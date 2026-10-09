ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNIOS ने जारी की 10-12वीं की डेटशीट, अक्टूबर से दिसंबर तक होंगे एग्जाम

NIOS ने जारी की 10-12वीं की डेटशीट, अक्टूबर से दिसंबर तक होंगे एग्जाम

NIOS ने अक्टूबर-नवंबर 2026 की परीक्षाओं के लिए 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी कर दी है. परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र sdmis.nicos.ac.in पर जाकर अपना टाइम टेबल देख सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 09 Oct 2026 03:37 PM (IST)
Preferred Sources

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने अक्टूबर-नवंबर 2026 की परीक्षाओं के लिए 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी कर दी है. परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र sdmis.nicos.ac.in पर जाकर अपना टाइम टेबल देख सकते हैं. डेट शीट में विषयों के अनुसार परीक्षा की तारीख, विषय कोड और परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी दी गई है. शेड्यूल के अनुसार, दोनों परीक्षाओं की थ्योरी परीक्षाएं 12 अक्टूबर से शुरू होगी. 10वीं की परीक्षाएं 7 दिसंबर तक चलेगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 5 दिसंबर तक निर्धारित है.

NIOS 10वीं की डेटशीट 

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
RRB NTPC में अलग से होगी स्टेशन मास्टर भर्ती, CBT से होगा चयन
RRB NTPC में अलग से होगी स्टेशन मास्टर भर्ती, CBT से होगा चयन
शिक्षा
CSIR-UGC NET दिसंबर 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानें कब होगा एग्जाम
CSIR-UGC NET दिसंबर 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानें कब होगा एग्जाम
शिक्षा
कर्नाटक में भर्ती परीक्षा घोटाले का खुलासा, KPSC में पेपर लीक का आरोप
कर्नाटक में भर्ती परीक्षा घोटाले का खुलासा, KPSC में पेपर लीक का आरोप
शिक्षा
NICL में निकली 321 पदों पर भर्ती, 28 अक्टूबर तक करें आवेदन
NICL में निकली 321 पदों पर भर्ती, 28 अक्टूबर तक करें आवेदन

22 अक्टूबर- प्रिंसिपल्स एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चैन मैनेजमेंट, वेद अध्ययन, लोक कला और फिजिकल एजुकेशन
23 अक्टूबर- अकाउंटेंसी और इंडियन साइन लैंग्वेज
24 अक्टूबर- पेंटिंग
28 अक्टूबर- बंगाली, मराठी, तेलुगू, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, असमिया, नेपाली, मलयालम, ओड़िया, तमिल, सिंधी, अरबी, फारसी समेत अन्य भाषा विषय
29 अक्टूबर- डेटा एंट्री ऑपरेशंस 
31 अक्टूबर- होम साइंस 
2 नवंबर- मिलिट्री स्टडीज, संस्कृत, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और बौद्ध दर्शन
4 नवंबर- साइकोलॉजी 
5 नवंबर-  गणित 
6 नवंबर- विज्ञान 
12 नवंबर- अंग्रेजी 
17 नवंबर- बिजनेस स्टडीज 
18 नवंबर- हिंदी 
20 नवंबर- नाट्य कला और अर्थशास्त्र 
21 नवंबर- सामाजिक विज्ञान 
25 नवंबर- भारतीय संस्कृति और विरासत 
26 नवंबर- उर्दू 
28 नवंबर- हिंदुस्तानी संगीत 
1 दिसंबर- संस्कृत व्याकरण और उद्यमिता 
2 दिसंबर- विभिन्न व्यावसायिक और सर्टिफिकेट कोर्स के पेपर
4 दिसंबर- कर्नाटक संगीत
5 दिसंबर- भारतीय दर्शन
7 दिसंबर- संस्कृत साहित्य

NIOS 12वीं की डेटशीट 2026 

22 अक्टूबर- संस्कृत व्याकरण, बेसिक्स का ट्रांसपोर्टेशन और बौद्ध दर्शन 
23 अक्टूबर- अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 
24 अक्टूबर- भूगोल 
29 अक्टूबर- पेंटिंग 
31 अक्टूबर- गणित और ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउस मैनेजमेंट 
2 नवंबर- इतिहास, भौतिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 
4 नवंबर- हिंदी एम्पलाॅयबिलिटी स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेंटरी मैनेजमेंट 
5 नवंबर- जीव विज्ञान, अकाउंटेंसी और इंट्रोडक्शन टू लॉ.
6 नवंबर- बिजनेस स्टडीज 
12 नवंबर- कंप्यूटर साइंस, समाजशास्त्र, टूरिज्म और फिजिक्स एजुकेशन 
17 नवंबर- केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन और मिलिट्री स्टडीज 
18 नवंबर- गुजराती, पंजाबी, मलयालम, ओड़िया, अरबी, फारसी, तमिल और सिंधी समेत भाषा विषय 
20 नवंबर- संस्कृत 
21 नवंबर- अर्थशास्त्र 
25 नवंबर- होम साइंस
26 नवंबर- डेटा एंट्री ऑपरेशंस 
28 नवंबर- इंडियन साइंस लैंग्वेज और साइकोलॉजी 
1 दिसंबर- हॉस्पिटैलिटी, वेब डिजाइनिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन और दूसरी व्यावसायिक विषय 
2 दिसंबर- उर्दू, वेद अध्ययन और उद्यमिता 
4 दिसंबर- कृषि से जुड़े विषय और भारतीय दर्शन 
5 दिसंबर- जेंडर स्टडीज और संस्कृत साहित्य 

