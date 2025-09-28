हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अभिषेक शर्मा के गुरु युवराज सिंह से नोएडा में सीखने हैं बैटिंग टिप्स, जानें कहां कर सकते हैं अप्लाई?

अभिषेक शर्मा के गुरु युवराज सिंह से नोएडा में सीखने हैं बैटिंग टिप्स, जानें कहां कर सकते हैं अप्लाई?

एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा ने अपने गुरू युवराज सिंह का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. ऐसे मे आइए आपको बताते हैं कि आप भी YSCE में एडमिशन के लिए कैसे कर सकते है अप्लाई और यहां की कितनी है फीस.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 28 Sep 2025 03:25 PM (IST)
भारतीय क्रिकेट टीम के नए धुरंधर खिलाड़ी अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में अपना नॉन स्टॉप गेम शुरू कर दिया है. युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हर जगह छाए हुए हैं. बात उनकी शानदार पारी की करें या फिर मैदान पर दिखाई देने वाले उनके विक्ट्री एटिट्यूड की दोनों ही आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं. बता दें कि अभिषेक शर्मा ने युवराज सिंह से क्रिकेट की ट्रेनिंग ली है. अगर आप नोएडा में रहते हैं और आपको युवराज सिंह की अकैडमी में लेना है एडमिशन तो जान लीजिए कितनी है यहां की फीस और कैसे कर सकते है अप्लाई?

युवराज सिंह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

YSCE क्रिकेट अकेडमी भारत की टॉप एकेडमीज में से एक है. आपको बता दें कि ये अकेडमी सेक्टर 100 नोएडा में लोकेटेड है. इस अकेडमी में क्रिकेटर्स को क्रिकेट के अलावा हेल्थ, फिटनेस, लाइफस्टाइल और डाइट को मेंटेन करने का तरीका भी बताया जाता है. साथ ही YSCE में क्रिकेटर्स को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया जाता है जिससे वह और बारीकी से चीजों को समझ सकें और बेहतरीन तैयारी कर सकें. इसके अलावा यहां के बीसीसीआई सर्टिफाइड कोचेस से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं. क्रिकेट कोचिंग के दौरान नेशनल और इंटरनेशनल कोचिंग कैंपस क्रिकेटर्स को नई चीजें सीखने का अच्छा मौका देते हैं.

YSCE की कितनी है फीस?

युवराज सिंह की क्रिकेट अकेडमी भारत के कई अलग अलग शहरों में मौजूद है जैसे जलंधर, कोलकाता, अमृतसर, नोएडा, कपूरथला, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और अयोध्या में भी. ऐसे में यहां एडमिशन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस 7 हजार रूपये है. बात अगर मंथली फीस की करे तो उसका खर्चा 5000 पर मंथ है. इसके अलावा अलग अलग सेंटर्स पर फीस में बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

कैसे करें अप्लाई?

YCSE में एडमिशन लेने की प्रोसेस बेहद आसान है. आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं. ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले YSCE की ऑफिशियल वेबसाइट ysce.in पर जाए. इसके बाद कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें. इसके बाद दिए गए नंबर पर कॉल करके एडमिशन की प्रोसेस पूरी कर सकते हैं. ऑफलाइन एडमिशन कराने के लिए अपने नजदीकी YSCE सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराए. इसके बाद बच्चे  का फिटनेस टेस्ट और इनिशियल ट्रेनिंग होगी और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को रोजाना ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाएगा.

Published at : 28 Sep 2025 03:25 PM (IST)
