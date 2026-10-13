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हिंदी न्यूज़शिक्षासेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती, रिटायर्ड बैंक अधिकारी के लिए भी मौका 

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती, रिटायर्ड बैंक अधिकारी के लिए भी मौका 

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के मेरठ रीजन में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सुपरवाइजर के तीन पदों पर भर्ती निकाली है. उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के बजाय इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 13 Oct 2026 10:53 PM (IST)
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बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती का अवसर है. बैंक ने उत्तर प्रदेश के मेरठ रीजन में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सुपरवाइजर के तीन पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती की खास बात यह है कि इसमें युवाओं के साथ-साथ रिटायर्ड बैंक अधिकारियों को भी आवेदन का मौका दिया गया है. उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के बजाय इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. यह भर्ती 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएगी. शिक्षक और योग्य उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा. आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर तय की गई है. 

कौन कर सकता है आवेदन? 

इस भर्ती में युवा उम्मीदवारों और रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों के लिए अलग-अलग पात्रता शर्ते रखी गई है. युवा उम्मीदवार ऑन के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ कंप्यूटर की सामान्य जानकारी भी जरूरी है. उम्मीदवार को एमएस ऑफिस, एक्सेल,  इंटरनेट और ईमेल का इस्तेमाल करना आना चाहिए. एमएससी, बीई, एमसीए या एमबीए की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी. आवेदन के लिए न्यूनतम उम्र 21 और अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित की गई है. वहीं रिटायर्ड उम्मीदवारों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्राइवेट बैंक या कोऑपरेटिव बैंक से अधिकतम स्केल-3 तक के रिटायर्ड अधिकारी आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऐसे रिटायर्ड क्लर्क, जिन्होंने जेएआईआईबी पास की है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी. रिटायर्ड उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 64 वर्ष है. 

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कितनी मिलेगी सैलरी? 

बीसी सुपरवाइजर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 12,000 रुपये का निश्चित मानदेय मिलेगा. इसके अलावा काम के आधार पर 8,000 तक इंसेंटिव दिया जा सकता है. उम्मीदवारों को अधिकतम 3000 प्रतिमाह यात्रा भत्ता और 500 रुपये मोबाइल खर्च भी मिलेगा. इस तरह कुल महीने का खर्चा अधिकतम 23,500 रुपये तक हो सकता है.

सेंट्रल बैंक भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन?

  • इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएं. 
  • इसके बाद वेबसाइट के रिक्रूटमेंट क्षेत्र में जाकर भर्ती से जुड़े नोटिफिकेशन पर क्लिक करें. 
  • अभी यहां दिखाई दे रहा आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लें. 
  • फाॅर्म में अपना नाम, जन्मतिथि, एड्रेस, कांटेक्ट डिटेल, एजुकेशनल क्वालीफिकेशन और एक्सपीरियंस जैसी जानकारी भरें. 
  • अब आवेदन के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट की सत्यापित कॉपी लगाएं.
  • इसके बाद भरे हुए फॉर्म को नर्मदा प्राधिकृत अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रथम तल, विक्टोरिया पार्क जेल, चुंगी, मेरठ उत्तर प्रदेश पते पर 23 अक्टूबर 2026 तक भेज दें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 13 Oct 2026 10:53 PM (IST)
Tags :
Education News
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