Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाIIT में सीटों का आंकड़ा 18 हजार के पार, 4 साल में जुड़ी 2228 सीटें

IIT में सीटों का आंकड़ा 18 हजार के पार, 4 साल में जुड़ी 2228 सीटें

JEE एडवांस्ड के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2022 से 2026 के बीच देशभर के IIT में कुल सीटों की क्षमता में 13.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इन 4 वर्षो के दौरान IIT की कुल सीटें 18,826 तक पहुंच गई.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 26 Oct 2026 02:41 PM (IST)
Preferred Sources

आईआईटी में पढ़ाई का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है. दरअसल, जेईई एडवांस्ड के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2022 से 2026 के बीच देशभर के आईआईटी में कुल सीटों की क्षमता में 13.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इन चार वर्षो के दौरान आईआईटी की कुल सीटों 16,598 से बढ़कर 18,826 पर पहुंच गई है.

इसका सीधा मतलब है कि पिछले 4 सालों में नए शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत और फीमेल सुपरन्यूमरेरी सीट आवंटन प्रणाली के स्थिर होने से आईआईटी में कुल 2,228 नई सीटें जुड़ी हैं. 

साल दर साल बढ़ी IIT में सीटें 

ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन कमेटी और जेओएसएए के आंकड़ों के अनुसार, 2022 से 2026 के दौरान हर साल आईआईटी में एडमिशन क्षमता में निरंतर वृद्धि हुई है. 2022 में 16,598 सीटें थी.  वहीं 2023 में इसमें 787 सीटों की बढ़ोतरी होकर यह 17,385 हो गई. इसके बाद 2024 में 375 सीटों के बढ़ोतरी होकर यह 17,760 हो गई. वहीं 2025 में 400 सीटों के बढ़ोतरी के साथ 18,160 हो गई. इसके अलावा इस साल 2026 में 666 सीटों का बड़े उछाल के साथ यह आंकड़ा 18,826 सीटों तक पहुंच गया है. सीटों में हुआ यह विस्तार जेंडर न्यूट्रल पूलों की सामान्य सीटों को प्रभावित किए बिना किया गया है, जिससे सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अवसर बढ़े हैं. 

महिला सुपरन्यूमरेरी सीटों में 141% की भारी वृद्धि 

आईआईटी में छात्राओं की भागीदारी और लैंगिक जेंडर रिप्रेजेंटेशन को सुधारने के उद्देश्य से 2018 में कम से कम 20  प्रतिशत महिला नामांकन का टारगेट निर्धारित किया गया था. इस नीति के तहत बनाई गई फीमेल ओनली सुपरन्यूमरेरी सीटों की संख्या में पिछले 4 सालों में 141 प्रतिशत की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 2022 में फीमेल सुपरन्यूमरेरी सीटों की संख्या 1,567 थी, जो 2026 में बढ़कर 3,776 हो गई. यह सीटें जेंडर न्यूट्रल सीटों के अतिरिक्त बनाई जाती है, जिससे लड़कों की सीटों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है. वहीं 2024 के बाद से यह प्रणाली पूरी तरह संतुलित हो गई, जहां कुल रिपोर्ट की गई क्षमता में महिलाओं की सुपरन्यूमरेरी सीटों की हिस्सेदारी लगभग 20 प्रतिशत पर स्थिर है. 

ये भी पढ़ें-CAT 2026: परीक्षा के तनाव को ऐसे करें दूर, एक्सपर्ट ने बताए खास टिप्स

कुल आवंटन में महिलाओं की हिस्सेदारी में मामूली सुधार 

सुपरन्यूमरेरी सीटों की संख्या तो 141 प्रतिशत बढ़ी है, लेकिन कुल सीट आवंटन में छात्राओं के प्रतिशत में बहुत मामूली बदलाव देखने को मिला है. 2022 में 16,635 को आमंत्रित सीटों में से 3,310 छात्राएं यानी 19.9 प्रतिशत थी. वहीं 2026 में 18,861 कुल आवंटित सीटों में से 3,814 छात्राएं यानी 20.22 प्रतिशत छात्राएं रही है. ऐसे में आंकड़ों से यह साफ होता है कि आईआईटी में एडमिशन पाने वाली छात्राओं की कुल संख्या तो बढ़ी है, लेकिन कुल आवंटन में उनका प्रतिशत पांचवें हिस्से के आसपास ही बना हुआ है.

