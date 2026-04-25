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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsUBSE Uttarakhand Board Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किए 10वीं-12वीं के नतीजे, यहां करें फटाफट चेक

UBSE Uttarakhand Board Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किए 10वीं-12वीं के नतीजे, यहां करें फटाफट चेक

UBSE Uttarakhand Board 10th 12th Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं-12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं. नतीजे आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर छात्र देखें.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 25 Apr 2026 10:06 AM (IST)
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  • आधिकारिक वेबसाइट से ऐसे करें मार्कशीट डाउनलोड.

Uttarakhand Board 10th 12th Result 2026 Out: उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) ने आखिरकार 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए. छात्र-छात्राएं नतीजे आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाकर देख सकते हैं.

इस साल 12वीं (इंटरमीडिएट) की परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च 2026 के बीच हुई थीं, जबकि 10वीं (हाई स्कूल) की परीक्षाएं 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक चलीं. परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे. अब वह इंतजार खत्म हो गया है. उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की परीक्षा में कुल 2,16,121 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. इनमें से क्लास 10वीं की परीक्षा में 1,12,679 और 12वीं क्लास में 1,03,442 छात्र-छात्राएं शामिल रहे.

SMS से करें रिजल्ट चेक

छात्र SMS के जरिए भी अपना परिणाम आसानी से जान सकते हैं. इसके लिए 10वीं के छात्र अपने मोबाइल में मैसेज बॉक्स खोलकर UK10RollNumber टाइप करें, जहां RollNumber की जगह अपना रोल नंबर लिखें, और इसे 5676750 पर भेज दें. वहीं 12वीं के छात्र UK12RollNumber टाइप करें, रोल नंबर लिखें और उसी नंबर 5676750 पर सेंड कर दें. मैसेज भेजने के कुछ ही समय बाद आपके मोबाइल पर विषयवार अंक आ जाएंगे.

एबीपी लाइव पर देख सकतें हैं नतीजे
uk10.abplive.com
uk12.abplive.com

DigiLocker पर ऐसे देखें और डाउनलोड करें मार्कशीट

मार्कशीट देखने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में DigiLocker ऐप खोलें या results.digilocker.gov.in वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें. अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं है, तो साइन अप करके नया अकाउंट बना लें. लॉगिन करने के बाद Education सेक्शन में जाएं, जहां आपको UBSE Result / Marksheet का लिंक दिखाई देगा.

अब उस लिंक पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर व मांगी गई जरूरी जानकारी भरें. जानकारी सबमिट करते ही आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी. अब आप इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, ताकि आगे जरूरत पड़ने पर आसानी से इस्तेमाल कर सकें.

ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 25 Apr 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
Education Results Uttarakhand Board Result UBSE Ubse.uk.gov.in Uttarakhand Board Result 2026 UK Board 10th Result 2026 UK Board 12th Result 2026 Uttarakhand Board 10th Result Uttarakhand Board 12th Result
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