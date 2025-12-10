UP Police SI-ASI Exam Result: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है. जिसे कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) ने यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब तुरंत ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. रिजल्ट देखने और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने कैंडिडेट लॉगिन डिटेल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी. उम्मीदवार यहां बताए गए तरीके के जरिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

यह परीक्षा 1 नवंबर 2025 को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. परीक्षा सम्पन्न होने के बाद प्रश्नपत्र से जुड़ी आपत्तियों पर विचार किया गया और उन सभी आपत्तियों के समाधान के बाद अब बोर्ड ने औपचारिक रूप से लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. रिजल्ट के साथ-साथ उम्मीदवारों के स्कोर और प्रदर्शन से जुड़ी सभी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है.

कितना किसका कट ऑफ

बोर्ड द्वारा जारी जानकारी के अनुसार अनारक्षित (UR) वर्ग का कटऑफ 135.8490528, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का कटऑफ 119.4968520, ओबीसी का कटऑफ 125.78616, एससी का 113.207544 और एसटी वर्ग का 81.761004 तय किया गया है. महिला और पूर्व सैनिकों के लिए अलग-अलग कटऑफ जारी की गई है. उम्मीदवार इन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत सूची या जारी की गई इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं.

काम की बात



सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स की हाइट 163 सेमी और अनुसूचित जनजाति पुरुष कैंडिडेट्स की हाइट 156 सेमी तय की गई है. जबकि महिला कैंडिडेट्स की हाइट 150 सेमी और अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थियों की हाइट 145 सेमी होनी जरूरी है.

कैसे चेक करें स्कोरकार्ड

रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को सिर्फ कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं. उम्मीदवार सबसे पहले uppbpb.gov.in पर जाएं और होमपेज पर दिख रहे कंप्यूटर ऑपरेटर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद नए पेज पर “कैंडिडेट लॉगिन” पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्मतिथि भरकर साइन इन करें. जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपका परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, जिसे आप चाहें तो डाउनलोड कर सेव रख सकते हैं.

