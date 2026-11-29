आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) केवल तकनीकी प्रयोग तक सीमित नहीं रह गया है. कंपनियां इसका इस्तेमाल कंटेंट तैयार करने, डेटा एनालिसिस करने, कस्टमर्स को जवाब देने और रोजमर्रा के कई काम निपटाने में कर रही हैं. इससे जहां काम करने की स्पीड और प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वहीं कर्मचारियों के भविष्य को लेकर सवाल भी खड़े होने लगे हैं. अब JPMorgan Wealth Management की एक रिपोर्ट ने इस बहस को और गंभीर बना दिया है. रिपोर्ट के एक संभावित परिदृश्य के मुताबिक, अगले पांच वर्षों में दुनिया भर में करीब 2.4 करोड़ नॉलेज वर्कर की नौकरियां AI के कारण प्रभावित या विस्थापित हो सकती हैं.

यह आंकड़ा उन लोगों से जुड़ा है, जिनका काम मुख्य रूप से जानकारी, एनालिसिस, कंप्यूटर और डिजिटल प्रक्रियाओं पर आधारित होता है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आने वाले पांच साल में तय रूप से 2.4 करोड़ लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा. यह कुछ आर्थिक और तकनीकी मान्यताओं पर आधारित अनुमान है.

1.3 परसेंट हिस्सा हर साल AI के कारण प्रभावित हो सकता है

JPMorgan की रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले पांच सालों में ग्लोबल नॉलेज वर्कफोर्स का लगभग 1.3 परसेंट हिस्सा हर साल AI के कारण प्रभावित हो सकता है. इस अनुमान के पीछे यह धारणा है कि कंपनियां AI पर होने वाले संभावित खर्च का आधा हिस्सा उन कामों को मशीनों से कराने में लगाएंगी, जिनके लिए पहले कर्मचारियों की जरूरत होती थी. रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि AI से वही काम लगभग आधी लागत में कराया जा सकता है, जितनी लागत किसी कर्मचारी को रखने में आती है. इन मान्यताओं के आधार पर नौकरियों पर पड़ने वाले संभावित असर का आकलन किया गया है.

अमेरिका में सबसे ज्यादा पड़ सकता है असर

रिपोर्ट के मुताबिक AI के कारण प्रभावित होने वाली नौकरियों में लगभग दो-तिहाई हिस्सेदारी अमेरिका की हो सकती है. इस स्थिति में अगले पांच साल में वहां करीब 1.6 करोड़ कर्मचारियों के काम पर असर पड़ने का अनुमान है. यानी हर साल लगभग 30 लाख नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं. यह अमेरिका के कुल पेरोल का करीब 2 परसेंट सालाना होगा. रिपोर्ट में इस संभावित बदलाव की तुलना 2000 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हुई नौकरियों की कमी से भी की गई है. अनुमानित रफ्तार उस दौर की तुलना में चार गुना से ज्यादा हो सकती है.

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इन कामों पर AI का असर ज्यादा होगा

AI का इस्तेमाल उन कामों में तेजी से बढ़ रहा है, जिनमें एक जैसी प्रक्रिया बार-बार दोहराई जाती है. उदाहरण के तौर पर डेटा एंट्री, सामान्य रिपोर्ट तैयार करना, दस्तावेजों का एनालिसिस, शुरुआती स्तर की रिसर्च, नियमित अकाउंटिंग और कस्टमर सपोर्ट जैसे कामों में AI की भूमिका बढ़ सकती है. इसके अलावा सामान्य कंटेंट लिखने, ईमेल तैयार करने और प्रशासनिक कामों में भी AI टूल्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है. ऐसे में इन क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को अपनी कार्यशैली और स्किल्स में बदलाव करना पड़ सकता है.

क्या हर कर्मचारी की नौकरी चली जाएगी?

रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि AI का असर हर जगह कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के रूप में नहीं दिखाई देगा. कई कंपनियां नई भर्तियां कम कर सकती हैं या खाली पदों को भरने के बजाय AI टूल्स से काम करा सकती हैं. इसके अलावा ज्यादातर नौकरियां कई छोटे-छोटे कामों का समूह होती हैं. AI फिलहाल इनमें से कुछ कामों को ही पूरी तरह ऑटोमेट कर सकता है. इसलिए कई क्षेत्रों में कर्मचारियों की भूमिका खत्म होने के बजाय बदलने की संभावना है. अमेरिका में फिलहाल कुल कामकाजी घंटों का लगभग 6 परसेंट हिस्सा ही AI की मदद से पूरा किया जा रहा है. इसका मतलब है कि इस तकनीक का वास्तविक इस्तेमाल अभी शुरुआती दौर में है.

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