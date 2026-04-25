Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट आज जारी करेगा.

छात्र रिजल्ट ubse.uk.gov.in और DigiLocker पर देख सकेंगे.

कुल 2,16,121 छात्र इस वर्ष परीक्षा में शामिल हुए.

DigiLocker से मार्कशीट तुरंत डाउनलोड और सुरक्षित होगी.

उत्तराखंड बोर्ड आज 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी करेगा. इस बार खास बात यह है कि छात्र अपना रिजल्ट सिर्फ वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर ही नहीं, बल्कि DigiLocker पर भी सीधे देख और डाउनलोड कर सकेंगे. परीक्षा प्रक्रिया 21 फरवरी से 20 मार्च के बीच पूरी हुई. इससे पहले 16 जनवरी से 15 फरवरी तक प्रैक्टिकल परीक्षाएं हुईं.

रिजल्ट जारी होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अंक देख सकते हैं, लेकिन DigiLocker की सुविधा इस बार सबसे बड़ी राहत बनकर आई है. डिजिटल मार्कशीट तुरंत मोबाइल में मिल जाएगी, जिसे सुरक्षित रखना और कहीं भी दिखाना आसान होगा.

शैक्षणिक वर्ष 2026 के लिए उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (UBSE) की परीक्षाओं में कुल 2,16,121 छात्र शामिल हुए. इनमें से कक्षा 10 के 1,12,679 और कक्षा 12 के 1,03,442 छात्र रहे.

रिजल्ट देखने से पहले ये तैयारी कर लें

मोबाइल नंबर अपने पास रखें (उसी से लॉगिन होगा)

इंटरनेट कनेक्शन सही हो

रोल नंबर याद रखें या लिखकर रखें

DigiLocker ऐप पहले से डाउनलोड कर लें (या वेबसाइट खोलने की तैयारी रखें)

DigiLocker पर ऐसे देखें और डाउनलोड करें मार्कशीट

स्टेप 1: मोबाइल में DigiLocker ऐप खोलें या results.digilocker.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें. अगर अकाउंट नहीं है, तो पहले साइन अप करें.

स्टेप 3: लॉगिन के बाद Education सेक्शन में जाएं.

स्टेप 4: वहां UBSE Result / Marksheet का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें.

स्टेप 5: अपना रोल नंबर और मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 6: आपकी डिजिटल मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी.

स्टेप 7: इसे डाउनलोड करके मोबाइल में सेव कर लें.

क्यों फायदेमंद है DigiLocker?

मार्कशीट तुरंत मिल जाती है

खोने का डर नहीं

कॉलेज एडमिशन या नौकरी में आसानी से दिखा सकते हैं

कभी भी, कहीं भी मोबाइल से एक्सेस

वेबसाइट से भी देख सकते हैं रिजल्ट

जो छात्र वेबसाइट से रिजल्ट देखना चाहते हैं, वे आधिकारिक पोर्टल ubse.uk.gov.in पर जाकर रोल नंबर डालकर अंक देख सकते हैं. ऑनलाइन मार्कशीट में नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक और पास/फेल की स्थिति जैसी सारी जानकारी होगी.



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