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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरी12वीं पास के लिए सेना में अधिकारी बनने का मौका, TES-57 पदों पर भर्ती

12वीं पास के लिए सेना में अधिकारी बनने का मौका, TES-57 पदों पर भर्ती

भारतीय सेना ने 12वीं टेक्निकल एंट्री स्कीम-57 कोर्स के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस कोर्स के जरिए योग्य उम्मीदवार को सेना में अधिकारी बनने का मौका मिलता है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 10 Oct 2026 10:14 AM (IST)
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अगर आप भी भारतीय सेना में अधिकारी बनकर देश सेवा करने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. दरअसल भारतीय सेना ने 12वीं टेक्निकल एंट्री स्कीम-57 कोर्स के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस कोर्स के जरिए योग्य उम्मीदवार को सेना में अधिकारी बनने का मौका मिलता है. यह कोर्स जुलाई 2027 में शुरू होगा. इस भर्ती के लिए ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषयों के साथ 12वीं की परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. इसके अलावा उम्मीदवार का जेईई मेन 2026 में शामिल होना जरूरी है. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी. वहीं इच्छुक उम्मीदवार 12 नवंबर 2026 तक भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म भर सकते हैं 

TES-57 कोर्स के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के निर्धारित शैक्षणिक और दूसरी एजुकेशनल शर्तें पूरी करनी होगी. उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास की हो. वहीं उम्मीदवार के 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत अंक होना जरूरी है. इसके साथ उम्मीदवार का जेईई मेन 2026 में शामिल होना अनिवार्य है. पिछले TES कोर्सों के नियमों के अनुसार यह एंट्री अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों के लिए होती है. उम्मीदवारों को सेना के निर्धारित मेडिकल और फिजिकल फिटनेस से संबंधी शर्तें भी पूरी करनी होगी. 

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TES-57 के लिए कितनी होनी चाहिए उम्र?

पिछली TES भर्तियों के नियमों के अनुसार उम्मीदवार की उम्र 1 जुलाई 2027 को साढ़े 16 साल से साढ़े 19 साल के बीच होनी चाहिए. इसके आधार पर जन्मतिथि के संभावित सीमा 2 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 बताई गई जा रही है. हालांकि उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले विस्तृत नोटिफिकेशन में दी गई, जन्मतिथि की शर्तें जरूर जांचनी होगी. 

भर्ती के लिए पद और सैलरी

भारतीय सेना की ओर से जारी शॉर्ट नोटिफिकेशन में TES-57 कोर्स के लिए पदों की सटीक संख्या नहीं बताई है. हालांकि पिछले कुछ TES कोर्सों के आधार पर 90 पदों का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन इसे अंतिम संख्या नहीं माना जा सकता. अंतिम संख्या की जानकारी विस्तृत नोटिफिकेशन में मिलेगी. वहीं ट्रेनिंग पूरी करने के बाद लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त अधिकारियों को पे लेवल 10 के तहत 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये तक बेसिक सैलरी मिलेगी. इसके अलावा नियमानुसार मिलिट्री सर्विस पे और दूसरे भत्ते दिए जाते हैं. ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाले स्टाइपेंड और दूसरी सुविधाओं की शर्तें विस्तृत नोटिफिकेशन और सेना के नियमों के अनुसार होगी 

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कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन? 

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अलग से लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी. इस भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले उम्मीदवारों की पात्रता और जेईई मेन से जुड़ी जानकारी के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी. इसके बाद एसएसबी इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा. इंटरव्यू क्लियर करने वाले उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट होगा और इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा. 

इंडियन आर्मी TES-57 के लिए ऐसे करें आवेदन 

  • सबसे पहले joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर जाएं. 
  • अब वेबसाइट पर ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन सेक्शन पर जाएं.  
  • यहां पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जरूरी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें. 
  • अब अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें. 
  • इसके बाद अप्लाई ऑप्शन चुनकर TES-57 के लिए आवेदन करें. 
  • फाॅर्म में पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरे. 
  • अब मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करके फॉर्म को अच्छे से जांचें. 
  • लास्ट में फॉर्म को सबमिट करके उसकी एक कॉपी सुरक्षित रख लें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 10 Oct 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Education News Army Jobs
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