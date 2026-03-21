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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsGoa 12th Results 2026: गोवा बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस तरह तुरंत चेक कर लें नतीजे

Goa 12th Results 2026: गोवा बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस तरह तुरंत चेक कर लें नतीजे

Goa Board HSSC Class 12 Result 2026: गोवा बोर्ड ने कक्षा 12वीं (HSSC) का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिसे छात्र आधिकारिक वेबसाइट या SMS के जरिए चेक कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 21 Mar 2026 05:22 PM (IST)
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लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जिसका हजारों छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. Goa Board of Secondary and Higher Secondary Education ने कक्षा 12वीं यानी HSSC परीक्षा 2026 का रिजल्ट आज शाम 5 बजे जारी कर दिया है. जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ, छात्रों और उनके परिवारों में खुशी और उत्सुकता का माहौल देखने को मिला.

इस बार एग्जाम में पास प्रतिशत 92.9% रहा है. परीक्षा में शामिल हुए 17,283 छात्रों में से 16,067 उम्मीदवार सफलतापूर्वक पास हुए, जिनमें 7,538 लड़के और 8,529 लड़कियां शामिल है.

परीक्षा के बाद खत्म हुआ इंतजार

इस साल गोवा बोर्ड की 12वीं परीक्षाएं 10 फरवरी से 27 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की गई थीं. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्र अपने नतीजों का इंतजार कर रहे थे. अब रिजल्ट आने के साथ ही छात्रों की मेहनत का फल सामने आ गया है. कई छात्रों के चेहरों पर खुशी है तो कुछ अपने परिणाम को लेकर आगे की तैयारी में जुट गए हैं.

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ऐसे करें रिजल्ट चेक

  • छात्र सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • होमपेज पर “Results” सेक्शन पर क्लिक करें
  • फिर “Examination Results” और उसके बाद “HSSC Results” चुनें
  • अपनी सीट संख्या, स्कूल इंडेक्स और रजिस्ट्रेशन इंडेक्स दर्ज करें
  • “Get Result” पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा

SMS से भी देख सकते हैं रिजल्ट

जिन छात्रों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनके लिए SMS का विकल्प भी दिया गया है. छात्र अपने मोबाइल से एक छोटा सा मैसेज भेजकर भी अपना रिजल्ट जान सकते हैं. इसके लिए उन्हें “GOA12” या “GB12” लिखकर अपना सीट नंबर डालना होगा और दिए गए नंबरों पर भेजना होगा. कुछ ही समय में रिजल्ट मोबाइल पर आ जाएगा.

मार्कशीट में क्या होगा खास?

रिजल्ट के साथ छात्रों को एक विस्तृत स्कोरकार्ड भी मिलेगा, जिसमें कई जरूरी जानकारियां दी गई होंगी. इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, माता-पिता का नाम, स्कूल का नाम और कोड, विषयों की सूची और हर विषय में मिले अंक शामिल होंगे. इसके अलावा कुल अंक, प्रतिशत या ग्रेड, पास या फेल की स्थिति और अगर लागू हो तो ग्रेड प्वाइंट भी दिया जाएगा. यह स्कोरकार्ड आगे की पढ़ाई और एडमिशन के लिए बेहद जरूरी होता है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 21 Mar 2026 05:18 PM (IST)
Tags :
Result Goa Board HSSC Result 2026 GBSHSE Class 12 Result Declared
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