक्षकों को हर महीने कुल 1 लाख रुपये की फेलोशिप दी जाएगी.

इसमें 75,000 रुपये प्रति माह AICTE की ओर से और न्यूनतम 25,000 रुपये प्रति माह संबंधित भागीदार कंपनी द्वारा दिए जाएंगे. सबसे अच्छी बात यह है कि फेलोशिप के दौरान शिक्षकों को उनके मूल कॉलेज या संस्थान से मिलने वाली नियमित सैलरी भी पहले की तरह मिलती रहेगी.

कौन कर सकता है आवेदन? जानिए जरूरी शर्तें

इस फेलोशिप के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है. इसके साथ ही उम्मीदवार किसी AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत होना चाहिए.

शैक्षणिक योग्यता के तौर पर उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री और कम से कम 5 साल का फुल-टाइम टीचिंग अनुभव होना जरूरी है. आयु सीमा की बात करें तो 13 नवंबर 2026 तक आवेदक की अधिकतम उम्र 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

किन क्षेत्रों में काम करने का मिलेगा मौका?

इस प्रोग्राम के तहत चयनित फैकल्टी को देश की बड़ी कंपनियों के साथ सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस एंड डिफेंस, स्मार्ट सिटीज, ग्रीन एनर्जी, हेल्थकेयर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में काम करने का सीधा अवसर मिलेगा. आवेदन के समय उम्मीदवारों को अपने संस्थान से प्राप्त NOC, शैक्षणिक व अनुभव प्रमाण पत्र और फोटो आईडी जैसे दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे.

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कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

इच्छुक और योग्य शिक्षक AICTE के आधिकारिक फेलोशिप पोर्टल ifp.aicte.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध इंडस्ट्री लिस्ट और डोमेन में से अपनी विशेषज्ञता के अनुसार प्रोजेक्ट का चुनाव करें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सबमिट कर दें. इस प्रोग्राम के तहत अंतिम चयन सूची 5 जनवरी 2027 को जारी की जाएगी.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

दीनदयाल पाटीदार एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. एजुकेशन बीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह स्कूल और यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों, सरकारी भर्तियों, स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर नियमित तौर पर खबरें लिखते हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुंच सके. उनकी कोशिश रहती है कि जटिल से जटिल सरकारी नियम और शैक्षणिक अपडेट भी पाठकों तक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचे.

एबीपी लाइव में आने से पहले दीनदयाल पाटीदार अपनी यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने कैंपस से जुड़ी खबरों, इवेंट्स और एकेडमिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग और कवरेज की जिम्मेदारी निभाई. इसी दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज राइटिंग की बारीकियां और खबरों को सही फॉर्मेट व भाषा में पेश करने का हुनर सीखा, जो आज उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा हैं.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मंदसौर यूनिवर्सिटी, मंदसौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीए-जेएमसी) में स्नातक की पढ़ाई की है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं.
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Published at : 15 Nov 2026 02:11 PM (IST)
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