ये भी पढ़ें-CSIR-UGC NET दिसंबर 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानें कब होगा एग्जाम

कैसे डाउनलोड करें डेट शीट?

  • डेट शीट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले NIOS की sdmis.nicos.ac.in वेबसाइट पर जाए. 
  • इसके बाद वेबसाइट पर परीक्षा या नोटिफिकेशन से जुड़े सेक्शन को खोलें. 
  • अब अक्टूबर-नवंबर 2026 की सेकेंडरी और सीनियर सेकंडरी परीक्षाओं की डेट शीट वाला नोटिफिकेशन सर्च करें. 
  • नोटिफिकेशन खोल कर अपनी कक्षा की डेट शीट देखें. 
  • अब टाइम टेबल डाउनलोड करके से अपने पास सुरक्षित रख लें.

ये भी पढ़ें-कर्नाटक में भर्ती परीक्षा घोटाले का खुलासा, KPSC में पेपर लीक का आरोप

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 09 Oct 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
NIOS NIOS Date Sheet 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
RRB NTPC में अलग से होगी स्टेशन मास्टर भर्ती, CBT से होगा चयन
RRB NTPC में अलग से होगी स्टेशन मास्टर भर्ती, CBT से होगा चयन
शिक्षा
CSIR-UGC NET दिसंबर 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानें कब होगा एग्जाम
CSIR-UGC NET दिसंबर 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानें कब होगा एग्जाम
शिक्षा
कर्नाटक में भर्ती परीक्षा घोटाले का खुलासा, KPSC में पेपर लीक का आरोप
कर्नाटक में भर्ती परीक्षा घोटाले का खुलासा, KPSC में पेपर लीक का आरोप
शिक्षा
NICL में निकली 321 पदों पर भर्ती, 28 अक्टूबर तक करें आवेदन
NICL में निकली 321 पदों पर भर्ती, 28 अक्टूबर तक करें आवेदन
Advertisement

वीडियोज

नाना पाटेकर की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू, गांव में पसरा सन्नाटा
एक शिष्य के सुसाइड पर सवाल !
मायानगरी के नाना...ऐसे तो नहीं जाना था
आंदोलन की बदलती 'भाषा', शुरू हुआ रील आंदोलन !
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब कहां रुकेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान, भारतीय मूल की नावी पिल्लै को मिला सम्मान
नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान, भारतीय मूल की नावी पिल्लै को मिला सम्मान
दिल्ली NCR
दिल्ली: CJP प्रोटेस्ट से पहले बवाल, अरविंद केजरीवाल बोले- 'मैं भी जाऊंगा और...'
दिल्ली: CJP प्रोटेस्ट से पहले बवाल, अरविंद केजरीवाल बोले- 'मैं भी जाऊंगा और...'
इंडिया
CJP के आंदोलन से पहले रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली आने वाली सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द
CJP के आंदोलन से पहले रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली आने वाली सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द
स्पोर्ट्स
'मैंने किसी भी धर्म के बारे में...', इरफान पठान को क्यों देनी पड़ी सफाई, जानें
'मैंने किसी भी धर्म के बारे में...', इरफान पठान को क्यों देनी पड़ी सफाई, जानें
ओटीटी
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- फ्री में कहां देखें?
इंडिया
मुस्लिमों ने रेजीनगर-नंदीग्राम में दिया साथ तो सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले, 'हमने दोस्ती...'
मुस्लिमों ने रेजीनगर-नंदीग्राम में दिया साथ तो सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले, 'हमने दोस्ती...'
Home Tips
How To Remove Bad Smell From Towels: धोने के बाद भी नहीं जा रही तौलिए की अजीब बदबू, करें ये काम
धोने के बाद भी नहीं जा रही तौलिए की अजीब बदबू, करें ये काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपावली पर चाहिए फ्री LPG गैस तो अभी कर लें ये काम, UP सरकार ने किया बड़ा ऐलान
दीपावली पर चाहिए फ्री LPG गैस तो अभी कर लें ये काम, UP सरकार ने किया बड़ा ऐलान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget