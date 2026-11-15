ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाAmazon Fresher Hiring: Google, Microsoft और Amazon में फ्रेशर्स को कैसे मिलती है नौकरी, शुरुआती सैलरी कितनी?

Amazon Fresher Hiring: Google, Microsoft और Amazon में फ्रेशर्स को कैसे मिलती है नौकरी, शुरुआती सैलरी कितनी?

Amazon Fresher Hiring: Google, Microsoft और Amazon जैसी दिग्गज टेक कंपनियों में फ्रेशर्स को नौकरी कैसे मिलती है, जानिए जरूरी स्किल्स, कैंपस व ऑफ-कैंपस हायरिंग प्रक्रिया की पूरी डिटेल

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 15 Nov 2026 12:34 PM (IST)
Preferred Sources

Amazon Fresher Hiring: देश के लाखों इंजीनियरिंग और टेक छात्रों का सपना Google, Microsoft और Amazon जैसी दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों में काम करने का होता है. अक्सर छात्रों को लगता है कि इन कंपनियों में केवल बड़े कॉलेजों के युवाओं को ही मौका मिलता है, लेकिन हकीकत यह है कि ये कंपनियां डिग्री या कॉलेज के नाम से ज्यादा उम्मीदवार की स्किल्स और प्रॉब्लम-सॉल्विंग क्षमता को महत्व देती हैं. सही रणनीति और तैयारी के साथ एक फ्रेशर भी इन टेक कंपनियों में शानदार पैकेज पर नौकरी हासिल कर सकता है.

किन रास्तों से मिलती है एंट्री?

इन कंपनियों में फ्रेशर्स मुख्य रूप से तीन तरीकों से प्रवेश पा सकते हैं. पहला तरीका ऑन-कैंपस प्लेसमेंट है, जहां कंपनियां सीधे कॉलेज कैंपस में आकर भर्ती करती हैं. दूसरा और सबसे लोकप्रिय रास्ता इंटर्नशिप है. छात्र कॉलेज के दूसरे या तीसरे वर्ष में समर इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं, जहां बेहतर प्रदर्शन करने पर उन्हें सीधे प्री-प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है. तीसरा तरीका ऑफ-कैंपस भर्ती है, जिसमें उम्मीदवार कंपनियों के आधिकारिक करियर पोर्टल, रेफरल या राष्ट्रीय स्तर की कोडिंग प्रतियोगिताओं के जरिए आवेदन कर सकते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
ASRB Recruitment 2026: ASRB ICAR Technical Assistant के पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन
ASRB ICAR Technical Assistant के पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन
शिक्षा
School Winter Vacation 2026: दिल्ली-यूपी से लेकर राजस्थान और पंजाब तक, जानें स्कूलों में कब पड़ेंगे विंटर वेकेशन?
दिल्ली-यूपी से लेकर राजस्थान और पंजाब तक, जानें स्कूलों में कब पड़ेंगे विंटर वेकेशन?
शिक्षा
Low Students Enrolment:1 टीचर और गिनती के छात्र फिर भी चलेंगे स्कूल, जानें क्या हैं तमिलनाडु सरकार की योजना?
1 टीचर और गिनती के छात्र फिर भी चलेंगे स्कूल, जानें क्या हैं तमिलनाडु सरकार की योजना?
शिक्षा
ISC Board Exam: ISC 12वीं गणित में अब नहीं मिलेगा सेक्शन चुनने का ऑप्शन, देखें नया एग्जाम पैटर्न
ISC 12वीं गणित में अब नहीं मिलेगा सेक्शन चुनने का ऑप्शन, देखें नया एग्जाम पैटर्न

किन स्किल्स की होती है सबसे ज्यादा मांग?

चयन प्रक्रिया को पास करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम पर मजबूत पकड़ होना सबसे पहली शर्त है. इसके साथ ही C++, Java या Python में से किसी एक प्रोग्रामिंग भाषा में महारत जरूरी है. तकनीकी ज्ञान के अलावा रिज्यूमे में 2 से 3 वास्तविक और दमदार प्रोजेक्ट्स का होना उम्मीदवार को दूसरों से अलग बनाता है. वहीं, Amazon में भर्ती के दौरान कंपनी के 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स पर आधारित व्यवहारिक सवालों पर खास ध्यान दिया जाता है.

कैसा होता है इंटरव्यू का पैटर्न?

तीनों ही कंपनियों में चयन की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है. सबसे पहले रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के बाद एक ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट होता है. इसे पास करने वाले उम्मीदवारों को 3 से 5 राउंड के तकनीकी इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है. इन राउंड्स में लाइव कोडिंग, कंप्यूटर साइंस के बुनियादी सिद्धांतों और प्रॉब्लम-सॉल्विंग से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. अंत में एक एचआर या मैनेजरियल राउंड होता है, जिसके बाद फाइनल ऑफर लेटर जारी किया जाता है.

यह भी पढ़ें: ISC Board Exam: ISC 12वीं गणित में अब नहीं मिलेगा सेक्शन चुनने का ऑप्शन, देखें नया एग्जाम पैटर्न

फ्रेशर्स को कितनी मिलती है शुरुआती सैलरी?

