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हिंदी न्यूज़शिक्षाIGNOU में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 36 सब्जेक्ट में 1 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

IGNOU में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 36 सब्जेक्ट में 1 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

IGNOU ने जुलाई 2026 सत्र के लिए 36 विषयों में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है. उम्मीदवार 1 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जबकि चयन प्रक्रिया में इंटरव्यू जरूरी होगा.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 11 Jun 2026 02:47 PM (IST)
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जुलाई 2026 सत्र के लिए पीएचडी (PhD) कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 10 जून से 1 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. विश्वविद्यालय ने अपनी आधिकारिक प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन पत्र भरकर प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं.

IGNOU इस सत्र में कुल 36 विषयों में पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश दे रहा है. इनमें मनोविज्ञान (Psychology), मानव विज्ञान (Anthropology), राजनीति विज्ञान (Political Science), लोक प्रशासन (Public Administration), जैव रसायन (Biochemistry), रसायन विज्ञान (Chemistry) समेत कई अन्य विषय शामिल हैं. इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्र विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य कर सकेंगे.

विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के वर्ष 2022 के नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी. इसके तहत अभ्यर्थियों को विभिन्न श्रेणियों के माध्यम से प्रवेश का अवसर मिलेगा.

पीएचडी प्रवेश के लिए उम्मीदवार चार अलग-अलग श्रेणियों में आवेदन कर सकते हैं. इनमें यूजीसी-नेट (UGC-NET) के साथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) प्राप्त उम्मीदवार, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी प्रवेश के लिए पात्र यूजीसी-नेट अभ्यर्थी, केवल पीएचडी प्रवेश के लिए पात्र यूजीसी-नेट उम्मीदवार तथा विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थी शामिल हैं.

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इन्हें मिलेगा डायरेक्ट इंटरव्यू का मौका

IGNOU के अनुसार सभी उम्मीदवारों को प्रवेश प्रक्रिया के तहत इंटरव्यू या वाइवा-वोसे (Viva-Voce) में शामिल होना जरूरी होगा. हालांकि, जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही JRF या UGC-NET परीक्षा पास कर ली है, उन्हें प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं होगी. ऐसे उम्मीदवारों को सीधे इंटरव्यू चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

विश्वविद्यालय की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार पीएचडी कार्यक्रम फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ही रूपों में उपलब्ध होंगे. इससे नौकरीपेशा और अन्य व्यस्त अभ्यर्थियों को भी शोध कार्य करने का अवसर मिलेगा.

ये काम होगा जरूरी

चयनित उम्मीदवारों को IGNOU मुख्यालय, नई दिल्ली में निर्धारित कोर्स वर्क पूरा करना होगा. विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि शोधार्थियों को कोर्स वर्क के दौरान कम से कम 80 प्रतिशत उपस्थिति बनाए रखना जरूरी होगा. निर्धारित उपस्थिति पूरी नहीं करने वाले छात्रों को आगे की प्रक्रिया में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है.

ऑनलाइन करना होगा अप्लाई?

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. इसके लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले प्रवेश पोर्टल पर जाकर पंजीकरण (Registration) करना होगा. इसके बाद आवेदन पत्र भरना, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना और आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा.
आवेदन शुल्क कितना?

पीएचडी कार्यक्रमों के लिए आवेदन शुल्क 2,000 रुपये निर्धारित किया गया है. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है. आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवारों को सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करने की सलाह दी गई है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 02:47 PM (IST)
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