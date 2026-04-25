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ओडिशा में गर्मी का कहर, 27 अप्रैल से सभी स्कूलों में समय से पहले छुट्टियों का ऐलान

ओडिशा सरकार ने राज्य में बढ़ती गर्मी को देखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 27 अप्रैल से बंद करने का फैसला लिया है. छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया..

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 25 Apr 2026 11:37 AM (IST)
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  • ओडिशा में बढ़ते तापमान से बच्चों को बचाने हेतु स्कूल 27 अप्रैल से बंद.
  • गर्मी और लू के मद्देनजर राज्य सरकार ने लिया यह अहम फैसला.
  • लाखों छात्रों को मिलेगी राहत, पहले से तय परीक्षाएं जारी रहेंगी.
  • आंगनवाड़ी केंद्र बंद करने पर भी सरकार कर रही विचार.

ओडिशा में लगातार बढ़ रहे तापमान और गर्म हवाओं के चलते राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने तय समय से पहले गर्मियों की छुट्टियां घोषित करते हुए सभी स्कूलों को 27 अप्रैल 2026 से बंद करने का आदेश जारी किया है. यह फैसला बच्चों की सेहत, सुरक्षा और बढ़ती गर्मी से राहत देने को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. राज्य के कई इलाकों में तेज धूप और लू जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है.

27 अप्रैल से स्कूलों में छुट्टियां लागू

राज्य सरकार के निर्देश के बाद ओडिशा के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूल 27 अप्रैल से बंद कर दिए जाएंगे. शिक्षा विभाग की सिफारिश पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके बाद संबंधित विभागों को तुरंत आदेश लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों और अभिभावकों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है.

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गर्मी और लू के कारण लिया गया फैसला

राज्य के कई हिस्सों में तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है.ऐसे हालात को देखते हुए स्कूलों को समय से पहले बंद करने का निर्णय लिया गया. प्रशासन का मानना है कि छोटे बच्चों को तेज गर्मी से बचाना बेहद जरूरी है.सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले से निर्धारित परीक्षाएं अपने तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होंगी.इसके अलावा जरूरी प्रशासनिक कार्य, कार्यालयी प्रक्रियाएं और अन्य सरकारी कामकाज पहले की तरह जारी रहेंगे.


हर साल मई में होती थीं छुट्टियां

आमतौर पर राज्य में गर्मियों की छुट्टियां मई महीने के पहले सप्ताह के बाद शुरू होती थीं, लेकिन इस बार अप्रैल में ही तेज गर्मी पड़ने के कारण छुट्टियां पहले घोषित कर दी गई हैं. मौसम में अचानक आई गर्मी ने सरकार को यह फैसला लेने पर मजबूर किया.राज्य सरकार बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों को भी अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार कर रही है. जरूरतमंद बच्चों तक राशन और पोषण सामग्री घर-घर पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है.अधिकारियों को इस संबंध में तैयारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 25 Apr 2026 11:37 AM (IST)
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