हिंदी न्यूज़शिक्षाअभिषेक शर्मा से सूर्य कुमार यादव तक, एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पढ़ा-लिखा कौन?

भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता, जिसमें वरुण चक्रवर्ती और सूर्यकुमार यादव सबसे पढ़ा-लिखा खिलाड़ी हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 29 Sep 2025 01:34 PM (IST)
Preferred Sources

एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत दर्ज की है. जीत के साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने पराक्रम और तकनीक का लोहा मनवाया, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस एशिया कप जीतने वाली टीम में सबसे पढ़ा-लिखा खिलाड़ी कौन है? टीम के खिलाड़ी अलग-अलग शहरों और शिक्षा पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी पढ़ाई की कहानियां भी काफी रोचक हैं.

सूर्यकुमार यादव
टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने मुंबई के परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय (Atomic Energy Central School) से स्कूली शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने मुंबई के पिल्लई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस से वाणिज्य में स्नातक (बी.कॉम.) की डिग्री हासिल की. शिक्षा और खेल के बीच संतुलन बनाना सूर्यकुमार के लिए आसान रहा.

शुभमन गिल
शुभमन गिल ने अपनी स्कूली शिक्षा मोहाली के मानव मंगल स्मार्ट स्कूल से पूरी की. हालांकि, उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई नहीं की. लेकिन क्रिकेट में उनका समर्पण और मेहनत उन्हें सफलता दिलाने के लिए काफी रहा.

अभिषेक शर्मा
उदयमान क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, अमृतसर से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की. पढ़ाई में वे काफी होनहार माने जाते थे और उन्होंने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की.

वरुण चक्रवर्ती
भारतीय स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने अपनी स्कूली पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय और सेंट पैट्रिक एंग्लो इंडियन हाइर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने श्रीराम यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में बैचलर की डिग्री हासिल की. वरुण का करियर दिखाता है कि खेल के साथ पढ़ाई भी पूरी की जा सकती है.

संजू सैमसन
संजू सैमसन ने दिल्ली के रोज़री सीनियर सेकेंडरी स्कूल और केरल के सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की. इसके बाद उन्होंने तिरुवनंतपुरम के मार इवानियोस कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में बीए की डिग्री हासिल की.

तिलक वर्मा
तिलक वर्मा ने हैदराबाद के क्रिसेंट मॉडल इंग्लिश स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और फिर लेपाक्षी जूनियर कॉलेज से आगे पढ़ाई की. वर्तमान में वह आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA) कर रहे हैं.

हार्दिक पंड्या
हार्दिक पंड्या ने एमके हाई स्कूल से नौवीं कक्षा तक पढ़ाई की. क्रिकेट में करियर बनाने की चाह में उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी.

जसप्रीत बुमराह
अहमदाबाद के निर्माण हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी करने वाले जसप्रीत बुमराह ने 12वीं तक की पढ़ाई की. बुमराह की मेहनत और फोकस उन्हें टीम का प्रमुख गेंदबाज बनाने में मददगार रहा.

शिवम दुबे
मुंबई के हंसराज मोरारजी पब्लिक स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले शिवम दुबे ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और क्रिकेट में अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया.

रिंकू सिंह
भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने केवल 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की. नौवीं में फेल होने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की और पूरी मेहनत क्रिकेट में लगा दी.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 29 Sep 2025 01:34 PM (IST)
Education India Asia Cup 2025 Most Educated Indian Cricketers
