RBI के डिप्टी गवर्नर बने शिरीष चंद्र मुर्मू, जानें इस पद पर उन्हें कितनी मिलेगी सैलरी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को नया डिप्टी गवर्नर मिल गया है. केंद्र सरकार ने शिरीष चंद्र मुर्मू को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है. उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए की गई है और उनकी जिम्मेदारी 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी. कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी (ACC) ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है. वह एम. राजेश्वर राव की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 8 अक्टूबर को खत्म हो रहा है. राजेश्वर राव ने अपने कार्यकाल में बैंकिंग रेगुलेशन और सुपरविजन समेत कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाली. अब यह जिम्मेदारी शिरीष चंद्र मुर्मू के कंधों पर होगी.

कौन हैं शिरीष चंद्र मुर्मू?

शिरीष चंद्र मुर्मू फिलहाल रिजर्व बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं. वे सुपरविजन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. आरबीआई की वेबसाइट के अनुसार, मुर्मू संगठन के कई अहम प्रशासनिक कामों, नियामक नीतियों और इंटर-डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की देखरेख करते हैं.

इसके अलावा वे गवर्नेंस से जुड़े मामलों, रेगुलेटरी कंप्लायंस और इंटरनल मैनेजमेंट पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उनकी कार्यशैली और अनुभव की वजह से उन्हें आरबीआई का डिप्टी गवर्नर चुना गया है.

आरबीआई में डिप्टी गवर्नर का रोल

आरबीआई एक्ट 1934 के मुताबिक, भारतीय रिजर्व बैंक में कुल चार डिप्टी गवर्नर होते हैं. इनमें से दो आरबीआई के ही अधिकारी होते हैं, एक वाणिज्यिक बैंकिंग सेक्टर से और एक अर्थशास्त्री, जो मौद्रिक नीति विभाग (Monetary Policy Department) को देखते हैं.

हर डिप्टी गवर्नर की अलग-अलग जिम्मेदारियां होती हैं, जिनमें शामिल हैं-

मौद्रिक नीति (Monetary Policy)

फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन

बैंकिंग सुपरविजन

नियामक नीतियों का पालन

इंटरनल गवर्नेंस और प्रशासनिक फैसले

शिरीष चंद्र मुर्मू को कितनी मिलेगी सैलरी?

RBI के डिप्टी गवर्नर को हर महीने 2.25 लाख की सैलरी मिलती है. इसके साथ ही उन्हें सरकारी सेवा के तहत मिलने वाले अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं.



