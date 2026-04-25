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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsUttarakhand Board Result 2026: DigiLocker पर कैसे चेक करें उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे? यहां जानें बेहद आसान तरीका

Uttarakhand Board Result 2026: DigiLocker पर कैसे चेक करें उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे? यहां जानें बेहद आसान तरीका

उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी क​र रहा है. जिसे छात्र वेबसाइट के साथ-साथ DigiLocker पर भी आसानी से देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 25 Apr 2026 06:14 AM (IST)
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  • उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट आज जारी करेगा.
  • छात्र रिजल्ट ubse.uk.gov.in और DigiLocker पर देख सकेंगे.
  • कुल 2,16,121 छात्र इस वर्ष परीक्षा में शामिल हुए.
  • DigiLocker से मार्कशीट तुरंत डाउनलोड और सुरक्षित होगी.

उत्तराखंड बोर्ड आज 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी करेगा. इस बार खास बात यह है कि छात्र अपना रिजल्ट सिर्फ वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर ही नहीं, बल्कि DigiLocker पर भी सीधे देख और डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा प्रक्रिया 21 फरवरी से 20 मार्च के बीच पूरी हुई. इससे पहले 16 जनवरी से 15 फरवरी तक प्रैक्टिकल परीक्षाएं हुईं.

रिजल्ट जारी होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अंक देख सकते हैं, लेकिन DigiLocker की सुविधा इस बार सबसे बड़ी राहत बनकर आई है. डिजिटल मार्कशीट तुरंत मोबाइल में मिल जाएगी, जिसे सुरक्षित रखना और कहीं भी दिखाना आसान होगा.

शैक्षणिक वर्ष 2026 के लिए उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) की परीक्षाओं में कुल 2,16,121 छात्र शामिल हुए. इनमें से कक्षा 10 के 1,12,679 और कक्षा 12 के 1,03,442 छात्र रहे.

रिजल्ट देखने से पहले ये तैयारी कर लें

  • मोबाइल नंबर अपने पास रखें (उसी से लॉगिन होगा)
  • इंटरनेट कनेक्शन सही हो
  • रोल नंबर याद रखें या लिखकर रखें
  • DigiLocker ऐप पहले से डाउनलोड कर लें (या वेबसाइट खोलने की तैयारी रखें)

DigiLocker पर ऐसे देखें और डाउनलोड करें मार्कशीट

स्टेप 1: मोबाइल में DigiLocker ऐप खोलें या results.digilocker.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
स्टेप 2: अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें. अगर अकाउंट नहीं है, तो पहले साइन अप करें.
स्टेप 3: लॉगिन के बाद Education सेक्शन में जाएं.
स्टेप 4: वहां UBSE Result / Marksheet का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें.
स्टेप 5: अपना रोल नंबर और मांगी गई जानकारी भरें.
स्टेप 6: आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी.
स्टेप 7: इसे डाउनलोड करके मोबाइल में सेव कर लें.

क्यों फायदेमंद है DigiLocker?

  • मार्कशीट तुरंत मिल जाती है
  • खोने का डर नहीं
  • कॉलेज एडमिशन या नौकरी में आसानी से दिखा सकते हैं
  • कभी भी, कहीं भी मोबाइल से एक्सेस

वेबसाइट से भी देख सकते हैं रिजल्ट

जो छात्र वेबसाइट से रिजल्ट देखना चाहते हैं, वे आधिकारिक पोर्टल ubse.uk.gov.in पर जाकर रोल नंबर डालकर अंक देख सकते हैं. ऑनलाइन मार्कशीट में नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक और पास/फेल की स्थिति जैसी सारी जानकारी होगी.

यह भी पढ़ें - Uttarakhand Board Result 2026 Live: उत्तराखंड बोर्ड कल सुबह जारी करेगा रिजल्ट, ऐसे चेक कर सकेंगे 10वीं-12वीं नतीजे

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 25 Apr 2026 06:14 AM (IST)
Tags :
Education Results Uttarakhand Board Result UBSE Ubse.uk.gov.in Uttarakhand Board Result 2026 UK Board 10th Result 2026 UK Board 12th Result 2026 Uttarakhand Board 10th Result Uttarakhand Board 12th Result
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