हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाSikar Coaching Hub: राजस्थान का सीकर बना कोचिंग की नई फैक्ट्री, जानें कोटा को कैसे दी मात?

Sikar Coaching Hub: राजस्थान का सीकर बना कोचिंग की नई फैक्ट्री, जानें कोटा को कैसे दी मात?

सीकर लंबे समय से शिक्षा के लिए जाना जाता रहा है. राजस्थान की मेरिट लिस्ट में यहां के छात्रों का दबदबा वर्षों तक बना रहा, लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री की असली शुरुआत 1996 में मानी जाती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 19 May 2026 02:22 PM (IST)
Preferred Sources

Sikar Coaching Hub: राजस्थान का सीकर इन दिनों देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. एक तरफ नीट 2024 और नीट 2025 के शानदार रिजल्ट्स ने इस छोटे शहर को देश का नया कोचिंग हब बना दिया है तो वहीं अब नीट 2026 पेपर लीक मामले में सामने आए सीकर कनेक्शन ने नए इस मॉडल पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कभी कोटा को मेडिकल और इंजीनियरिंग एडमिशन परीक्षा की तैयारी का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सीकर ने जिस तेजी से अपनी पहचान बनाई है, उसने पूरे एजुकेशन सेक्टर का ध्यान अपनी और खींच लिया है. आज हम आपको बताते हैं कि आखिर सीकर ने कोटा को कैसे पीछे छोड़ा और कैसे यह शहर कोचिंग की नई फैक्ट्री बन गया है.

कैसे शुरू हुआ सीकर का कोचिंग सफर?

शेखावाटी क्षेत्र का प्रमुख जिला सीकर लंबे समय से शिक्षा के लिए जाना जाता रहा है. राजस्थान की मेरिट लिस्ट में यहां के छात्रों का दबदबा वर्षों तक बना रहा, लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री की असली शुरुआत 1996 में मानी जाती है. जब स्थानीय स्तर पर छोटे बैच से पढ़ाई शुरू हुई. बाद में सीएलसी जैसे संस्थानों ने इसे बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया. स्थानीय लोगों के अनुसार कोटा की सफलता को देखकर सीकर में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग एडमिशन एग्जाम की तैयारी का मॉडल तैयार किया गया. धीरे-धीरे यहां के इंस्टीट्यूट के रिजल्ट आने लगे और प्रदेशभर के छात्र सीकर पहुंचने लगे. पिछले 8 से 10 वर्षों में यह बदलाव बहुत तेजी से हुआ.

कोरोना के बाद तेजी से बदला सीकर

कोरोना महामारी के बाद सीकर का कोचिंग मॉडल और तेजी से बढ़ा. पिपराली रोड और नवलगढ़ रोड जैसे इलाके, जहां कुछ साल पहले तक कम आबादी थी, अब बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान हॉस्टल्स और लाइब्रेरी से बढ़ चुके हैं. हॉस्टल संचालकों के मुताबिक शहर में करीब 3000 से ज्यादा हॉस्टल और बड़ी संख्या में पीजी चल रहे हैं. आज स्थिति यह हैं यहां राजस्थान के अलावा हरियाणा, दिल्ली और पंजाब समेत कई राज्यों के छात्र पहुंच रहे हैं. कोचिंग संस्थानों का दावा है कि छोटे बैच से पर्सनल फोकस और कम खर्च के कारण यहां छात्रों को बेहतर माहौल मिलता है.

ये भी पढ़ें-CBSE Result 2026: OSM में क्या बदला और छात्रों को अब क्या करना होगा, कब आएंगे दोबारा जांची गई कॉपियों के नतीजे?

नीट के रिजल्ट में दिलाई नई पहचान

सीकर को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा चर्चा तब मिली, जब नीट 2024 और नीट 2025 के रिजल्ट में यहां के छात्रों का प्रदर्शन शानदार रहा. आंकड़ों के अनुसार 2024 में 700 से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों की संख्या सीकर में कोटा से दोगुनी रही. वहीं 650 से 600 से ज्यादा अंक पाने वाले छात्रों की संख्या ने भी सभी को चौंका दिया. सीकर के मुकाबले कोटा के आंकड़े काफी पीछे रहे थे, यही वजह है कि देशभर में शिखर को नया कोचिंग किंग कहां जाने लगा. हालांकि कोटा आज भी देश का बड़ा एजुकेशन हब बना हुआ है लेकिन सीकर तेजी से इसे टक्कर देने वाला बन रहा है.

कोटा से क्यों टूट रहा छात्रों का भरोसा?

