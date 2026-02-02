हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडऑल व्हाइट आउटफिट में सोनम कपूर ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो, तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल

ऑल व्हाइट आउटफिट में सोनम कपूर ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो, तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल

Sonam Kapoor Photos: एक्ट्रेस सोनम कपूर अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते फोटोशूट करवाया है, जिसमें वो व्हाइट आउटफिट में बेहद ही क्लासी दिख रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Feb 2026 04:33 PM (IST)
Sonam Kapoor Photos: एक्ट्रेस सोनम कपूर अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते फोटोशूट करवाया है, जिसमें वो व्हाइट आउटफिट में बेहद ही क्लासी दिख रही हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने जा रही है. फैंस खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में एक्ट्रेस को व्हाइट कलर के आउटफिट में बॉसी अंदाज में बेबी बंप फ्लॉन्ट करते फोटोशूट करवाया है, जिसकी तस्वीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

1/7
एक्ट्रेस सोनम कपूर 40 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनने वाली हैं. हाल ही उनकी नए मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही हैं.
एक्ट्रेस सोनम कपूर 40 साल की उम्र में दूसरी बार मां बनने वाली हैं. हाल ही उनकी नए मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही हैं.
2/7
हाल ही में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें उन्होनें ऑल व्हाइट आउटफिट में किलर पोज देते हुए देखा जा सकता है. एक्ट्रेस ने शर्ट और स्कर्ट पहना हुआ है.
हाल ही में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें उन्होनें ऑल व्हाइट आउटफिट में किलर पोज देते हुए देखा जा सकता है. एक्ट्रेस ने शर्ट और स्कर्ट पहना हुआ है.
Published at : 02 Feb 2026 04:33 PM (IST)
Sonam Kapoor

बॉलीवुड फोटो गैलरी

