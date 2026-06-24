हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षामेडिकल कॉलेजों में HOD बदलने के नियम पर अभी फैसला नहीं, NMC ने दी सफाई

मेडिकल कॉलेजों में HOD बदलने के नियम पर अभी फैसला नहीं, NMC ने दी सफाई

मेडिकल कॉलेजों में हर तीन साल में HOD बदलने के प्रस्ताव पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. NMC ने साफ किया है कि इस मुद्दे पर सुझावों की समीक्षा जारी है.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 24 Jun 2026 10:54 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • NMC ने HOD रोटेशन प्रस्ताव पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है.
  • प्रस्ताव पर अभी विचार-विमर्श जारी है, हितधारकों से राय मांगी जा रही.
  • NMC ने आगामी वर्षों में PG डिप्लोमा मेडिकल कोर्स बंद करने का निर्णय लिया है.
  • 2026-27 इन PG डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश का आखिरी वर्ष होगा.

देश के मेडिकल कॉलेजों में हर तीन साल में विभागाध्यक्ष (HOD) बदलने के प्रस्ताव को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने स्थिति साफ कर दी है. आयोग की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है और प्रस्ताव पर विचार-विमर्श अभी जारी है.

हाल के दिनों में यह खबर सामने आई थी कि मेडिकल कॉलेजों में विभागाध्यक्षों के कार्यकाल को तीन साल तक सीमित करने और उसके बाद विभाग में रोटेशन के आधार पर नए HOD की नियुक्ति करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. इस खबर के बाद मेडिकल शिक्षा जगत में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं. कई शिक्षकों और विशेषज्ञों ने इस प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में अपनी राय भी रखी थी.

अभी सिर्फ चर्चा ही

अब NMC ने कहा है कि प्रस्तावित संशोधन अभी केवल चर्चा के चरण में है. उन्होंने कहा कि आयोग किसी भी बड़े बदलाव को लागू करने से पहले देशभर के संबंधित पक्षों से राय लेता है. इसी प्रक्रिया के तहत इस प्रस्ताव को भी सार्वजनिक मंच पर रखा गया था ताकि मेडिकल कॉलेजों, शिक्षकों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों की प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके.

जल्द आ सकता है फैसला

रिपोर्ट्स के अनुसार मिलने वाले सुझावों और आपत्तियों का अध्ययन अभी जारी है. आयोग सभी पहलुओं की समीक्षा कर रहा है और फिलहाल किसी तरह का अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. स्टेकहोल्डर के साथ बातचीत और परामर्श की प्रक्रिया अभी सक्रिय रूप से चल रही है.

यह भी पढ़ें - Prime Minister Translator Career : प्रधानमंत्री का ट्रांसलेटर बनने के लिए कहां से और कौन-सी करनी होती है पढ़ाई? ये हैं बेस्ट कॉलेज ऑप्शन

बंद होंगे PG डिप्लोमा कोर्स

इसके अलावा बताते चलें कि एनएमसी ने फैसला किया है कि आने वाले वर्षों में सभी पोस्ट ग्रेजुएट (PG) डिप्लोमा मेडिकल कोर्स को बंद कर दिया जाएगा. उनकी जगह डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (MD) और मास्टर ऑफ सर्जरी (MS) जैसे डिग्री कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे.

एनएमसी ने इस संबंध में देशभर के मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को पत्र जारी कर दिया है. आयोग के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 PG डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश का आखिरी साल होगा. इसके बाद 2027-28 से नए छात्रों का दाखिला इन पाठ्यक्रमों में नहीं लिया जाएगा और धीरे-धीरे ये कोर्स पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे.

