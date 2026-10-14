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हिंदी न्यूज़शिक्षासाहित्य अकादमी की 30 पदों वाली भर्ती रद्द, वापस होगी अभ्यर्थी की फीस

साहित्य अकादमी की 30 पदों वाली भर्ती रद्द, वापस होगी अभ्यर्थी की फीस

साहित्य अकेडमी में कुल 30 रिक्तियां भरी जानी थी. अकेडमी ने शुद्धि पत्र जारी कर भर्ती रद्द किए जाने की जानकारी दी है. यह फैसला अकेडमी ने 22 अगस्त 2026 को जारी भर्ती विज्ञापन के संबंध में लिया गया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 14 Oct 2026 03:01 PM (IST)
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साहित्य अकादमी ने अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को रद्द कर दिया है. इस भर्ती के जरिए अकेडमी में 13 तरह के पदों पर कुल 30 रिक्तियां भरी जानी थी. अकेडमी ने इस संबंध में शुद्धि पत्र जारी कर भर्ती रद्द किए जाने की जानकारी दी है. यह फैसला अकेडमी ने 22 अगस्त 2026 को जारी भर्ती विज्ञापन के संबंध में लिया गया है. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, उन्हें अब आगे की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के लिए अकेडमी की आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखनी होगी. 

साहित्य अकेडमी की ओर से जारी नोटिस में भर्ती रद्द करने के पीछे प्रशासनिक कारण बताए गए हैं. नोटिस के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद यह निर्णय लिया गया है. हालांकि इसमें उन विशिष्ट कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिनकी वजह से भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला हुआ है. इस भर्ती के लिए पहले आवेदन की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई थी. उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के जरिए अपने आवेदन भेजने थे, लेकिन अब विज्ञापन रद्द होने के बाद इस भर्ती के तहत नियुक्तियां नहीं की जाएगी. फिलहाल अकेडमी की ओर से नई भर्ती आवेदन की किसी नई तारीख को लेकर जानकारी नहीं दी गई है. 

साहित्य अकादमी में इन पदों पर होनी थी भर्ती 

  • उपसचिव (सामान्य प्रशासन) 
  • सहायक संपादक 
  • वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक 
  • कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी 
  • तकनीकी सहायक 
  • कार्यक्रम सहायक 
  • प्रकाशन सहायक 
  • प्रूफ रीडर सह सामान्य सहायक 
  • आशुलिपिक कैटेगरी-2
  • संदेशवाहक सह सवार 
  • ड्राइवर
  • कनिष्ठ लिपिक 
  • बहु-कार्यकारी कर्मचारी 

ये भी पढ़ें-सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती, रिटायर्ड बैंक अधिकारी के लिए भी मौका 

उम्मीदवार को कैसे वापस मिलेगी फीस? 

इस भर्ती के रद्द होने के बाद आवेदन के साथ डिमांड ड्राफ्ट जमा करने वाले उम्मीदवारों को उनके राशि वापस की जाएगी. साहित्य अकेडमी के नोटिस में कहा गया है कि डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा की गई दूसरी रकम नियत प्रक्रिया के तहत लौटाई जाएगी. हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि राशि किस तारीख तक वापस की जाएगी और इसके लिए उम्मीदवारों को अलग से कोई आवेदन करना होगा या नहीं. फीस वापसी की पूरी प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है.

ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, उन्हें अपने आवेदन और डिमांड ड्राफ्ट से जुड़े डॉक्यूमेंट तैयार रखना होंगे. साथी फीस वापसी और भर्ती से संबंधित जानकारी के लिए अकेडमी की इस वेबसाइट को देख सकते हैं. वहीं पुराने विज्ञापन में इन पदों के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष रखी गयी थी. वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान था. 

ये भी पढ़ें-राजस्थान के कई मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटें खाली, जानें कहां कितनी वैकेंसी?

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 14 Oct 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
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