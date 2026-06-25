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हिंदी न्यूज़शिक्षाRe-NEET 2026 की Answer Key का इंतजार जल्द होगा खत्म, जानें कब होगी जारी?

Re-NEET 2026 की Answer Key का इंतजार जल्द होगा खत्म, जानें कब होगी जारी?

Re-NEET UG 2026 की प्रोविजनल आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट इस सप्ताह जारी हो सकती है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर-की डाउनलोड करने के साथ गलत जवाबों पर आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 25 Jun 2026 06:59 AM (IST)
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  • एनटीए री-नीट यूजी 2026 की प्रोविजनल आंसर-की जल्द जारी करेगा.
  • अभ्यर्थी गलत उत्तरों पर शुल्क देकर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे.
  • 22 लाख से अधिक छात्रों ने कड़ी सुरक्षा में परीक्षा दी.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) इस सप्ताह Re-NEET UG 2026 की प्रोविजनल आंसर-की और कैंडिडेट्स की रिस्पॉन्स शीट जारी कर सकती है. एग्जाम में शामिल हुए छात्र आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर अपनी आंसर-की डाउनलोड कर सकेंगे और अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकेंगे.

NTA की ओर से अभी तक आंसर-की जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे इसी सप्ताह जारी किए जाने की उम्मीद  है.

ऐसे चेक कर सकेंगे Answer Key

आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार सबसे पहले NEET की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां "NEET UG 2026 Provisional Answer Key" लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद आवेदन संख्या और पासवर्ड या अन्य जरूरी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें. लॉगिन करते ही आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट स्क्रीन पर दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड भी किया जा सकेगा.

गलत जवाब पर दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

यदि किसी छात्र को लगता है कि किसी प्रश्न का आधिकारिक उत्तर गलत है, तो वह उस पर आपत्ति दर्ज करा सकता है. इसके लिए NTA एक ऑब्जेक्शन विंडो खोलेगा. उम्मीदवारों को संबंधित प्रश्न चुनकर सही उत्तर का दावा करना होगा और उसके समर्थन में दस्तावेज PDF फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे. निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही आपत्ति स्वीकार की जाएगी. विषय विशेषज्ञ सभी आपत्तियों की समीक्षा करेंगे और उसके बाद फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी.

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22 लाख से ज्यादा छात्रों ने दी परीक्षा

21 जून को आयोजित Re-NEET 2026 परीक्षा में देश और विदेश के केंद्रों को मिलाकर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे. NTA के अनुसार परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, फेस ऑथेंटिकेशन, CCTV निगरानी, सिग्नल जैमर और दो-स्तरीय फ्रिस्किंग जैसी व्यवस्थाएं की गई थीं. परीक्षा का आयोजन 13 भाषा में हुआ था. एग्जाम के लिए 5 हजार से अधिक सेंटर बनाए गए थे.  

क्या था ड्रेस कोड?

एग्जाम के लिए NTA फुल स्लीव्स वाले कपड़े, भारी कढ़ाई या डिजाइन वाले परिधान, जैकेट, हूडी, बड़े बटन वाले कपड़े और अन्य भारी ड्रेस पहनने पर रोक लगाई थी. फुटवियर को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए थे. उम्मीदवार केवल चप्पल या कम हील वाली सैंडल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सके. बंद जूते, स्पोर्ट्स शूज और बूट्स पहनने की अनुमति नहीं थी.

साथ ही NTA ने धार्मिक या पारंपरिक पोशाक पहनकर परीक्षा देने वालों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जांच का इंतजाम किया. साथ ही उन उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से काफी पहले केंद्र पर बुलाया, ताकि जांच प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके और परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत न आए.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Education NEET Re NEET 2026 Answer Key
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