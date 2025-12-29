NTA ने CUET-UG 2026 परीक्षा के लिए किया नोटिस जारी, जानें सभी अपडेट

NTA ने CUET UG 2026 देने वाले बच्चों के लिए 27 दिसंबर 2025 को नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में परीक्षा की समय सीमा, आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी अहम चीजों के बारे में निर्देश जारी किए गए है. यह निर्देश परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए किए गए है ताकि उनका पंजीकरण बिना किसी परेशानी के हो सके. नोटिस के अनुसार CUET-UG की परीक्षा को मई 2026 के तीसरे सप्ताह में आयोजित किया जाएगा. CUET UG 2026 को आवेदन करने का प्रारूप को NTA की अधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह अधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करें.

आधार कार्ड में दी जानकारी भरें

पंजीकरण के दौरान समस्याओं को हल करने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह आवेदन करते समय अपने आधार कार्ड के सभी डेटा को उसमें दिए गए निर्देश के अनुसार भर दे. अगर माता-पिता का नाम उपलब्ध नहीं है तो उम्मीदवारों को उसे भरने की कोई आवश्यकता नहीं है.

दस्तावेज में नाम में अंतर

अगर किसी का नाम में आधार कार्ड और 10 के सर्टिफिकेट में अंतर है, तो आवेदन प्रक्रिया में वह उसे भी आसानी से सुधार सकते हैं. ऐसा करने से उनके पंजीकरण में कोई बाधा नहीं आएगी.

विश्वविद्यालय की सूची में हो सकता है बदलाव

सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बाकी संस्थाओं द्वारा ऑफर किए जाने वाले UG प्रोग्रामों की जानकारी आपको CUET UG पोर्टल पर मिल जाएगी. विश्वविद्यालयों की सूची में बदलाव संभव हो सकता है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें. इसके साथ सिलेबस को भी उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.

किसी भी अफवाह से बचें

NTA ने परीक्षा को देने वाले उम्मीदवारों से अनुरोध किया है कि परीक्षा से संबंधित किसी भी नई अपडेट के लिए NTA और CUET की अधिकारिक वेबसाइट को ही चेक करते रहें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बच कर रहें.



