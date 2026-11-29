अक्सर विज्ञान और तकनीक की दुनिया में कुछ नया करने के लिए महंगे उपकरण, आधुनिक लैब और बड़ी सुविधाओं की जरूरत समझी जाती है. खासकर रोबोटिक्स जैसे क्षेत्र का नाम आते ही दिमाग में महंगी मशीनें, कंप्यूटर और तकनीकी चीजों की तस्वीर सामने आने लगती है. लेकिन तमिलनाडु के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले नौवीं कक्षा के छात्र ने इस सोच को बदलकर दिखाया है. उसने उन चीजों की मदद से एक उपयोगी रोबोट तैयार किया, जिन्हें आमतौर पर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं. उसकी इस कोशिश ने न केवल उसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया, बल्कि यह भी साबित किया कि आविष्कार करने के लिए महंगे संसाधनों से ज्यादा जरूरी सोच और कुछ नया सीखने की इच्छा है.

इस छात्र का नाम लोकसूर्या है, जो तमिलनाडु के शिवकाशी के पास स्थित आनैयूर सरकारी हाई स्कूल में पढ़ता है. लोकसूर्या ने पुराने गत्ते के डिब्बों, पीवीसी पाइप, एलईडी लाइट और बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान को मिलाकर एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाला मल्टीपर्पज रोबोट बनाया है. उसकी इस उपलब्धि के लिए उसे नेशनल यंग साइंटिस्ट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.

केवल चलने वाली मशीन नहीं

लोकसूर्या ने अपने रोबोट को केवल एक चलने वाली मशीन के रूप में तैयार नहीं किया, बल्कि इसके पीछे एक व्यावहारिक जरूरत को ध्यान में रखा. उसका मॉडल स्कूल के क्लासरूम में शिक्षकों की मदद करने के उद्देश्य से बनाया गया है. यह रोबोट रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाया जा सकता है और शिक्षकों के लिए जरूरी स्टेशनरी तथा लिखने-पढ़ने का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद कर सकता है. इस तरह यह आविष्कार स्कूल के रोजमर्रा के कामों को आसान बनाने की एक छोटी लेकिन उपयोगी कोशिश है. खास बात यह है कि इस मॉडल को तैयार करने के लिए किसी महंगे रोबोटिक किट या मशीनरी के बिना बनाया गया.

कबाड़ को बनाया उपयोगी

इस रोबोट की खासियत सिर्फ इसकी तकनीक तक सीमित नहीं है. इसके जरिए लोकसूर्या ने पर्यावरण संरक्षण और रीसाइक्लिंग का संदेश भी दिया है. घरों और स्कूलों में इस्तेमाल के बाद कई चीजें बेकार समझकर फेंक दी जाती हैं. इनमें गत्ते के डिब्बे, प्लास्टिक पाइप और पुराने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जैसी चीजें शामिल होती हैं. लेकिन सही सोच और प्रयोग से इन्हीं चीजों को दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है. लोकसूर्या ने अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से यह दिखाया कि हर बेकार वस्तु वास्तव में बेकार नहीं होती. कई बार किसी पुरानी चीज में भी नए आविष्कार की संभावना छिपी होती है.

यह भी पढ़ें: Dummy Schools Admission: क्या होते हैं डमी स्कूल एडमिशन, कोटा-दिल्ली में जमकर चलता है यह खेल

शिक्षक के मार्गदर्शन ने बढ़ाया आत्मविश्वास

लोकसूर्या के इस सफर में उसके स्कूल के शिक्षक करुणैदास ने महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार करने और उसे प्रतियोगिता के लिए बेहतर बनाने में छात्र का मार्गदर्शन किया. एक रोबोट को काम करने लायक बनाना केवल अलग-अलग सामान जोड़ने तक सीमित नहीं होता. इसमें इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों, कंट्रोल सिस्टम और डिजाइन के बीच सही तालमेल बैठाना पड़ता है. लोकसूर्या ने अपने शिक्षक की मदद से इस दिशा में मेहनत की. उसके मॉडल को प्रतियोगिता के दौरान कई चरणों की जांच और एनालिसिस से गुजरना पड़ा. इसके बाद उसे अंतिम चरण में जगह मिली.

राष्ट्रीय मंच पर मिला सम्मान

लोकसूर्या को यह उपलब्धि चेन्नई में आयोजित स्पेस किड्ज इंडिया की राष्ट्रीय स्तर की यंग इंडियन साइंटिस्ट प्रतियोगिता में मिली. उसके प्रोजेक्ट को चयन प्रक्रिया में सफल होने के बाद नेशनल यंग साइंटिस्ट अवॉर्ड के लिए चुना गया. सम्मान समारोह में गगनयान मिशन के लिए चयनित अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप ने उसे ट्रॉफी प्रदान की. इस उपलब्धि के बाद लोकसूर्या और उसके मार्गदर्शक शिक्षक करुणैदास को स्कूल और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों ने भी बधाई दी.

यह भी पढ़ें: आंध्र प्रदेश पुलिस में कॉन्स्टेबल भर्ती निकली, 1,156 पदों पर करें अप्लाई

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI