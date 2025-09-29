कौन हैं मोहसिन नकवी, जिनसे ट्रॉफी लेने से टीम इंडिया ने किया इनकार? उन्हें कितनी मिलती है सैलरी?

एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया और अपने दबदबे को कायम रखा. यह जीत भारत की एशिया कप में नौवीं जीत थी. लेकिन इस रोमांचक मुकाबले के बाद आधी रात तक एक नया ड्रामा सामने आया. भारतीय टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से एशिया कप 2025 की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया.

मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी को होटल में भिजवा दिया और शर्त रखी कि अगर भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी लेने आती है, तभी उसे ट्रॉफी मिलेगी. इस घटना के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने साफ कर दिया कि टीम ने ACC अध्यक्ष से ट्रॉफी न लेने का फैसला किया है, क्योंकि नकवी पाकिस्तान के प्रमुख नेताओं में से एक हैं. BCCI सचिव ने कहा, "हम अगले ICC सम्मेलन में इस कृत्य के खिलाफ कड़ा विरोध करेंगे."

मोहसिन नकवी कौन हैं?

मोहसिन रज़ा नकवी पाकिस्तान के जाने-माने मीडिया उद्यमी, पॉलिटिशियन और क्रिकेट प्रशासक हैं. उनका जन्म 28 अक्टूबर 1978 को लाहौर में हुआ. बचपन में ही उनके माता-पिता का निधन हो गया और उनका पालन-पोषण उनके नाना-नानी ने किया.

शिक्षा में उन्होंने लाहौर से शुरुआती पढ़ाई की और पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका के ओहायो यूनिवर्सिटी गए. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान लौटकर मीडिया क्षेत्र में कदम रखा और सिटी न्यूज़ नेटवर्क की स्थापना की, जिसमें City 42, 24 News, Channel 21 और Rohi जैसे कई चैनल शामिल हैं.



यह भी पढ़ें -अभिषेक शर्मा से सूर्य कुमार यादव तक, एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पढ़ा-लिखा कौन?

मीडिया में करियर बनाने के बाद नकवी ने सियासत में कदम रखा. 22 जनवरी 2023 से 26 फरवरी 2024 तक वे पंजाब प्रांत के अंतरिम मुख्यमंत्री रहे. इसके बाद उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) का अध्यक्ष बनाया गया और मार्च 2024 में पाकिस्तान के गृह एवं नारकोटिक्स नियंत्रण मंत्री नियुक्त किया गया. इसी साल वे पाकिस्तान की सीनेट के सदस्य भी बने. 2025 में उन्होंने एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष के रूप में एशिया कप की मेजबानी की.

मोहसिन नकवी की सैलरी

ACC अध्यक्ष के रूप में मोहसिन नकवी को कोई निश्चित वेतन नहीं मिलता. इसके बजाय उन्हें दैनिक भत्ता, आधिकारिक खर्चों के लिए रिम्बर्समेंट, और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं. इसका उद्देश्य उनकी संपूर्ण जिम्मेदारियों और कार्यालय खर्चों को कवर करना होता है. इस पद पर रहते हुए नकवी को ट्रैवल, आवास और अन्य आधिकारिक खर्चों के लिए अलग-अलग भत्ते मिलते हैं. हालांकि, यह राशि स्थिर नहीं होती और ACC की नीतियों के अनुसार बदलती रहती है.



यह भी पढ़ें - अभिषेक शर्मा के गुरु युवराज सिंह से नोएडा में सीखने हैं बैटिंग टिप्स, जानें कहां कर सकते हैं अप्लाई?

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI