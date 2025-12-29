नए साल के जश्न से पहले भयंकर ठंड, दिल्ली-यूपी से हरियाणा-पंजाब तक... मौसम विभाग की चेतावनी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

उत्तर भारत में नए साल से पहले कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने घने कोहरे और शीतलहर के साथ ही कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक आज (29 दिसंबर) उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के कुछ इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है.

दिल्ली में घने कोहरे को लेकर चेतावनी

राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने आज सोमवार (29 दिसंबर का मौसम) को बहुत घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है. दिल्ली के कई हिस्सों में अगले कुछ घंटों के दौरान विजिबिलिटी बेहद कम होगी, जिससे यातायात प्रभावित होने की आशंका है. कोहरे के चलते सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली, ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट दिल्ली के इलाके प्रभावित होंगे.

दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

घने कोहरे को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि घने कोहरे के कारण उड़ान संचालन में समस्याएं आ सकती हैं. एडवाइजरी में कहा गया है कि हम यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. उड़ानों से संबंधित ताजा जानकारी के लिए यात्रियों को अपनी-अपनी एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी जाती है. अंतर्राष्ट्रीय असुविधा के लिए हमें खेद है.

यूपी का मौसम

उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोहरे की तीव्रता थोड़ी कमी आई है, लेकिन आज प्रदेश के 37 जिलों में अत्यंत घना कोहरा छाने की संभावना है. अयोध्या, बाराबंकी समेत 7-8 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा. रविवार को हवा चलने के कारण लोगों को गलन का अहसास होता रहा. मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है.

इन जिलों में घना कोहरा

मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और संभल में आज अत्यधिक घना कोहरा रहेगा.

आगरा और सहारनपुर में रविवार काे विजिबिलिटी शून्य रही. इसके अलावा मेरठ में 15, हमीरपुर में 20, अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर में विजिबिलिटी की दूरी 30 मीटर तक रही. ऐसे में वाहन चालकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है.

इन जिलों में आज कोल्ड डे

मौसम विभाग के मुताबिक प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और बदायूं में सोमवार को कोल्ड डे की आशंका है.

बिहार का मौसम

यूपी से सटे बिहार में अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड के साथ ही घना कोहरा छाया रहेगा. मौसम विभाग के राज्य के कई जिलों के लिए कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है. IMD के मुताबिक बिहार में 1 जनवरी तक रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. आज राज्य में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दिन में ठंडक कम नहीं होगी.