यह भी पढ़ें - CUET स्कोर से होगा डीयू में एडमिशन, जानें VC योगेश सिंह ने क्या कहा?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read More
Published at : 24 Jun 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
Education NMC Latest News Medical College HOD Rule
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
मेडिकल कॉलेजों में HOD बदलने के नियम पर अभी फैसला नहीं, NMC ने दी सफाई
मेडिकल कॉलेजों में HOD बदलने के नियम पर अभी फैसला नहीं, NMC ने दी सफाई
शिक्षा
स्टूडेंट्स के लिए जैकपॉट, कनाडा में मुफ्त पढ़ाई; हर महीने 1.5 लाख
स्टूडेंट्स के लिए जैकपॉट, कनाडा में मुफ्त पढ़ाई; हर महीने 1.5 लाख
शिक्षा
Prime Minister Translator Career : प्रधानमंत्री का ट्रांसलेटर बनने के लिए कहां से और कौन-सी करनी होती है पढ़ाई? ये हैं बेस्ट कॉलेज ऑप्शन
प्रधानमंत्री का ट्रांसलेटर बनने के लिए कहां से और कौन-सी करनी होती है पढ़ाई? ये हैं बेस्ट कॉलेज ऑप्शन
शिक्षा
Madrasa Education in India : शेख उल हिंद से फज्ले हक खैराबादी और एपीजे अब्दुल कलाम तक, मदरसे से पढ़ी हैं देश की ये हस्तियां
शेख उल हिंद से फज्ले हक खैराबादी और एपीजे अब्दुल कलाम तक, मदरसे से पढ़ी हैं देश की ये हस्तियां
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Scam |Abp Report:1 श्रद्धालु, सिर्फ 15 रुपये दान? गले नहीं उतरी ट्रस्ट की कहानी!
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya: रामलला के चढावे के 'पापी',आखिर कब तक 'माफी'! | Champat Rai | News
Bilauti Mahapanchayat | Bharat Tiwari के समर्थन में उमड़ा जनसैलाब ! सम्राट लेंगे बड़ा एक्शन?
Sansani | Crime News: बेवफा सिया का 'सोनम कांड'...शहर में सनसनी !
Lexus LM 350h 4 seater review India | #lexuslm #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फर्जी एनकाउंटर, महापंचायत और FIR…, भरत तिवारी केस में घिरी सम्राट सरकार, इंसाफ मांग रहा बिहार
फर्जी एनकाउंटर, महापंचायत और FIR…, भरत तिवारी केस में घिरी सम्राट सरकार, इंसाफ मांग रहा बिहार
महाराष्ट्र
केतन अग्रवाल केस: थकने का बहाना कर बैठना था सिया का सिग्नल, जैसे ही बैठी, चेतन ने दिया धक्का
केतन अग्रवाल केस: थकने का बहाना कर बैठना था सिया का सिग्नल, जैसे ही बैठी, चेतन ने दिया धक्का
क्रिकेट
कौन हैं आकाशदीप की होने वाली दुल्हनिया अक्षिता राज? आज वाराणसी में लेंगे साथ फेरे
कौन हैं आकाशदीप की होने वाली दुल्हनिया अक्षिता राज? आज वाराणसी में लेंगे साथ फेरे
टेलीविजन
सुनीता आहूजा और टीना आहूजा ने फैमिली इमरजेंसी की वजह से छोड़ा रियलिटी शो, गोविंदा की पत्नी बोलीं- मैं बहुत परेशान हूं
सुनीता आहूजा और टीना आहूजा ने फैमिली इमरजेंसी की वजह से छोड़ा रियलिटी शो, गोविंदा की पत्नी बोलीं- मैं बहुत परेशान हूं
इंडिया
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; 3 आरोपी अरेस्ट
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; 3 आरोपी अरेस्ट
इंडिया
यूपी BJP की टीम फाइनल, पंकज चौधरी को सौंपी गई लिस्ट, केन्द्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार
यूपी BJP की टीम फाइनल, पंकज चौधरी को सौंपी गई लिस्ट, केन्द्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार
स्पोर्ट्स
Explained: फीफा में दहाड़े 'बूढ़े शेर'! रोनाल्डो से लेकर मेसी और गॉर्डन तक, 40 से ज्यादा उम्र के 8 प्लेयर्स का कैसे चला जादू?
फीफा में दहाड़े 'बूढ़े शेर'! रोनाल्डो, मेसी से गॉर्डन तक, 40 से ज्यादा उम्र के 8 प्लेयर्स चमके!
हेल्थ
Early Pregnancy Diet: Early pregnancy में क्यों नहीं खाना चाहिए पपीता-पाइनएप्पल, कैसे बनते हैं अनचाहे गर्भपात की वजह?
Early pregnancy में क्यों नहीं खाना चाहिए पपीता-पाइनएप्पल, कैसे बनते हैं अनचाहे गर्भपात की वजह?
ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
Embed widget