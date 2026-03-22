JEE मेन सेशन 2 एग्जाम की सिटी स्लिप जारी, NTA ने शेड्यूल में किया बड़ा बदलाव

इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए जेईई मेन परीक्षा बहुत जरूरी होती है. हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में छात्रों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है. अब छात्रों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2026 के सेशन 2 के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है. इसके साथ ही परीक्षा के शेड्यूल में भी थोड़ा बदलाव किया गया है.

यह सिटी स्लिप छात्रों को यह जानकारी देती है कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित होगी, ताकि वे समय रहते अपनी यात्रा और रहने की तैयारी कर सकें. हालांकि, यह एडमिट कार्ड नहीं होता है. असली परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी, जो जल्द ही जारी होगा.



क्या है सिटी स्लिप और क्यों है जरूरी?

एग्जाम सिटी स्लिप एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें उम्मीदवार को यह बताया जाता है कि उसकी परीक्षा किस शहर में होगी. इससे छात्रों को पहले से प्लानिंग करने में मदद मिलती है. ध्यान रखें कि इस स्लिप के जरिए परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी. इसके लिए आपको एडमिट कार्ड का इंतजार करना होगा.

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NTA ने शेड्यूल में किया बड़ा बदलाव

पहले जेईई मेन सेशन 2 की परीक्षा 2 अप्रैल से 9 अप्रैल 2026 तक होनी थी, लेकिन अब इसे घटाकर 8 अप्रैल 2026 तक कर दिया गया है. नया शेड्यूल के अनुसार, अब पेपर 1 (BE/BTech) 2, 4, 5, 6 और 8 अप्रैल और पेपर 2 (BArch/BPlanning) 7 अप्रैल है. हर दिन परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित होगी. जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी.

कैसे डाउनलोड करें सिटी स्लिप?

1. सिटी स्लिप डाउनलोड करना बहुत आसान है. सबसे पहले जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

2. होमपेज पर Advance City Intimation लिंक पर क्लिक करें.

3. अब अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालें.

4. Submit बटन पर क्लिक करें.

5. आपकी सिटी स्लिप स्क्रीन पर आ जाएगी.

6. इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें.

एडमिट कार्ड कब आएगा?

अभी तक एनटीए ने एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि परीक्षा से कुछ दिन पहले इसे जारी कर दिया जाएगा. इस साल जेईई मेन 2026 के लिए 16 लाख से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया है. जनवरी सेशन में ही 14 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे, जबकि अप्रैल सेशन के लिए भी लाखों छात्र रजिस्टर हुए हैं.

सीटों की स्थिति क्या है?

देश के बड़े सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में सीटों की संख्या सीमित है. कुल मिलाकर लगभग 63,000 सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें IIT में लगभग 18,000 सीटें, NIT में करीब 24,500 सीटें, IIIT में लगभग 10,000 सीटें अन्य सरकारी संस्थानों में 10,000 से ज्यादा सीटें शामिल हैं.

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