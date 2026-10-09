NIOS ने जारी की 10-12वीं की डेटशीट, अक्टूबर से दिसंबर तक होंगे एग्जाम

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने अक्टूबर-नवंबर 2026 की परीक्षाओं के लिए 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी कर दी है. परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र sdmis.nicos.ac.in पर जाकर अपना टाइम टेबल देख सकते हैं. डेट शीट में विषयों के अनुसार परीक्षा की तारीख, विषय कोड और परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है. शेड्यूल के अनुसार, दोनों परीक्षाओं की थ्योरी परीक्षाएं 12 अक्टूबर से शुरू होगी. 10वीं की परीक्षाएं 7 दिसंबर तक चलेगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 5 दिसंबर तक निर्धारित है.

NIOS 10वीं की डेटशीट

22 अक्टूबर- प्रिंसिपल्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चैन मैनेजमेंट, वेद अध्ययन, लोक कला और फिजिकल एजुकेशन

23 अक्टूबर- अकाउंटेंसी और इंडियन साइन लैंग्वेज

24 अक्टूबर- पेंटिंग

28 अक्टूबर- बंगाली, मराठी, तेलुगू, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, असमिया, नेपाली, मलयालम, ओड़िया, तमिल, सिंधी, अरबी, फारसी समेत अन्य भाषा विषय

29 अक्टूबर- डेटा एंट्री ऑपरेशंस

31 अक्टूबर- होम साइंस

2 नवंबर- मिलिट्री स्टडीज, संस्कृत, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और बौद्ध दर्शन

4 नवंबर- साइकोलॉजी

5 नवंबर- गणित

6 नवंबर- विज्ञान

12 नवंबर- अंग्रेजी

17 नवंबर- बिजनेस स्टडीज

18 नवंबर- हिंदी

20 नवंबर- नाट्य कला और अर्थशास्त्र

21 नवंबर- सामाजिक विज्ञान

25 नवंबर- भारतीय संस्कृति और विरासत

26 नवंबर- उर्दू

28 नवंबर- हिंदुस्तानी संगीत

1 दिसंबर- संस्कृत व्याकरण और उद्यमिता

2 दिसंबर- विभिन्न व्यावसायिक और सर्टिफिकेट कोर्स के पेपर

4 दिसंबर- कर्नाटक संगीत

5 दिसंबर- भारतीय दर्शन

7 दिसंबर- संस्कृत साहित्य

NIOS 12वीं की डेटशीट 2026

22 अक्टूबर- संस्कृत व्याकरण, बेसिक्स का ट्रांसपोर्टेशन और बौद्ध दर्शन

23 अक्टूबर- अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन

24 अक्टूबर- भूगोल

29 अक्टूबर- पेंटिंग

31 अक्टूबर- गणित और ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउस मैनेजमेंट

2 नवंबर- इतिहास, भौतिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस

4 नवंबर- हिंदी एम्पलाॅयबिलिटी स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेंटरी मैनेजमेंट

5 नवंबर- जीव विज्ञान, अकाउंटेंसी और इंट्रोडक्शन टू लॉ.

6 नवंबर- बिजनेस स्टडीज

12 नवंबर- कंप्यूटर साइंस, समाजशास्त्र, टूरिज्म और फिजिक्स एजुकेशन

17 नवंबर- केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन और मिलिट्री स्टडीज

18 नवंबर- गुजराती, पंजाबी, मलयालम, ओड़िया, अरबी, फारसी, तमिल और सिंधी समेत भाषा विषय

20 नवंबर- संस्कृत

21 नवंबर- अर्थशास्त्र

25 नवंबर- होम साइंस

26 नवंबर- डेटा एंट्री ऑपरेशंस

28 नवंबर- इंडियन साइंस लैंग्वेज और साइकोलॉजी

1 दिसंबर- हॉस्पिटैलिटी, वेब डिजाइनिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन और दूसरी व्यावसायिक विषय

2 दिसंबर- उर्दू, वेद अध्ययन और उद्यमिता

4 दिसंबर- कृषि से जुड़े विषय और भारतीय दर्शन

5 दिसंबर- जेंडर स्टडीज और संस्कृत साहित्य

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कैसे डाउनलोड करें डेट शीट?

डेट शीट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले NIOS की sdmis.nicos.ac.in वेबसाइट पर जाए.

इसके बाद वेबसाइट पर परीक्षा या नोटिफिकेशन से जुड़े सेक्शन को खोलें.

अब अक्टूबर-नवंबर 2026 की सेकेंडरी और सीनियर सेकंडरी परीक्षाओं की डेट शीट वाला नोटिफिकेशन सर्च करें.

नोटिफिकेशन खोल कर अपनी कक्षा की डेट शीट देखें.

अब टाइम टेबल डाउनलोड करके से अपने पास सुरक्षित रख लें.

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