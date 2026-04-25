ओडिशा में गर्मी का कहर, 27 अप्रैल से सभी स्कूलों में समय से पहले छुट्टियों का ऐलान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ओडिशा में बढ़ते तापमान से बच्चों को बचाने हेतु स्कूल 27 अप्रैल से बंद.

गर्मी और लू के मद्देनजर राज्य सरकार ने लिया यह अहम फैसला.

लाखों छात्रों को मिलेगी राहत, पहले से तय परीक्षाएं जारी रहेंगी.

आंगनवाड़ी केंद्र बंद करने पर भी सरकार कर रही विचार.

ओडिशा में लगातार बढ़ रहे तापमान और गर्म हवाओं के चलते राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने तय समय से पहले गर्मियों की छुट्टियां घोषित करते हुए सभी स्कूलों को 27 अप्रैल 2026 से बंद करने का आदेश जारी किया है. यह फैसला बच्चों की सेहत, सुरक्षा और बढ़ती गर्मी से राहत देने को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. राज्य के कई इलाकों में तेज धूप और लू जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है.



27 अप्रैल से स्कूलों में छुट्टियां लागू

राज्य सरकार के निर्देश के बाद ओडिशा के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूल 27 अप्रैल से बंद कर दिए जाएंगे. शिक्षा विभाग की सिफारिश पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके बाद संबंधित विभागों को तुरंत आदेश लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों और अभिभावकों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है.



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गर्मी और लू के कारण लिया गया फैसला

राज्य के कई हिस्सों में तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है.ऐसे हालात को देखते हुए स्कूलों को समय से पहले बंद करने का निर्णय लिया गया. प्रशासन का मानना है कि छोटे बच्चों को तेज गर्मी से बचाना बेहद जरूरी है.सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले से निर्धारित परीक्षाएं अपने तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होंगी.इसके अलावा जरूरी प्रशासनिक कार्य, कार्यालयी प्रक्रियाएं और अन्य सरकारी कामकाज पहले की तरह जारी रहेंगे.



हर साल मई में होती थीं छुट्टियां



आमतौर पर राज्य में गर्मियों की छुट्टियां मई महीने के पहले सप्ताह के बाद शुरू होती थीं, लेकिन इस बार अप्रैल में ही तेज गर्मी पड़ने के कारण छुट्टियां पहले घोषित कर दी गई हैं. मौसम में अचानक आई गर्मी ने सरकार को यह फैसला लेने पर मजबूर किया.राज्य सरकार बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों को भी अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार कर रही है. जरूरतमंद बच्चों तक राशन और पोषण सामग्री घर-घर पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है.अधिकारियों को इस संबंध में तैयारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

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