सीट कैपेसिटी और अलॉटमेंट अलग-अलग 

कुल उपलब्ध सीटों की संख्या और काउंसलिंग के दौरान दी गई सीटों की संख्या अलग-अलग माप है. 2026 में आईआईटी की कुल सीट कैपेसिटी 18,826 थी, जबकि जाओएसएए काउंसलिंग के फाइनल राउंड में 18,861 सीटें दी गई. यह अंतर कुछ सुपरन्यूमरेरी कैटेगरी के तहत एक्स्ट्रा अलॉटमेंट को दिखाता है और इसे मंजूर सीट कैपेसिटी में बढ़ोतरी के तौर पर नहीं समझ जाना चाहिए. नए आंकड़े महिलाओं के लिए मौजूदा मौका में बढ़ोतरी और आईआईटी एडमिशन में उनके हिस्से में काफी मामूली बदलाव दोनों दिखाते हैं. ज्यादा सीटों के साथ जेईई एडवांस परीक्षा में महिलाओं का हिस्सा लेना और इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस में उनकी तरक्की रिप्रेजेंटेशन के जरूरी इंडिकेटर बने हुए हैं.

ये भी पढ़ें-भारत में सबसे ज्यादा सैलरी वाली नौकरी कौन, कितनी मिलती है तनख्वाह?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
IIT Education News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
यूपी में RO ARO के 501 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू
यूपी में RO ARO के 501 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू
शिक्षा
जामिया में 20 साल बाद छात्रसंघ चुनाव का ऐलान, छात्रों ने ठुकराया प्रस्ताव 
जामिया में 20 साल बाद छात्रसंघ चुनाव का ऐलान, छात्रों ने ठुकराया प्रस्ताव 
शिक्षा
बिहार 33320 पदों पर शिक्षक भर्ती की डेडलाइन आज, जानें आवेदन का पूरा तरीका 
बिहार 33320 पदों पर शिक्षक भर्ती की डेडलाइन आज, जानें आवेदन का पूरा तरीका 
शिक्षा
भारत में सबसे ज्यादा सैलरी वाली नौकरी कौन, कितनी मिलती है तनख्वाह?
भारत में सबसे ज्यादा सैलरी वाली नौकरी कौन, कितनी मिलती है तनख्वाह?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Live: राहुल गांधी मानहानि केस में बरी, काफिले में हादसे की जांच करेगी SIT, डीजीपी का आदेश
Live: राहुल गांधी मानहानि केस में बरी, काफिले में हादसे की जांच करेगी SIT, डीजीपी का आदेश
महाराष्ट्र
'मां-बाप, बहन-बेटी को...', खरगे विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी की BJP-कांग्रेस को नसीहत
'मां-बाप, बहन-बेटी को...', खरगे विवाद पर प्रियंका चतुर्वेदी की BJP-कांग्रेस को नसीहत
इंडिया
सीएम शुभेंदु अधिकारी का CJP पर बड़ा बयान, 'यह सुनिश्चित करें कि कॉकरोच...'
सीएम शुभेंदु अधिकारी का CJP पर बड़ा बयान, 'यह सुनिश्चित करें कि कॉकरोच...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने मचाया गदर, चौके-छक्कों की बारिश कर ठोका तूफानी शतक
वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने मचाया गदर, चौके-छक्कों की बारिश कर ठोका तूफानी शतक
बॉलीवुड
आमिर खान पर होना था हमला? फिर निशाने पर टाइगर श्रॉफ कैसे आ गए? जांच में चौंकाने वाला खुलासा
आमिर खान पर होना था हमला? फिर निशाने पर टाइगर श्रॉफ कैसे आ गए?
इंडिया
'सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन...', PM मोदी पर खरगे के बयान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक
'सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन...', PM मोदी पर खरगे के बयान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सुल्तानपुर कोर्ट ने किया बरी लेकिन राहुल की मुश्किलें नहीं कम! विजय मिश्रा ने लिया बड़ा फैसला
सुल्तानपुर कोर्ट ने किया बरी लेकिन राहुल की मुश्किलें नहीं कम! विजय मिश्रा ने लिया बड़ा फैसला
ट्रेंडिंग
कितनी जलन है...पड़ोसियों ने खरोंच डाली नई-नवेली कार, वीडियो देख भड़के यूजर्स
कितनी जलन है...पड़ोसियों ने खरोंच डाली नई-नवेली कार, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget