हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNTA ने CUET-UG 2026 परीक्षा के लिए किया नोटिस जारी, जानें सभी अपडेट

NTA ने CUET-UG 2026 परीक्षा के लिए किया नोटिस जारी, जानें सभी अपडेट

यह निर्देश परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए किए गए है ताकि उनका पंजीकरण बिना किसी परेशानी के हो सके. नोटिस के अनुसार CUET-UG की परीक्षा को मई 2026 के तीसरे सप्ताह में आयोजित किया जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: तान्या झा | Updated at : 29 Dec 2025 08:06 AM (IST)
Preferred Sources

NTA ने CUET UG 2026 देने वाले बच्चों के लिए 27 दिसंबर 2025 को नोटिस जारी किया है. इस नोटिस में परीक्षा की समय सीमा, आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी अहम चीजों के बारे में निर्देश जारी किए गए है. यह निर्देश परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए किए गए है ताकि उनका पंजीकरण बिना किसी परेशानी के हो सके. नोटिस के अनुसार CUET-UG की परीक्षा को मई 2026 के तीसरे सप्ताह में आयोजित किया जाएगा. CUET UG 2026 को आवेदन करने का प्रारूप को NTA की अधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह अधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करें.

आधार कार्ड में दी जानकारी भरें

पंजीकरण के दौरान समस्याओं को हल करने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह आवेदन करते समय अपने आधार कार्ड के सभी डेटा को उसमें दिए गए निर्देश के अनुसार भर दे. अगर माता-पिता का नाम उपलब्ध नहीं है तो उम्मीदवारों को उसे भरने की कोई आवश्यकता नहीं है.

दस्तावेज में नाम में अंतर

अगर किसी का नाम में आधार कार्ड और 10 के सर्टिफिकेट में अंतर है, तो आवेदन प्रक्रिया में वह उसे भी आसानी से सुधार सकते हैं. ऐसा करने से उनके पंजीकरण में कोई बाधा नहीं आएगी.

विश्वविद्यालय की सूची में हो सकता है बदलाव

सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बाकी संस्थाओं द्वारा ऑफर किए जाने वाले UG प्रोग्रामों की जानकारी आपको CUET UG पोर्टल पर मिल जाएगी. विश्वविद्यालयों की सूची में बदलाव संभव हो सकता है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें. इसके साथ सिलेबस को भी उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.

किसी भी अफवाह से बचें

NTA ने परीक्षा को देने वाले उम्मीदवारों से अनुरोध किया है कि परीक्षा से संबंधित किसी भी नई अपडेट के लिए NTA और CUET की अधिकारिक वेबसाइट को ही चेक करते रहें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बच कर रहें.
 
यह भी पढ़ें: CBSE डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में आवेदन फॉर्म में सुधार का मौका, कल खुलेगी करेक्शन विंडो

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 29 Dec 2025 08:06 AM (IST)
Tags :
NTA Notice CUET UG 2026 NTA CUET-UG 2026 Exam CUET-UG 2026 Exam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नए साल के जश्न से पहले भयंकर ठंड, दिल्ली-यूपी से हरियाणा-पंजाब तक... मौसम विभाग की चेतावनी
नए साल के जश्न से पहले भयंकर ठंड, दिल्ली-यूपी से हरियाणा-पंजाब तक... मौसम विभाग की चेतावनी
जम्मू और कश्मीर
J&K: आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
इंडिया
सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव की गाड़ी के परखच्चे उड़े, 3 लोग बुरी तरह जख्मी
सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव की गाड़ी के परखच्चे उड़े, 3 लोग बुरी तरह जख्मी
स्पोर्ट्स
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
Advertisement

वीडियोज

Tata Ernakulam Express में लगी भीषण आग, आग लगने से एक शख्स की मौत | Breaking | Andhra Pradesh
Lucknow News: लखनऊ की सड़क पर 1090 चौराहे पर स्टंटबाज़ी का वीडियो सामने आया...
Mohan Bhagwat का बड़ा बयान, 'हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म समान' | RSS | BJP | Breaking | ABP News
Unnao Case: CBI की याचिका पर आज होगी Supreme Court में सुनवाई, Kuldeep Senger की जमानत पर सवाल...
'अपना काम कर गए', Digvijay के RSS वाले बयान पर बरसे Rahul Gandhi | RSS | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए साल के जश्न से पहले भयंकर ठंड, दिल्ली-यूपी से हरियाणा-पंजाब तक... मौसम विभाग की चेतावनी
नए साल के जश्न से पहले भयंकर ठंड, दिल्ली-यूपी से हरियाणा-पंजाब तक... मौसम विभाग की चेतावनी
जम्मू और कश्मीर
J&K: आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
आरक्षण को लेकर पीडीपी विधायक ने CM उमर अब्दुल्ला को घेरा, कहा- इस मुद्दे पर नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
इंडिया
सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव की गाड़ी के परखच्चे उड़े, 3 लोग बुरी तरह जख्मी
सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव की गाड़ी के परखच्चे उड़े, 3 लोग बुरी तरह जख्मी
स्पोर्ट्स
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
बॉलीवुड
आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव की हुई अपेंडिक्स की सर्जरी, हॉस्पिटल से शेयर की फोटोज
आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव की हुई अपेंडिक्स की सर्जरी, हॉस्पिटल से शेयर की फोटोज
हेल्थ
सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है खाली पेट चाय पीना, जानें इसके गंभीर नुकसान
सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है खाली पेट चाय पीना, जानें इसके गंभीर नुकसान
शिक्षा
NTA ने CUET-UG 2026 परीक्षा के लिए किया नोटिस जारी, जानें सभी अपडेट
NTA ने CUET-UG 2026 परीक्षा के लिए किया नोटिस जारी, जानें सभी अपडेट
नौकरी
बैंक ऑफ इंडिया में 514 क्रेडिट ऑफिसर पदों के लिए आवेदन जारी, छात्रों के लिए सुनहरा मौका
बैंक ऑफ इंडिया में 514 क्रेडिट ऑफिसर पदों के लिए आवेदन जारी, छात्रों के लिए सुनहरा मौका
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget