साल का आखिरी महीना दिसंबर विद्यार्थियों के लिए कई वजहों से खास होता है. एक तरफ जहां इस दौरान स्कूलों में सालाना पढ़ाई और परीक्षाओं से जुड़ी गतिविधियां पूरी की जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ क्रिसमस और नए साल के आसपास छुट्टियों का माहौल भी बन जाता है. ठंड बढ़ने के साथ कई राज्यों में स्कूलों का समय बदला जाता है और कुछ जगहों पर शीतकालीन अवकाश भी शुरू हो जाता है.

हालांकि दिसंबर में सभी राज्यों के स्कूल एक साथ बंद नहीं होंगे. कहीं विंटर वेकेशन महीने के आखिरी सप्ताह से शुरू होगा, तो कहीं कड़ाके की ठंड के चलते पहले ही छुट्टियां घोषित की जा सकती हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि किस राज्य में स्कूल कब-कब बंद रहेंगे और कुल कितने दिनों का अवकाश मिलेगा.

25 दिसंबर को पूरे देश में रहेगा क्रिसमस का अवकाश

दिसंबर महीने की सबसे प्रमुख छुट्टियों में क्रिसमस शामिल है. इस साल 25 दिसंबर 2026 को शुक्रवार के दिन क्रिसमस मनाया जाएगा. इस अवसर पर देश के ज्यादातर स्कूलों में अवकाश रहेगा. इसके अलावा कुछ राज्यों में इसी तारीख के आसपास सर्दियों की छुट्टियां भी शुरू हो जाएंगी. हालांकि, शनिवार और रविवार की छुट्टियां स्कूलों के अपने नियमों के अनुसार रहेंगी.

दिल्ली, यूपी और हरियाणा में कब बंद होंगे स्कूल?

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 1 जनवरी से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित है. ऐसे में दिसंबर में यहां 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी, जबकि नियमित विंटर ब्रेक जनवरी से शुरू होगा. स्कूल 16 जनवरी को दोबारा खुलने का कार्यक्रम है. वहीं उत्तर प्रदेश में सर्दियों की छुट्टियां 31 दिसंबर 2026 से शुरू होकर 14 जनवरी 2027 तक चलने का कार्यक्रम है. इस हिसाब से विद्यार्थियों को लगातार 15 दिन का अवकाश मिल सकता है. हरियाणा में भी विंटर वेकेशन 1 जनवरी से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित है. यहां स्कूल 16 जनवरी से खुल सकते हैं.

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बिहार और राजस्थान में कितने दिन की छुट्टी?

बिहार के सरकारी स्कूलों में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2026 तक शीतकालीन अवकाश रहने का कार्यक्रम है. इसके बाद स्कूल 1 जनवरी 2027 से खुल सकते हैं. वहीं राजस्थान में सर्दियों की छुट्टियां 31 दिसंबर 2026 से 10 जनवरी 2027 तक निर्धारित हैं.

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में लंबा रहेगा विंटर ब्रेक

जम्मू-कश्मीर में मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए अलग-अलग कक्षाओं के लिए छुट्टियों की अवधि तय की गई है. कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 30 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक अवकाश निर्धारित है. वहीं कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की छुट्टियां 14 दिसंबर 2026 से 22 फरवरी 2027 तक रहेंगी. हिमाचल प्रदेश में भी स्कूलों की छुट्टियां क्षेत्र के मौसम स्थिति के आधार पर अलग हैं. कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अवकाश रहेगा. वहीं विंटर क्लोजिंग स्कूलों में 1 जनवरी से 9 फरवरी 2027 तक छुट्टियां निर्धारित हैं.

दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश का कैलेंडर भी देखें

दक्षिण भारत के राज्यों में भी क्रिसमस और नए साल के आसपास स्कूल बंद रहेंगे. तमिलनाडु में 24 दिसंबर 2026 से 1 जनवरी 2027 तक छुट्टियों का कार्यक्रम है. केरल में 18 या 19 दिसंबर से 1 जनवरी तक स्कूल बंद रह सकते हैं. ओडिशा में 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश निर्धारित है. वहीं मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर स्कूल बंद रहेंगे. राज्य के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार 31 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक शीतकालीन अवकाश का उल्लेख है.

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