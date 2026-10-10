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RPSC वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2025 में 880 अभ्यर्थी अयोग्य, 1217 की होगी जांच

RPSC ने वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2025 के सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी कर दिया है. आयोग ने विचारित सूची में 1217 उम्मीदवारों को पात्रता जांच के लिए अस्थायी रूप से शामिल किया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 10 Oct 2026 12:48 PM (IST)
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राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2025 के सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी कर दिया है. आयोग की ओर से जारी विचारित सूची में 1217 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पात्रता जांच के लिए अस्थायी रूप से शामिल किया गया है. वहीं परीक्षा के दौरान उत्तर भरने से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने पर 880 उम्मीदवारों काे अयोग्य घोषित किया गया है. विचारित लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को अब विस्तृत आवेदन ऑनलाइन करना होगा. इसके लिए लिंक 15 से 21 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगा. उम्मीदवार को 21 अक्टूबर को रात 11:59 बजे तक आवेदन जमा करना होगा. इसके बाद संबंधित माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी. आयोग ने स्पष्ट किया है कि विचारित अंतिम चयन सूची नहीं है, अंतिम परिणाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद जारी किया जाएगा. 

आरपीएससी के अनुसार, सामाजिक विज्ञान की विचारित लिस्ट में शामिल सभी 1217 उम्मीदवारों को अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है. इसके लिए उम्मीदवारों को राजस्थान के एसएससी पोर्टल पर लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना होगा, यहां रिक्रूटमेंट सेक्शन पर अप्लाई करना होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी सही दर्ज करें और आयोग की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें. 

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शिक्षा विभाग करेगा डॉक्यूमेंट की जांच 

विचारित लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों के विस्तृत आवेदन पत्र और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन राजस्थान लोक आयोग सेवा आयोग नहीं, बल्कि संबंधित माध्यमिक शिक्षा विभाग करेगा. विभाग की ओर से उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख, समय और स्थान की जानकारी दी जाएगी. उम्मीदवारों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना होगा. इस दौरान उन्हें विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियों के साथ सभी मूल डॉक्यूमेंट और उनकी स्वयं सत्यापित प्रतियां लेकर जानी होगी. आयोग ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए वह अलग से सूचना नहीं भेजेगा. इस संबंध में उम्मीदवारों को संबंधित विभाग की ओर से सूचना पर ध्यान देना होगा. 

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वेरिफिकेशन नहीं होने पर रद्द होगी पात्रता 

आयोग के अनुसार निर्धारित तारीख पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं होने वाले उम्मीदवारों को अपात्र घोषित किया जा सकता है. इसके अलावा अगर कोई उम्मीदवार भर्ती विज्ञापन में दी गई शैक्षणिक योग्यता, एक्सपीरियंस या दूसरी पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी पात्रता भी रद्द की जा सकती है. डॉक्यूमेंट की जांच पूरी होने के बाद संबंधित विभाग एलिजिबल उम्मीदवारों की लिस्ट आयोग को भेजेगा. इसके बाद आयोग रिजल्ट जारी करेगा और चयनित उम्मीदवारों के नाम नियुक्ति के लिए संबंधित विभाग को भेजे जाएंगे. उम्मीदवारों की पात्रता और अंतिम चयन संबंधित नियमों के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही तय होगा. 

880 उम्मीदवारों को क्यों किया गया अयोग्य?

आरपीएससी ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2025 के सामाजिक विज्ञान विषय में 880 उम्मीदवारों को निर्धारित नियमों के अनुसार उत्तर सही नहीं भरने के कारण अयोग्य घोषित किया गया है. परीक्षा के निर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए पांच ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना था, जिन उम्मीदवारों ने 10% से ज्यादा प्रश्नों में 5 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं भरा, उन्हें परीक्षा के लिए अयोग्य माना गया. आयोग ने इसी नियम के आधार पर इन 880 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया. दरअसल परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करना जरूरी था. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 10 Oct 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Education News RPSC
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