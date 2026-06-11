UP DElEd के लिए 15 जून से शुरू होने वाले हैं एडमिशन, इस दिन जारी होगी मेरिट लिस्ट

UP DElEd 2026 Admission : अगर आप उत्तर प्रदेश में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन) कोर्स में एडमिशन लेने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. यूपी डीएलएड 2026 एडमिशन की पूरी प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, प्रयागराज ने ऑनलाइन आवेदन, मेरिट लिस्ट जारी होने और काउंसलिंग की तारीखों की घोषणा कर दी है, जिससे कैंडिडेट समय रहते अपनी तैयारी पूरी कर सकें.

हर साल बड़ी संख्या में युवा प्राथमिक शिक्षक बनने का सपना पूरा करने के लिए डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेते हैं. ऐसे में इस बार भी लाखों कैंडिडेट एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो गया है. डीएलएड 2026 में एडमिशन के इच्छुक उम्मीदवार 15 जून 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं UP DElEd के लिए 15 जून से शुरू होने वाले एडमिशन की मेरिट लिस्ट किस दिन जारी होगी.

15 जून से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

यूपी डीएलएड प्रशिक्षण 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया 15 जून 2026 से शुरू होगी. कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म भर सकेंगे. आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई 2026 तय की गई है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आखिरी समय का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें.



आवेदन फीस जमा करने की लास्ट डेट

ऑनलाइन आवेदन करने वाले उम्मीदवार 9 जुलाई 2026 तक आवेदन फीस जमा कर सकेंगे. इसके बाद किसी भी कैंडिडेट की फीस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी. वहीं आवेदन पत्र को पूरी तरह भरने और उसका प्रिंट आउट लेने की लास्ट डेट 11 जुलाई 2026 तय की गई है.



मेरिट लिस्ट किस दिन जारी होगी?

यूपी डीएलएड 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 16 जुलाई 2026 को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. इसके आधार पर कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा. पहले चरण की काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया 20 जुलाई से 10 अगस्त 2026 तक चलेगी.

कुल 2.39 लाख सीटों पर होगा एडमिशन

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार प्रदेश के सरकारी और निजी डीएलएड संस्थानों में करीब 2.39 लाख सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा. इनमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET), कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन (CTE), वाराणसी और प्रदेश के निजी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

डीएलएड प्रशिक्षण में एडमिशन मेरिट के आधार पर दिया जाएगा. उम्मीदवारों के 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन में मिले नंबरों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी. इसके बाद काउंसलिंग आयोजित होगी और सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एडमिशन प्रक्रिया पूरी होगी,.

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कौन कर सकता है आवेदन?

डीएलएड प्रशिक्षण 2026 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है. इसके अलावा सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत नंबर जरूरी हैं. साथ ही एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत नंबरों के साथ छूट दी गई है. वहीं कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए.

कैसे करें यूपी डीएलएड के लिए आवेदन?

1. यूपी डीएलएड के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. इसके लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर जाएं.

2. इसके बाद होमपेज पर दिए गए यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

3. अब मांगी गई सभी जरूरी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

4. इसके साथ ही लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में बाकी विवरण दर्ज करें.

5. अब तय आवेदन फीस ऑनलाइन जमा करें.

6. लास्ट में आवेदन पत्र जमा करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख लें.

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