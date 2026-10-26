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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीयूपी में RO ARO के 501 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू

यूपी में RO ARO के 501 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू

यूपीपीएससी ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के 501 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन आज से शुरू हो गए हैं. जानें योग्यता, उम्र, आवेदन की तारीख और तरीका.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 26 Oct 2026 12:41 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी RO और सहायक समीक्षा अधिकारी ARO के 501 पदों पर भर्ती निकाली है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 26 अक्टूबर 2026 से शुरू हो गए हैं. इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी योग्यता और उम्र से जुड़ी शर्तें जरूर देख लेनी चाहिए. इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 नवंबर 2026 है.

कितने पद हैं और क्या योग्यता 

इस भर्ती के जरिए कुल 501 पद भरे जाएंगे. RO के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है. वहीं ARO के लिए ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर में ओ लेवल का प्रमाणपत्र या उसके बराबर की योग्यता होनी चाहिए. इसके अलावा, एआरओ पद के लिए हिंदी टाइपिंग की गति कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए. 

यह भी पढ़ें : UP PET परीक्षा आज से, सेंटर जाने से पहले जान लें जरूरी नियम और सावधानियां 

जान लें उम्र और फीस

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. उम्र की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसारउम्र में  छूट मिलेगी. आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 125 रुपये देने होंगे. एससी और एसटी वर्ग के लिए फीस 65 रुपये है, जबकि दिव्यांग उम्मीदवारों को 25 रुपये देने होंगे. 

आवेदन कैसे करें और आखिरी तारीख क्या है?

आवेदन करने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां RO-ARO भर्ती का लिंक खोलें और मांगी गई जानकारी भरें. इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा कर दें. फॉर्म जमा करने के बाद उसकी कॉपी डाउनलोड करके अपने पास रख लें. ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 नवंबर 2026 है. वहीं, फॉर्म में गलती सुधारने और फीस से जुड़ी समस्या ठीक करने के लिए 3 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है. परीक्षा की तारीख और भर्ती से जुड़ी दूसरी जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट देखते रहें.

यह भी पढ़ें : यूपी TGT के 17,735 पदों पर भर्ती का ऐलान, आज से शुरू हो रहे आवेदन 

डिस्क्लेमर: उम्मीदवारों फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई शर्तों को ध्यान से पढ़ लें.परीक्षा की तारीख और भर्ती से जुड़ी दूसरी जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट देखते रहें.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

दीनदयाल पाटीदार एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. एजुकेशन बीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह स्कूल और यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों, सरकारी भर्तियों, स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर नियमित तौर पर खबरें लिखते हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुंच सके. उनकी कोशिश रहती है कि जटिल से जटिल सरकारी नियम और शैक्षणिक अपडेट भी पाठकों तक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचे.

एबीपी लाइव में आने से पहले दीनदयाल पाटीदार अपनी यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने कैंपस से जुड़ी खबरों, इवेंट्स और एकेडमिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग और कवरेज की जिम्मेदारी निभाई. इसी दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज राइटिंग की बारीकियां और खबरों को सही फॉर्मेट व भाषा में पेश करने का हुनर सीखा, जो आज उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा हैं.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मंदसौर यूनिवर्सिटी, मंदसौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीए-जेएमसी) में स्नातक की पढ़ाई की है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं.
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Published at : 26 Oct 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Education News
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