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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीबिहार में कंपनी कमांडर के 65 पदों पर निकली भर्ती, 30 जून से करें आवेदन; जानें चयन प्रक्रिया

बिहार में कंपनी कमांडर के 65 पदों पर निकली भर्ती, 30 जून से करें आवेदन; जानें चयन प्रक्रिया

BPSSC Recruitment 2026: बिहार होमगार्ड सेवा संवर्ग में कंपनी कमांडर के 65 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. उम्मीदवार इस भर्ती के लिए जल्द आवेदन कर सकेंगे.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 27 Jun 2026 06:49 AM (IST)
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अगर आप पुलिस में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है. बिहार में होमगार्ड सेवा संवर्ग में कंपनी कमांडर के पदों पर भर्ती निकली है. इस भर्ती के लिए पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर सभी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और 30 जून 2026 से शुरू होने जा रही है. कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए 30 जुलाई 2026 तक आवेदन कर पाएंगे.

नोटिफिकेशन के इस भर्ती में कुल 65 पद भरे जाएंगे. इनमें जनरल कैटेगरी के लिए 26, अनुसूचित जाति के लिए 10, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 12, पिछड़ा वर्ग के लिए 7, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 7 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 2 पद आरक्षित हैं. इसके अलावा बिहार की महिला अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा.  

इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक कैंडिडेट्स को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये रखा गया है. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकेगा.

कौन कर सकता है आवेदन?

आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. डिग्री 1 अगस्त 2025 तक पूरी होनी चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो सामान्य पुरुष उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, सामान्य महिला और BC/EBC वर्ग के लिए 40 वर्ष तथा SC/ST और थर्ड जेंडर उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है. बिहार सरकार के नियमानुसार कुछ अन्य वर्गों को आयु में छूट भी मिलेगी.

भर्ती में शारीरिक मानकों का भी ध्यान रखा जाएगा. सामान्य और BC वर्ग के पुरुषों की न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर तथा EBC, SC और ST वर्ग के पुरुषों की 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए. महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 155 सेंटीमीटर और वजन कम से कम 48 किलोग्राम निर्धारित किया गया है. थर्ड जेंडर उम्मीदवारों के लिए शारीरिक मानक पिछड़ा वर्ग के समान रहेंगे.

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ऐसे होगा चयन

चयन प्रक्रिया चार चरणों में पूरी होगी. सबसे पहले प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं से 100 MCQ पूछे जाएंगे. इसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन सहित कई विषयों से प्रश्न आएंगे. मुख्य परीक्षा के दूसरे पेपर के अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी. दोनों लिखित परीक्षाओं में प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.2 अंक की निगेटिव मार्किंग भी होगी.

लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) देनी होगी. इसमें दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक जैसी परीक्षाएं होंगी. PET केवल क्वालिफाइंग होगा, इसके अंक अंतिम मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे. इसके बाद मेडिकल टेस्ट, चरित्र सत्यापन और अन्य जरूरी जांच पूरी होने के बाद अंतिम नियुक्ति की जाएगी.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 06:49 AM (IST)
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