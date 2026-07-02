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हिंदी न्यूज़शिक्षाNTA फिर सवालों के घेरे में! UGC NET 2026 के सोशियोलॉजी पेपर में AI और भारी गलतियों के आरोप

NTA फिर सवालों के घेरे में! UGC NET 2026 के सोशियोलॉजी पेपर में AI और भारी गलतियों के आरोप

यूजीसी नेट एग्जाम अभी कुछ ही दिन पहले खत्म हुए हैं. लेकिन NTA के लिए इस परीक्षा ने भी मुसीबत बढ़ा दी है. आरोप है कि सोशियोलॉजी के पेपर में बड़े पैमाने पर गलतियां थीं.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 02 Jul 2026 03:46 PM (IST)
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  • यूजीसी नेट 2026 समाजशास्त्र पेपर में व्याकरण, वर्तनी की शिकायतें.
  • अभ्यर्थियों ने AI उपयोग और सिलेबस बाहर प्रश्न बताए.
  • गलत नाम, अनुवाद से परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठे.
  • NTA ने इन आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

UGC NET 2026 की परीक्षा खत्म होने के बाद अब इसके कुछ सवाल विवादों में आ गए हैं. खासतौर पर सोशियोलॉजी के पेपर को लेकर सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे हैं. अभ्यर्थियों का आरोप है कि पेपर में बड़ी संख्या में वर्तनी और व्याकरण की गलतियां थीं. हालांकि, इन दावों पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई अभ्यर्थियों और शोधार्थियों ने दावा किया है कि सोशियोलॉजी का प्रश्नपत्र तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किया गया. उनका कहना है कि पेपर में ऐसे विचारकों और पुस्तकों से जुड़े सवाल पूछे गए, जिनका निर्धारित सिलेबस से कोई सीधा संबंध नहीं था. इसके अलावा कई सवालों में भाषा और शब्दों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.

वर्तनी और व्याकरण की गलतियों का आरोप

एक पीएचडी स्कॉलर ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रश्नपत्र के करीब आधे सवालों में वर्तनी संबंधी गंभीर गलतियां थीं. पोस्ट में दावा किया गया कि प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों और लेखकों के नाम भी गलत लिखे गए. रिटज़र को पुटज़र, सोशल को ओवल, पारसंस को परसॉ, एआर देसाई को एके देसाई लिखा गया. साथ ही हिंदी अनुवाद की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए और कहा गया कि कई सवाल समझना मुश्किल था.

छात्रों ने उठाए निष्पक्ष परीक्षा पर सवाल

अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि प्रश्नों में नाम, शब्द या अनुवाद ही गलत होंगे तो सही उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा. उनका मानना है कि ऐसी त्रुटियां परीक्षा की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती हैं और इससे कई उम्मीदवारों का प्रदर्शन भी प्रभावित हुआ होगा.

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NTA की प्रतिक्रिया का इंतजार

फिलहाल इसको लेकर किए जा रहे सभी दावे सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने अभी तक इन आरोपों की पुष्टि या खंडन करते हुए कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

यूजीसी नेट क्या है?

यूजीसी नेट (University Grants Commission National Eligibility Test) देश की एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) आयोजित करती है. इस परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों की जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता और पीएचडी में प्रवेश के लिए योग्यता तय की जाती है यह परीक्षा हर साल दो बार (जून और दिसंबर) आयोजित की जाती है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 02 Jul 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
Education UGC NET 2026 UGC NET Sociology Paper
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