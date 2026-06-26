दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में क्या, कैसे, कब और क्यों होगा SIR?

24 साल बाद दिल्ली की मतदाता सूची की जांच होने जा रही है. 30 जून 2026 से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) शुरू हो रहा है. अगर आप दिल्ली के मतदाता हैं, तो आपको फॉर्म भरना ही होगा. वरना आपका नाम मतदाता सूची से हट सकता है. तो क्या आप तैयार हैं. आइए एक्सप्लेनर में ग्राफिक्स से जानते हैं कि क्या-क्या दस्तावेज चाहिए, कैसे भरें फॉर्म और अगर नाम छूट गया तो क्या करें...

















यह बात हमेशा याद रखें

अगर आप दिल्ली के मतदाता हैं, तो यह मौका हाथ से न जाने दें. 30 जून से 29 जुलाई के बीच BLO के आने पर फॉर्म भरें. 5 अगस्त को ड्राफ्ट सूची में अपना नाम जरूर देखें. अगर नाम गायब है तो तुरंत 4 सितंबर तक दावा दर्ज करें. वोट आपका हक है और यह अभियान आपके इस हक को पक्का करने के लिए है.