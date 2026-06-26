दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में क्या, कैसे, कब और क्यों होगा SIR?

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRExplained: दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में SIR के लिए कस लें कमर, क्या, कैसे, कब और क्यों होगा?

Explained: दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में SIR के लिए कस लें कमर, क्या, कैसे, कब और क्यों होगा?

Delhi SIR Begins: चुनाव आयोग ने SIR के लिए 13,000 से ज्यादा BLO तैनात किए हैं. यह 30 जून से 29 जुलाई तक हर घर जाकर फॉर्म बांटेंगे. 5 अगस्त को ड्राफ्ट सूची जारी होगी और 7 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट आएगी.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 26 Jun 2026 02:51 PM (IST)
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24 साल बाद दिल्ली की मतदाता सूची की जांच होने जा रही है. 30 जून 2026 से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) शुरू हो रहा है. अगर आप दिल्ली के मतदाता हैं, तो आपको फॉर्म भरना ही होगा. वरना आपका नाम मतदाता सूची से हट सकता है. तो क्या आप तैयार हैं. आइए एक्सप्लेनर में ग्राफिक्स से जानते हैं कि क्या-क्या दस्तावेज चाहिए, कैसे भरें फॉर्म और अगर नाम छूट गया तो क्या करें...


Explained: दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में SIR के लिए कस लें कमर, क्या, कैसे, कब और क्यों होगा?


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यह बात हमेशा याद रखें

अगर आप दिल्ली के मतदाता हैं, तो यह मौका हाथ से न जाने दें. 30 जून से 29 जुलाई के बीच BLO के आने पर फॉर्म भरें. 5 अगस्त को ड्राफ्ट सूची में अपना नाम जरूर देखें. अगर नाम गायब है तो तुरंत 4 सितंबर तक दावा दर्ज करें. वोट आपका हक है और यह अभियान आपके इस हक को पक्का करने के लिए है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 26 Jun 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
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