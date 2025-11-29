नर्सरी में एडमिशन के लिए ये हैं दिल्ली के टॉप स्कूल, एक क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट

दिल्ली में नर्सरी एडमिशन का इंतजार कर रहे अभिभावकों के लिए बड़ी खबर आ गई है. शिक्षा निदेशालय ने प्राइवेट स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिले का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है. नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में एडमिशन के लिए आवेदन 4 दिसंबर से शुरू होंगे और 27 दिसंबर तक चलेंगे. सभी स्कूलों में एडमिशन मेरिट के आधार पर होगा, जो स्कूलों द्वारा तय किए गए क्राइटेरिया के हिसाब से तैयार की जाएगी.

राजधानी में नर्सरी दाखिला हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि कुछ स्कूलों में एडमिशन मिलना बेहद मुश्किल माना जाता है. इन स्कूलों को लेकर अभिभावकों में खासा उत्साह होता है और कई लोग पहले ही ऑनलाइन व ऑफलाइन जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं. आइए जानते हैं दिल्ली के उन 5 टॉप प्राइवेट स्कूल कौन से हैं.

ये हैं टॉप स्कूल

सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी DPS आरके पुरम और DPS मथुरा रोड भी नर्सरी एडमिशन के लिए अभिभावकों की बड़ी पसंद हैं. डीपीएस सोसायटी का नाम ही अभिभावकों के लिए भरोसे का प्रतीक माना जाता है. यहां एडमिशन के दौरान सीटों का बंटवारा भी तय है 25% EWS, 50% सामान्य श्रेणी और 20% मैनेजमेंट कोटे की सीटें होती हैं. देश-विदेश में डीपीएस के स्टूडेंट्स अपना नाम बनाते नजर आते हैं, जिसकी वजह से इन स्कूलों की मांग हमेशा सबसे ऊपर रहती है.

इसके बाद संस्कृति स्कूल, चाणाक्यपुरी की. दिल्ली के दिल कहे जाने वाले एंबेसी क्षेत्र में स्थित यह स्कूल देश के टॉप स्कूलों में गिना जाता है. कई शिक्षा एजेंसियां इसे नंबर 1 स्कूल का दर्जा दे चुकी हैं. इस स्कूल में बड़े-बड़े अधिकारियों, राजनयिकों और देश की प्रतिष्ठित हस्तियों के बच्चे पढ़ते हैं. नर्सरी में कुल 150 सीटें होती हैं. जिनमें 90 सीटें सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए, 38 EWS के लिए और 15 नॉन-गवर्नमेंट कैटेगरी के लिए रखी गई हैं. यहां एडमिशन पाना कई अभिभावकों की पहली पसंद होती है और यह माना जाता है कि बच्चा एक मजबूत शैक्षणिक माहौल में आगे बढ़ेगा.

ये स्कूल भी हैं शानदार

अब बात सरदार पटेल विद्यालय, लोधी एस्टेट की. यह स्कूल भी दिल्ली के बेहतरीन स्कूलों में से एक है और इसका संचालन गुजरात एजुकेशन सोसायटी करती है. स्कूल की फैकल्टी और पढ़ाई का स्तर काफी मजबूत माना जाता है. इस स्कूल में नर्सरी एडमिशन के लिए भी काफी प्रतिस्पर्धा रहती है. अभिभावकों का मानना है कि यहां से पढ़ने के बाद बच्चों के करियर की दिशा काफी बेहतर होती है. नर्सरी की फीस करीब सवा लाख रुपये है, फिर भी यहां एडमिशन की मांग कम नहीं होती.

इसके अलावा राजधानी में DAV Schools भी अभिभावकों की पसंद में ऊंचे स्थान पर हैं. डीएवी सोसायटी कई स्कूल चलाती है और इन स्कूलों की खासियत है बजट फ्रेंडली फीस और बढ़िया फैकल्टी. यही वजह है कि मध्यम वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को DAV में दाखिला दिलाना चाहते हैं. यहां की पढ़ाई और माहौल बच्चों के विकास के लिए बेहतर माना जाता है. दिल्ली का प्रमुख बॉयज स्कूल सेंट कोलंबस स्कूल भी अपनी मजबूत पहचान के लिए जाना जाता है. हर साल नर्सरी में एडमिशन के लिए सैकड़ों अभिभावक फॉर्म भरते हैं.

