एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत दर्ज की है. जीत के साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने पराक्रम और तकनीक का लोहा मनवाया, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस एशिया कप जीतने वाली टीम में सबसे पढ़ा-लिखा खिलाड़ी कौन है? टीम के खिलाड़ी अलग-अलग शहरों और शिक्षा पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी पढ़ाई की कहानियां भी काफी रोचक हैं.

सूर्यकुमार यादव

टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने मुंबई के परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय (Atomic Energy Central School) से स्कूली शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने मुंबई के पिल्लई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस से वाणिज्य में स्नातक (बी.कॉम.) की डिग्री हासिल की. शिक्षा और खेल के बीच संतुलन बनाना सूर्यकुमार के लिए आसान रहा.

शुभमन गिल

शुभमन गिल ने अपनी स्कूली शिक्षा मोहाली के मानव मंगल स्मार्ट स्कूल से पूरी की. हालांकि, उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई नहीं की. लेकिन क्रिकेट में उनका समर्पण और मेहनत उन्हें सफलता दिलाने के लिए काफी रहा.

अभिषेक शर्मा

उदयमान क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, अमृतसर से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की. पढ़ाई में वे काफी होनहार माने जाते थे और उन्होंने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की.

वरुण चक्रवर्ती

भारतीय स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने अपनी स्कूली पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय और सेंट पैट्रिक एंग्लो इंडियन हाइर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने श्रीराम यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में बैचलर की डिग्री हासिल की. वरुण का करियर दिखाता है कि खेल के साथ पढ़ाई भी पूरी की जा सकती है.

संजू सैमसन

संजू सैमसन ने दिल्ली के रोज़री सीनियर सेकेंडरी स्कूल और केरल के सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की. इसके बाद उन्होंने तिरुवनंतपुरम के मार इवानियोस कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में बीए की डिग्री हासिल की.

तिलक वर्मा

तिलक वर्मा ने हैदराबाद के क्रिसेंट मॉडल इंग्लिश स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और फिर लेपाक्षी जूनियर कॉलेज से आगे पढ़ाई की. वर्तमान में वह आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA) कर रहे हैं.

हार्दिक पंड्या

हार्दिक पंड्या ने एमके हाई स्कूल से नौवीं कक्षा तक पढ़ाई की. क्रिकेट में करियर बनाने की चाह में उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी.

जसप्रीत बुमराह

अहमदाबाद के निर्माण हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी करने वाले जसप्रीत बुमराह ने 12वीं तक की पढ़ाई की. बुमराह की मेहनत और फोकस उन्हें टीम का प्रमुख गेंदबाज बनाने में मददगार रहा.

शिवम दुबे

मुंबई के हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले शिवम दुबे ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और क्रिकेट में अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया.

रिंकू सिंह

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने केवल 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की. नौवीं में फेल होने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की और पूरी मेहनत क्रिकेट में लगा दी.



