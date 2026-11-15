Amazon Fresher Hiring: देश के लाखों इंजीनियरिंग और टेक छात्रों का सपना Google, Microsoft और Amazon जैसी दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों में काम करने का होता है. अक्सर छात्रों को लगता है कि इन कंपनियों में केवल बड़े कॉलेजों के युवाओं को ही मौका मिलता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये कंपनियां डिग्री या कॉलेज के नाम से ज्यादा उम्मीदवार की स्किल्स और प्रॉब्लम-सॉल्विंग क्षमता को महत्व देती हैं. सही रणनीति और तैयारी के साथ एक फ्रेशर भी इन टेक कंपनियों में शानदार पैकेज पर नौकरी हासिल कर सकता है.

किन रास्तों से मिलती है एंट्री?

इन कंपनियों में फ्रेशर्स मुख्य रूप से तीन तरीकों से प्रवेश पा सकते हैं. पहला तरीका ऑन-कैंपस प्लेसमेंट है, जहां कंपनियां सीधे कॉलेज कैंपस में आकर भर्ती करती हैं. दूसरा और सबसे लोकप्रिय रास्ता इंटर्नशिप है. छात्र कॉलेज के दूसरे या तीसरे वर्ष में समर इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां बेहतर प्रदर्शन करने पर उन्हें सीधे प्री-प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है. तीसरा तरीका ऑफ-कैंपस भर्ती है, जिसमें उम्मीदवार कंपनियों के आधिकारिक करियर पोर्टल, रेफरल या राष्ट्रीय स्तर की कोडिंग प्रतियोगिताओं के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

किन स्किल्स की होती है सबसे ज्यादा मांग?

चयन प्रक्रिया को पास करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम पर मजबूत पकड़ होना सबसे पहली शर्त है. इसके साथ ही C++, Java या Python में से किसी एक प्रोग्रामिंग भाषा में महारत जरूरी है. तकनीकी ज्ञान के अलावा रिज्यूमे में 2 से 3 वास्तविक और दमदार प्रोजेक्ट्स का होना उम्मीदवार को दूसरों से अलग बनाता है. वहीं, Amazon में भर्ती के दौरान कंपनी के 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स पर आधारित व्यवहारिक सवालों पर खास ध्यान दिया जाता है.

कैसा होता है इंटरव्यू का पैटर्न?

तीनों ही कंपनियों में चयन की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है. सबसे पहले रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के बाद एक ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट होता है. इसे पास करने वाले उम्मीदवारों को 3 से 5 राउंड के तकनीकी इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है. इन राउंड्स में लाइव कोडिंग, कंप्यूटर साइंस के बुनियादी सिद्धांतों और प्रॉब्लम-सॉल्विंग से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. अंत में एक एचआर या मैनेजरियल राउंड होता है, जिसके बाद फाइनल ऑफर लेटर जारी किया जाता है.

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फ्रेशर्स को कितनी मिलती है शुरुआती सैलरी?

सैलरी की बात करें तो भारत में इन टेक दिग्गजों का शुरुआती पैकेज बेहद आकर्षक होता है. इंडस्ट्री के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के पद पर एक फ्रेशर को सालाना 26 लाख से लेकर 40 लाख रुपये तक का कुल पैकेज मिल सकता है. इसमें बेसिक सैलरी के अलावा जॉइनिंग बोनस और कंपनी के शेयर भी शामिल होते हैं.

कंपनी के आधार पर देखें तो Amazon में फ्रेशर्स का शुरुआती पैकेज लगभग 26 से 30 लाख रुपये, Microsoft में 32 से 35 लाख रुपये और Google में करीब 35 से 40 लाख रुपये सालाना के आसपास रहता है. वहीं, नॉन-टेक या सपोर्ट रोल्स में यह पैकेज 5 से 12 लाख रुपये सालाना के बीच होता है.

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