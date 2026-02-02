एक्सप्लोरर
ऑल व्हाइट आउटफिट में सोनम कपूर ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो, तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल
Sonam Kapoor Photos: एक्ट्रेस सोनम कपूर अपने दूसरे बच्चे का वेलकम करने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते फोटोशूट करवाया है, जिसमें वो व्हाइट आउटफिट में बेहद ही क्लासी दिख रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर दूसरी बार मां बनने जा रही है. फैंस खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में एक्ट्रेस को व्हाइट कलर के आउटफिट में बॉसी अंदाज में बेबी बंप फ्लॉन्ट करते फोटोशूट करवाया है, जिसकी तस्वीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
Published at : 02 Feb 2026 04:33 PM (IST)
