Patna Metro: पटना मेट्रो में कैसे मिल सकती है जॉब, सैलरी समेत जानें कितनी योग्यता होनी जरूरी?
Patna Metro: बिहार चुनावों से पहले पटनावासियों को बड़ा तोहफा मिला है. पटना मेट्रो का उद्घाटन हो गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेट्रो के पहले चरण को हरी झंडी दिखाई है. उद्घाटन के बाद कल यानी 7 अक्टूबर से पटना मेट्रो आम जनता के लिए शुरू हो जाएगी. पटना मेट्रो की रेड लाइन के प्राथमिक कॉरिडोर पर न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन के बीच नियमित संचालन शुरू होगा. ऐसे में पटना मेट्रो में जॉब के नए अवसर भी सामने आने लगे हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पटना मेट्रो में जॉब कैसे मिल सकती है और मेट्रो में जॉब के लिए क्या योग्यता होनी जरूरी है.
पटना मेट्रो में कैसे मिल सकती है जॉब
पटना मेट्रो में फिलहाल केवल कुछ ही पदों पर भर्ती हो रही है. मेट्रो में नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को एक्सपीरियंस और योग्यता के अनुसार आवेदन करना होगा. पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने स्पष्ट किया है कि आवेदकर्ता पटना मेट्रो से जुड़ी किसी भी भर्ती प्रक्रिया के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही आवेदन करें और किसी भी प्रकार की फर्जी भर्ती प्रक्रिया या पैसे लेने वालों से सावधान रहे.
पटना मेट्रो में जॉब, सैलरी और योग्यता
मेट्रो में अलग-अलग पदों पर जॉब की योग्यता के अनुसार, उम्मीदवारों को कम से कम दसवीं पास होना चाहिए. इसके अलावा आईटीआई या डिप्लोमा होना जरूरी है. वहीं इंजीनियरिंग डिग्री या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवारों को मेट्रो में नौकरी की ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है. इसके अलावा मेट्रो में नौकरी के लिए आयु सीमा 18 से 28 वर्ष तय की जाती है. हालांकि, कुछ विशेष श्रेणियां में छूट भी दी जाती है. इसके अलावा किसी भी मेट्रो में ड्राइवर के पद के लिए अच्छा स्वास्थ्य जरूरी माना जाता है, खासकर आंखों की रोशनी का सही होना जरूरी होता है. अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी आंखों से संबंधित समस्या होती है तो उसे इस पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है. इसके अलावा मेट्रो में नौकरी के लिए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन आवेदन मांगता है. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद लिखित परीक्षा होती है. यह परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट किया जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवार की ट्रेनिंग होती है.
मेट्रो में सैलरी
आमतौर पर मेट्रो में ड्राइवर के रूप में करियर शुरू करने वाले उम्मीदवारों को लगभग 39,000 प्रति माह की शुरुआती सैलरी मिलती है. वहीं एक्सपीरियंस और प्रमोशन के साथ यह सैलरी बढ़ाई जाती है. इसके अलावा ड्राइवर और अन्य पदों पर नौकरी करने वाले उम्मीदवारों को कई भत्ते भी दिए जाते हैं.
फर्जी वैकेंसी के चक्कर में न फंसे
पटना मेट्रो के उद्घाटन से पहले सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फर्जी वेबसाइट पर नौकरी दिलाने का झांसा देने वाले विज्ञापन तेजी से फैल रहे हैं. इन विज्ञापनों में इलेक्ट्रीशियन, फीटर, लाइनमेन, प्लंबर और स्टेशन सुपरवाइजर जैसे पदों के लिए नौकरी का दावा किया जा रहा है. कई मामलों में लाखों रुपये तक की वसूली की खबरें भी सामने आई है. ऐसे में पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि मेट्रो से जुड़ी किसी भी फर्जी भर्ती प्रक्रिया पर विश्वास न करें और मेट्रो की सारी वैकेंसी आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी की जाएगी.