एक समय ऐसा था, जब मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी का मतलब सिर्फ कोटा माना जाता था. लेकिन अब धीरे-धीरे तस्वीर बदल रही है. एक्सपर्ट के अनुसार कोटा में आत्महत्या की घटनाओं, भारी कंपटीशन और महंगा खर्च पेरेंट्स को दूसरे ऑप्शन तलाशने पर मजबूर कर रहा है. जहां कोटा में एक छात्र पर सालाना 4 से 5 लाख तक खर्च आता है, वहीं सीकर में यही खर्च करीब ढाई से तीन लाख रुपये के बीच माना जाता है. मिडिल क्लास परिवारों के लिए यह बड़ा कारण बनकर सामने आया है. यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में कोटा छोड़कर शिखर पहुंचे हैं. 

ये भी पढ़ें-NTPC लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर चल रही भर्ती, 29 मई को बंद हो जाएगी रजिस्ट्रेशन विंडो

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 19 May 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
NEET 2026 Paper Leak Sikar Coaching Hub Sikar Vs Kota Sikar Coaching Factory
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
CBSE Three Language Policy: CBSE न्यू 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर बवाल, बीच सत्र में बदलाव से छात्र और अभिभावक बेहद परेशान
CBSE न्यू 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर बवाल, बीच सत्र में बदलाव से छात्र और अभिभावक बेहद परेशान
शिक्षा
NTPC लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर चल रही भर्ती, 29 मई को बंद हो जाएगी रजिस्ट्रेशन विंडो
NTPC लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर चल रही भर्ती, 29 मई को बंद हो जाएगी रजिस्ट्रेशन विंडो
शिक्षा
CBSE Result 2026: OSM में क्या बदला और छात्रों को अब क्या करना होगा, कब आएंगे दोबारा जांची गई कॉपियों के नतीजे?
OSM में क्या बदला और छात्रों को अब क्या करना होगा, कब आएंगे दोबारा जांची गई कॉपियों के नतीजे?
शिक्षा
नौकरी के साथ देश सेवा भी, यहां सिर्फ 4 साल की सेवा के बाद मिलता है,10 लाख से ज्यादा का सेवा निधि पैकेज
नौकरी के साथ देश सेवा भी, यहां सिर्फ 4 साल की सेवा के बाद मिलता है,10 लाख से ज्यादा का सेवा निधि पैकेज
Advertisement

वीडियोज

वड़ा पाव हुआ कितना महंगा! मुंबईकरों पर महंगाई का नया झटका
मौत से पहले ट्विशा का आखिरी Video Viral
पेट्रोल-डीजल महंगा होते ही फूटा लोगों का गुस्सा
पेट्रोल-डीजल की कीमतों से लोग नाराज
जल्द होगी बड़ी जंग?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर फैसले को लेकर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर फैसले को लेकर आया कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी के नमाज वाले बयान पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा- जगह कम है तो क्या दिक्कत?
सीएम योगी के नमाज वाले बयान पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, कहा- जगह कम है तो क्या दिक्कत?
विश्व
'जाओ, कोर्ट जाओ...', नॉर्वे में PM मोदी के जवाब न देने वाले सवाल पर गुस्से में विदेश मंत्रालय, VIDEO
'जाओ, कोर्ट जाओ...', नॉर्वे में PM मोदी के जवाब न देने वाले सवाल पर गुस्से में विदेश मंत्रालय, VIDEO
स्पोर्ट्स
W,W,W,W,W,W...एक ही ओवर में 6 विकेट, जानिए किस गेंदबाज ने किया 6 गेंद में ऐसा चमत्कार
W,W,W,W,W,W...एक ही ओवर में 6 विकेट, जानिए किस गेंदबाज ने किया 6 गेंद में ऐसा चमत्कार
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 4 Worldwide: ‘करुप्पु’ ने दुनियाभर में मचाया तहलका, चार दिन में कर डाली छप्पर फाड़ कमाई, अब 150 करोड़ से है बच इंचभर दूर
‘करुप्पु’ ने दुनियाभर में मचाया तहलका, चार दिन में कर डाली छप्पर फाड़ कमाई, जानें- कलेक्शन
इंडिया
Explained: 166 जलाशयों में महज 34.45% पानी, डैम-नदियां सूखीं! 45 डिग्री गर्मी में लगेगा 50 वाला झटका, अगला एक हफ्ता क्यों अहम?
166 जलाशयों में महज 34.45% पानी! 45 डिग्री में लगेगा 50 वाला झटका, अगला एक हफ्ता क्यों अहम?
एग्रीकल्चर
खेती में सिंचाई संयंत्र लगाने के लिए 70 से 75 फीसदी सब्सिडी देती है सरकार, कमाल की है 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना
खेती में सिंचाई संयंत्र लगाने के लिए 70 से 75 फीसदी सब्सिडी देती है सरकार, कमाल की है 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना
टेक्नोलॉजी
WhatsApp पर आ रहा है Instagram जैसा यह फीचर, हर कोई नहीं देख पाएगा आपका स्टेटस
WhatsApp पर आ रहा है Instagram जैसा यह फीचर, हर कोई नहीं देख पाएगा आपका स्टेटस
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget