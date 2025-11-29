हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाCAT 2025: IIM 30 नवंबर को लेगा एग्जाम, जानें जरूरी गाइडलाइन और ड्रेस कोड

CAT 2025: IIM 30 नवंबर को लेगा एग्जाम, जानें जरूरी गाइडलाइन और ड्रेस कोड

CAT Exam Tomorrow: भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड कल कॉमन एडमिशन टेस्ट का आयोजन करेगा. आइए जानते हैं एग्जाम कब होगा और क्या जरूरी डिटेल्स हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 29 Nov 2025 12:14 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड की ओर से 30 नवंबर को होने वाली कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2025) की तैयारियां तेज हो चुकी हैं. देशभर से लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और ऐसे में सभी के लिए जरूरी है कि वे परीक्षा से जुड़े नियमों, ड्रेस कोड और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी पहले से जान लें, ताकि एग्जाम वाले दिन किसी तरह की परेशानी न हो.

CAT देश के सबसे बड़े मैनेजमेंट एग्जाम में से एक है, इसलिए परीक्षा सेंटर पर पहुंचने से लेकर परीक्षा खत्म होने तक कई नियमों का पालन करना अनिवार्य है. संस्थान की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार हर उम्मीदवार को परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटा पहले सेंटर पहुंचना होगा. 

फोटो पहचान पत्र जरूरी

एग्जाम वाले दिन सबसे जरूरी चीज है एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो पहचान पत्र. आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी आईडी साथ ले जानी होगी. ध्यान देना होगा कि एडमिट कार्ड और पहचान पत्र पर दी गई जानकारी एक जैसी हो. सुरक्षा जांच को आसान बनाने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे साधारण और आरामदायक कपड़े पहनें, जिनमें किसी भी तरह की धातु न हो.

ये ले जाना सख्त मना

सेंटर पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, कैमरा, ब्लूटूथ या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को ले जाना सख्त मना है. ऐसी वस्तुओं के साथ पकड़े जाने पर उम्मीदवार को तुरंत अयोग्य घोषित किया जा सकता है. नकल करने का किसी भी तरह का प्रयास परीक्षक द्वारा गंभीर रूप में लिया जाएगा और भविष्य की CAT परीक्षाओं में उम्मीदवार को बैन भी किया जा सकता है. परीक्षा के दौरान कंप्यूटर की सेटिंग से छेड़छाड़ करने या कीबोर्ड का अनावश्यक उपयोग करने से भी बचना जरूरी है, क्योंकि इससे सिस्टम लॉक हो सकता है और उम्मीदवार को नुकसान हो सकता है. परीक्षा खत्म होने के बाद सभी रफ शीट या रफ पेपर इंस्पेक्टर को वापस करना अनिवार्य है. रफ पेपर न देना परीक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाता है.

ड्रेस कोड भी तय

CAT 2025 के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग ड्रेस कोड भी तय किए गए हैं. पुरुष उम्मीदवारों को मोटे तले वाले जूते पहनने की अनुमति नहीं होगी. बड़े बटन वाले कपड़े या जेब वाले कपड़े भी पहनने से मना किया गया है. वे साधारण शर्ट, टी-शर्ट या पैंट पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कपड़ों में जेब न हो. वहीं महिला उम्मीदवारों को गहने पहनकर आने की अनुमति नहीं है. झुमके, चेन, नाक की पिन, पायल, कंगन या किसी भी तरह की धातु वाली चीज पहनने पर रोक है. ज्यादा मेकअप से बचने की सलाह दी गई है और बालों में किसी तरह की सजावट न रखने को कहा गया है. शरीर पर मेहंदी, टैटू या किसी भी तरह का खास निशान हो तो प्रवेश रोक दिया जा सकता है, इसलिए परीक्षा से पहले ऐसी चीजों से बचना बेहतर है.

कितने स्लॉट में होगी परीक्षा?

CAT परीक्षा तीन स्लॉट में होगी पहला स्लॉट सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक, दूसरा स्लॉट दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक और तीसरा स्लॉट शाम 4:30 से 6:30 बजे तक होगा. उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड IIM की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in से डाउनलोड करना होगा और इसे पहचान पत्र के साथ सेंटर पर ले जाना जरूरी है. परीक्षा देशभर के 170 शहरों और 375 परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित की जाएगी.

यह भी पढ़ें - हिमाचल बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं का एग्जाम शेड्यूल, 3 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं, 30 अप्रैल तक आएंगे नतीजे

 

Published at : 29 Nov 2025 12:14 PM (IST)
Tags :
Education IIM  CAT 2025
