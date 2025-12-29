सड़क हादसे में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव की गाड़ी के परखच्चे उड़े, 3 लोग बुरी तरह जख्मी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







महाराष्ट्र के वाशिम में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है. घटना के समय केंद्रीय मंत्री गाड़ी में सवार नहीं थे, लेकिन उनके बॉडीगार्ड, वाहन चालक और उनके सहकर्मी इस घटना में बुरी तरह घायल हुए हैं. ये घटना वाशिम जिले के समृद्धि महामार्ग पर रिधोरा गांव के पास हुई है.

नागपुर में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव को छोड़ने के बाद संबंधित वाहन मेहकर की ओर जा रहा था, तभी सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई.

तीनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

इस हादसे में केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव के बॉडीगार्ड निलेश वाकुडकर, वाहन चालक भूषण चोपड़े और उनके सहकर्मी वैभव देशमुख गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय कार्यकर्ताओं ने तुरंत एंबुलेंस की व्यवस्था कर घायलों को वाशिम के लाइफ लाइन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां तीनों का इलाज जारी है.

हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए

दुर्घटनाग्रस्त वाहन केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव के नाम पर पंजीकृत है, लेकिन हादसे के समय मंत्री वाहन में मौजूद नहीं थे. फिलहाल पुलिस दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच कर रही है. गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. घटना की जानकारी मंत्री को तुरंत नहीं मिल पाई, क्योंकि नागपुर के एयरपोर्ट पर उन्हें छोड़ने के बाद काफिला वापस लौट रहा था.

कौन हैं गणपतराव जाधव

सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के मोटोला तालुका में एक शादी समारोह में शामिल हुए थे. प्रतापराव गणपतराव जाधव 2024 से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वे शिंदे की शिवसेना के सदस्य हैं और 2009 से लगातार 4 बार महाराष्ट्र के बुलढाणा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए हैं.

