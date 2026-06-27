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हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमाCarry On Jatta 4 BO Collection Day 1: 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने मचाई धूम, गिप्पी ग्रेवाल की फिल्म ने तोड़ा अपने पहले पार्ट का रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन

Carry On Jatta 4 BO Collection Day 1: 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने मचाई धूम, गिप्पी ग्रेवाल की फिल्म ने तोड़ा अपने पहले पार्ट का रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन

Carry On Jatta 4 BO Collection Day 1: 'कैरी ऑन जट्टा 4' साल की मच अवेटेड फिल्म थी और सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इसे दर्शकों ने ठीक रिस्पॉन्स मिला है और इसी के साथ इसने ठीक ओपनिंग की है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 27 Jun 2026 07:09 AM (IST)
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गिप्पी ग्रेवाल 'कैरी ऑन जट्टा 4' के साथ बड़े पर्दे पर लौट आए हैं. ये पंजाबी सिनेमा की सबसे सक्सेसफुल कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'कैरी ऑन जट्टा' का नया चैप्टर है. स्मीप कांग ने ही इसे निर्देशित किया है और उन्होंने इसकी पिछली तीन फिल्में भी डायरेक्ट की थीं. फैंस की जबरदस्त उम्मीदों और रिलीज से पहले की भारी बज के बीच, ये मच अवेटेड एंटरटेनर 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और इसे पहले दिन अक्षय की वेलकम टू द जंगल से क्लैश करना पड़ा है. जानते हैं 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन किया है?

'कैरी ऑन जट्टा 4' ने पहले दिन कितनी की कमाई?
फ्रेंचाइजी के वफादार फैंन्स, जबरदस्त प्रमोशन और अच्छी एडवांस बुकिंग की वजह से 'कैरी ऑन जट्टा 4' को दर्शकों का ठीक रिस्पॉन्स मिला है. इस फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन की बात करें तो

  •  सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'कैरी ऑन जट्टा 4' ने रिलीज के पहले दिन 1.85 करोड़ कमाए हैं.
  • हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं ऑफिशियल डाटा आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.

'कैरी ऑन जट्टा 4' ने तोड़ा अपने पहले पार्ट के ओपनिंग डे का रिकॉर्ड
'कैरी ऑन जट्टा', 'कैरी ऑन जट्टा 2', 'कैरी ऑन जट्टा 3' और 'कैरी ऑन जट्टा 4' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 'कैरी ऑन जट्टा 3' इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी ओपनर रही है, जिसने पहले दिन 4.55 करोड़ कमाए थे. इसके बाद 'कैरी ऑन जट्टा 2' (2018) का नंबर आता है, जिसकी ओपनिंग .3.61 करोड़ थी, जबकि ओरिजिनल 'कैरी ऑन जट्टा' (2012) की शुरुआत लगभग 61 लाख के साथ हुई थी. ऐसे में इस चौथी इंस्टॉलमेंट ने 1.85 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन के साथ इसने अपने पहले पार्ट के पहले दिन की कमाई को मात दे दी है.

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'कैरी ऑन जट्टा 4' के बारे में
फिल्म में गिप्पी ग्रेवाल, गुरप्रीत घुग्गी और बिन्नू ढिल्लों के साथ-साथ, 'कैरी ऑन जट्टा 4' में सरगुन मेहता, करमजीत अनमोल और कई ऐसे चेहरे भी शामिल हुए हैं जिन्हें फैंस बहुत पसंद करते हैं।. फिल्म का एक सबसे इमोशनल पल मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला को दी गई श्रद्धांजलि है, जिनका अगस्त 2025 में निधन हो गया था. फिल्म के कुछ हिस्सों में उनकी मौजूदगी को फिर से दिखाने के लिए मेकर्स ने एआई  टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, ताकि इस फ्रेंचाइजी और पंजाबी सिनेमा में उनके बड़े योगदान को सम्मान दिया जा सके.

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Published at : 27 Jun 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
Sargun Mehta Gippy Garewal BOX OFFICE COLLECTION Carry On Jatta 4
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