हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाकौन हैं पाकिस्तान को धूल चटा देने वालीं क्रांति गौड़? जानिए उनकी एजुकेशन

कौन हैं पाकिस्तान को धूल चटा देने वालीं क्रांति गौड़? जानिए उनकी एजुकेशन

Kranti Gaud Education: मध्य प्रदेश के छोटे से गांव से निकलकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराने वाली तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने क्लास 8 के बाद पढ़ाई छोड़ दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 06 Oct 2025 01:29 PM (IST)
Preferred Sources

भारत की नई सनसनी बन चुकीं गेंदबाज क्रांति गौड़ ने पाकिस्तान के खिलाफ महिला वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर सबका दिल जीत लिया है. इस युवा खिलाड़ी ने अपनी धारदार गेंदबाजी से पाकिस्तान को पस्त कर दिया. उन्होंने सिर्फ 20 रन देकर 3 विकेट झटके और भारत को 88 रनों की बड़ी जीत दिलाई. आइए जानते हैं उनकी एजुकेशन और कैसे वह यहां तक पहुंचीं...

क्रांति गौड़ मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के पास स्थित घुवारा गांव की रहने वाली हैं. यह वही इलाका है जो अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध खजुराहो के करीब है. गांव की सड़कों से वर्ल्ड कप के मैदान तक पहुंचने का सफर क्रांति के लिए किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा. वह छह भाई-बहनों में सबसे छोटी हैं. उनके पिता पुलिस विभाग में कांस्टेबल थे, लेकिन आर्थिक तंगी और पारिवारिक मुश्किलों के बीच क्रांति का क्रिकेट खेलना आसान नहीं था.

एजुकेशन छूट गई, पर सपना नहीं

क्रांति की पढ़ाई क्लास 8 के बाद ही रुक गई, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी. उनके पिता की नौकरी चली गई थी, और उस वक्त उनकी मां ने अपनी ज्वेलरी बेचकर बेटी का क्रिकेट सपना जिंदा रखा.

कोच ने बनाया दिशा और दिया सहारा

रिपोर्ट्स के अनुसार क्रांति की जिंदगी में बड़ा मोड़ आया जब उनके पिता उन्हें कोच राजीव बिल्थारे के पास लेकर गए. राजीव जो छतरपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव भी हैं, ने पहली ही नजर में क्रांति की गेंदबाजी देखकर कहा था इस लड़की में कुछ अलग बात है. राजीव ने न केवल उनकी कोचिंग फ्री में कराई, बल्कि उन्हें जूते, बैट और रहने की जगह भी दी.

डब्ल्यूपीएल ने बदली जिंदगी

क्रांति गौड़ की किस्मत का पन्ना महिला प्रीमियर लीग (WPL) में पलटा. कुछ समय तक वह मुंबई इंडियंस टीम के लिए नेट बॉलर रहीं. उनकी प्रतिभा देखकर यूपी वारियर्स ने उन्हें 10 लाख रुपये के बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल कर लिया.

यह भी पढ़ें: C-DAC में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन; तगड़ी मिलेगी सैलरी

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 06 Oct 2025 01:29 PM (IST)
Tags :
Education Kranti Gaud T20 World Cup India Vs Pakistan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
Bihar Election 2025 Date Live: बिहार में 2 चरणों में हो सकती है वोटिंग, 15 नवंबर से पहले बन जाएगी सरकार; क्या है ECI का प्लान?
Live: बिहार में 2 चरणों में हो सकती है वोटिंग, 15 नवंबर से पहले बन जाएगी सरकार; क्या है EC का प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
इंडिया
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
Bihar Election 2025 Date Live: बिहार में 2 चरणों में हो सकती है वोटिंग, 15 नवंबर से पहले बन जाएगी सरकार; क्या है ECI का प्लान?
Live: बिहार में 2 चरणों में हो सकती है वोटिंग, 15 नवंबर से पहले बन जाएगी सरकार; क्या है EC का प्लान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
इंडिया
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
बॉलीवुड
जवानी में कैसी दिखती थीं अरबाज खान की एक्स वाइफ? 10 फोटोज में देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती
जवानी में कैसी दिखती थीं अरबाज खान की एक्स वाइफ? 10 फोटोज में देखें एक्ट्रेस की खूबसूरती
शिक्षा
GATE 2026: गेट एग्जाम के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन आज, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
गेट एग्जाम के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन आज, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
ट्रेंडिंग
Video: आगे से नहीं पीछे से आई ट्रेन! फाटक तोड़ निकली बिना सवार की घोड़ा गाड़ी, वीडियो वायरल
Video: आगे से नहीं पीछे से आई ट्रेन! फाटक तोड़ निकली बिना सवार की घोड़ा गाड़ी, वीडियो वायरल
न्यूज़
क्या भारत में भी अमेरिका की तरह सड़कों पर राइट साइड चलेंगे लोग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
क्या भारत में भी अमेरिका की तरह सड़कों पर राइट साइड चलेंगे लोग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget