रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए मौका! देश के सबसे बड़े बैंक में निकली 821 पदों पर भर्ती

SBI Concurrent Auditor Recruitment 2026: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने रिटायर्ड अधिकारियों के लिए बड़ी भर्ती निकाली है. एसबीआई ने Concurrent Auditor के 821 पदों पर आवेदन मांगे हैं. खास बात यह है कि इस भर्ती में किसी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी और उम्मीदवारों का चयन सीधे इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. हर साल बड़ी संख्या में रिटायर बैंक अधिकारी अपने एक्सपीरियंस के अनुसार नौकरी के नए अवसरों की तलाश करते हैं. ऐसे में एसबीआई की यह भर्ती उनके लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकती है. बैंक की अलग-अलग ब्रांच में ऑडिट से जुड़े कामों के लिए एक्सपीरियंस अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी. उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट https://sbi.bank.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

821 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के तहत एसबीआई में कुल 821 Concurrent Auditor पदों को भरा जाएगा. चयनित अधिकारियों की तैनाती बैंक की अलग-अलग ब्रांच और ऑडिट से जुड़े कामों के लिए की जाएगी. आवेदन प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की लास्ट डेट 11 जून 2026 तय की गई है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए एसबीआई के रिटायर अधिकारी ही आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार का बैंक से नियमित सेवा निवृत्ति (Superannuation) के तहत 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद रिटायर होना जरूरी है. इसके अलावा जिन अधिकारियों के पास क्रेडिट, ऑडिट या फॉरेक्स विभाग में काम करने का एक्सपीरियंस है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. हालांकि VRS, इस्तीफा देने वाले, निलंबित या किसी डिसिप्लीन कारणों से सेवा छोड़ने वाले अधिकारी सामान्य तौर पर पात्र नहीं होंगे. एसबीआई के नियमों के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में VRS लेने वाले अधिकारी 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद आवेदन कर सकते हैं.

आयु सीमा क्या है?

नई नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु 63 वर्ष तय की गई है. वहीं चयनित अधिकारी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक इस पद पर काम कर सकेंगे.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

इस भर्ती में उम्मीदवारों को किसी लिखित परीक्षा से नहीं गुजरना होगा. चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी. इसमें आवेदन पत्रों की शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू शामिल है. बैंक की चयन समिति आवेदन की जांच करेगी और योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगी. इंटरव्यू 100 नंबरों का होगा और मेरिट लिस्ट केवल इंटरव्यू में मिले नंबरों के आधार पर तैयार की जाएगी,. अगर दो उम्मीदवारों के नंबर समान होते हैं, तो ज्यादा उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी.

कितना मिलेगा वेतन?

इस भर्ती में चयनित रिटायर्ड अधिकारियों को उनके रिटायरमेंट के समय के ग्रेड के अनुसार हर महीने तय वेतन दिया जाएगा. जिसमें MMGS-III ग्रेड के अधिकारियों को 45 हजार रुपये, SMGS-IV को 50 हजार रुपये, SMGS-V को 65 हजार रुपये और TEGS-VI ग्रेड के अधिकारियों को 80 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे. इसके अलावा अगर किसी अधिकारी को क्लस्टर ऑडिट, करेंसी चेस्ट की जांच, फॉरेक्स से जुड़े लेनदेन या किसी विशेष ऑडिट का काम दिया जाता है, तो उन्हें हर ब्रांच के दौरे पर 2,000 रुपये अतिरिक्त भी दिए जाएंगे. खास बात यह है कि यह पूरा वेतन उनकी मिलने वाली पेंशन से अलग होगा.

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कौन-कौन से फायदे नहीं मिलेंगे?

इस भर्ती के तहत चयनित अधिकारियों को बैंक की ओर से आवास, फर्नीचर या अन्य भत्ते नहीं दिए जाएंगे. इसके अलावा उन्हें PF, ग्रेच्युटी या अन्य सेवा लाभ का फायदा भी नहीं मिलेगा. आयकर नियमों के अनुसार वेतन पर TDS भी काटा जाएगा. हालांकि चयनित अधिकारियों को HRMS में एक यूनिक आईडी दी जाएगी.

आवेदन कैसे करें?

1. सबसे पहले एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट https://sbi.bank.in पर जाएं.

2. भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

3. नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और पात्रता की जांच करें.

4. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी जानकारी दर्ज करें.

5. आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरण दोबारा जांच लें.

6. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

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