सैलरी की बात करें तो भारत में इन टेक दिग्गजों का शुरुआती पैकेज बेहद आकर्षक होता है. इंडस्ट्री के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के पद पर एक फ्रेशर को सालाना 26 लाख से लेकर 40 लाख रुपये तक का कुल पैकेज मिल सकता है. इसमें बेसिक सैलरी के अलावा जॉइनिंग बोनस और कंपनी के शेयर भी शामिल होते हैं.

कंपनी के आधार पर देखें तो Amazon में फ्रेशर्स का शुरुआती पैकेज लगभग 26 से 30 लाख रुपये, Microsoft में 32 से 35 लाख रुपये और Google में करीब 35 से 40 लाख रुपये सालाना के आसपास रहता है. वहीं, नॉन-टेक या सपोर्ट रोल्स में यह पैकेज 5 से 12 लाख रुपये सालाना के बीच होता है.

यह भी पढ़ें: Low Students Enrolment:1 टीचर और गिनती के छात्र फिर भी चलेंगे स्कूल, जानें क्या हैं तमिलनाडु सरकार की योजना?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author दीनदयाल पाटीदार

दीनदयाल पाटीदार एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. एजुकेशन बीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह स्कूल और यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों, सरकारी भर्तियों, स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर नियमित तौर पर खबरें लिखते हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुंच सके. उनकी कोशिश रहती है कि जटिल से जटिल सरकारी नियम और शैक्षणिक अपडेट भी पाठकों तक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचे.

एबीपी लाइव में आने से पहले दीनदयाल पाटीदार अपनी यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने कैंपस से जुड़ी खबरों, इवेंट्स और एकेडमिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग और कवरेज की जिम्मेदारी निभाई. इसी दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज राइटिंग की बारीकियां और खबरों को सही फॉर्मेट व भाषा में पेश करने का हुनर सीखा, जो आज उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा हैं.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मंदसौर यूनिवर्सिटी, मंदसौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीए-जेएमसी) में स्नातक की पढ़ाई की है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
Educational News ABPLIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
ASRB Recruitment 2026: ASRB ICAR Technical Assistant के पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन
ASRB ICAR Technical Assistant के पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन
शिक्षा
School Winter Vacation 2026: दिल्ली-यूपी से लेकर राजस्थान और पंजाब तक, जानें स्कूलों में कब पड़ेंगे विंटर वेकेशन?
दिल्ली-यूपी से लेकर राजस्थान और पंजाब तक, जानें स्कूलों में कब पड़ेंगे विंटर वेकेशन?
शिक्षा
Low Students Enrolment:1 टीचर और गिनती के छात्र फिर भी चलेंगे स्कूल, जानें क्या हैं तमिलनाडु सरकार की योजना?
1 टीचर और गिनती के छात्र फिर भी चलेंगे स्कूल, जानें क्या हैं तमिलनाडु सरकार की योजना?
शिक्षा
ISC Board Exam: ISC 12वीं गणित में अब नहीं मिलेगा सेक्शन चुनने का ऑप्शन, देखें नया एग्जाम पैटर्न
ISC 12वीं गणित में अब नहीं मिलेगा सेक्शन चुनने का ऑप्शन, देखें नया एग्जाम पैटर्न
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
दिल्ली NCR
'वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं', छठ पर कपिल मिश्रा ने AAP पर साधा निशाना
'वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाकर बैठे हैं', छठ पर कपिल मिश्रा ने AAP पर साधा निशाना
क्रिकेट
ROKO बुरी तरह फ्लॉप, ईशान-अक्षर ने बचाई लाज, टीम इंडिया 209 पर ढेर
ROKO बुरी तरह फ्लॉप, ईशान-अक्षर ने बचाई लाज, टीम इंडिया 209 पर ढेर
बॉलीवुड
रवि किशन ने मनोज तिवारी को दिए 1 लाख रुपये, फिर पत्नी सुरभि संग डेट पर गए सिंगर
रवि किशन ने मनोज तिवारी को दिए 1 लाख रुपये, फिर पत्नी सुरभि संग डेट पर गए सिंगर
विश्व
भगोड़े ललित मोदी को ब्रिटेन ने दी नागरिकता, बोले- 'यह नया घर'
भगोड़े ललित मोदी को ब्रिटेन ने दी नागरिकता, बोले- 'यह नया घर'
विश्व
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
एलन मस्क के SpaceX का कारनामा! लॉन्च पैड के ऊपर हवा में ही कैच हुआ स्टारशिप
बिजनेस
आज सस्ता हुआ सोना चांदी? दिल्ली-मुंबई-चेन्नई समेत जानें आपके शहर का भाव
आज सस्ता हुआ सोना चांदी? दिल्ली-मुंबई-चेन्नई समेत जानें आपके शहर का भाव
एग्रीकल्चर
Ginger MSP: प्राकृतिक अदरक का MSP बढ़ा, अब किसानों को मिलेंगे इतने रुपये
प्राकृतिक अदरक का MSP बढ़ा, अब किसानों को मिलेंगे इतने रुपये
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget