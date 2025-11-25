दुबई में ट्रक ड्राइवर को कितनी मिलती है सैलरी, वहां नौकरी करने जा रहे तो जान लें ये नियम

दुबई में काम करने का सपना कई लोगों के मन में होता है. खासकर ट्रक ड्राइवर की नौकरी वहां काफी लोकप्रिय है, क्योंकि सैलरी अच्छी मिलती है और काम का सिस्टम भी काफी प्रोफेशनल है. अगर आप भी दुबई में ट्रक ड्राइवर की नौकरी करने की सोच रहे हैं, तो पहले यह जानना जरूरी है कि वहां कितनी कमाई होती है, कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं और कौन से नियम मानना जरूरी है.



रिपोर्ट्स के अनुसार, दुबई में ट्रक ड्राइवर की मासिक सैलरी AED 2700 से AED 6000 के बीच होती है. भारतीय रुपए में यह रकम लगभग 75,000 से 1.65 लाख रुपये तक बैठती है. शुरुआती अनुभव वाले ड्राइवरों को आमतौर पर कम सैलरी मिलती है, लेकिन जैसे-जैसे अनुभव बढ़ता है और ड्राइवर भारी व बड़े वाहन चलाने लगता है, उसकी कमाई भी तेजी से बढ़ जाती है.



दुबई में कंटेनर ट्रक, ट्रेलर, टैंकर, ऑयल टैंकर या भारी लोड वाले ट्रकों के ड्राइवरों की सैलरी और ज्यादा होती है. ऐसे ड्राइवरों को AED 5000 से AED 8000, यानी 1.10 लाख से 1.80 लाख रुपये तक मिल सकते हैं. कई कंपनियां ड्राइवरों को बेसिक सैलरी के साथ ओवरटाइम, रहने-खाने की सुविधा, मेडिकल इंश्योरेंस, टिकट भत्ता, और कंपनी की तरफ से रूम जैसी सुविधाएं भी देती हैं.



सैलरी क्यों होती है ज्यादा? जानें वजह



दुबई में ट्रांसपोर्ट सेक्टर लगातार बढ़ रहा है. कंपनियां कुशल ड्राइवरों को ज्यादा वेतन देती हैं. ओवरटाइम का भुगतान सही तरीके से होता है. सुरक्षा मानकों के कारण ड्राइवर को प्रशिक्षित होना जरूरी है.



दुबई में ट्रक ड्राइविंग के नियम

दुबई में हेवी ट्रक लाइसेंस लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए.

जो भी व्यक्ति ट्रक चलाना चाहता है, उसे पहले किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग कोर्स पूरा करना होता है. इसमें भारी वाहन चलाने की तकनीक, सुरक्षा

नियम और रोड टेस्ट शामिल होते हैं.

दुबई में ट्रक चलाते समय वाहन के आगे कम से कम 6 सेकंड की दूरी रखना अनिवार्य है. इस नियम का सख्ती से पालन न करने पर भारी जुर्माना लग सकता है.

सभी ड्राइवरों को स्पीड लिमिट का पालन करना जरूरी है. दुबई में हर सड़क पर अलग स्पीड लिमिट होती है और ट्रक के लिए विशेष सीमा तय हैं.







