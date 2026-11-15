ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाNIFTEE 2027 Registration: NIFT प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 24 नवंबर तक मौका

NIFTEE 2027 Registration: NIFT प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 24 नवंबर तक मौका

NIFTEE 2027 Registration: NTA ने NIFT प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 24 नवंबर कर दी है, जानिए लेट फीस के साथ आवेदन, फॉर्म करेक्शन विंडो और ऑनलाइन अप्लाई की पूरी जानकारी

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 15 Nov 2026 04:47 PM (IST)
Preferred Sources

NIFTEE 2027 Registration: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT में दाखिले का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. NTA ने NIFTEE 2027 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है. अब शैक्षणिक सत्र 2027-28 के विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन के इच्छुक उम्मीदवार 24 नवंबर 2026 तक अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं. इससे पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 नवंबर 2026 निर्धारित की गई थी.

किन कोर्सेज के लिए कर सकते हैं आवेदन?

NTA द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, यह बढ़ी हुई तारीख अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट, निफ्ट लेटरल एंट्री एडमिशन, आर्टिजन और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए लागू होगी. इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई थी. अंतिम समय में फॉर्म भरने से चूक रहे हजारों छात्रों को एजेंसी के इस फैसले से काफी सहूलियत मिलेगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
Free AI Course: विदेश से पढ़ाई का मौका, ये यूनिवर्सिटी मुफ्त में करवा रही AI कोर्स
विदेश से पढ़ाई का मौका, ये यूनिवर्सिटी मुफ्त में करवा रही AI कोर्स
शिक्षा
RRB NTPC 2026: रेलवे NTPC आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई
रेलवे NTPC आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई
शिक्षा
AICTE Fellowship 2026: बगैर टेस्ट और इंटरव्यू के 1 लाख की फेलोशिप दे रहा AICTE, ऐसे करें अप्लाई
बगैर टेस्ट और इंटरव्यू के 1 लाख की फेलोशिप दे रहा AICTE, ऐसे करें अप्लाई
शिक्षा
Amazon Fresher Hiring: Google, Microsoft और Amazon में फ्रेशर्स को कैसे मिलती है नौकरी, शुरुआती सैलरी कितनी?
Google, Microsoft और Amazon में फ्रेशर्स को कैसे मिलती है नौकरी, शुरुआती सैलरी कितनी?

लेट फीस और करेक्शन विंडो का पूरा शेड्यूल

यदि कोई उम्मीदवार 24 नवंबर तक भी सामान्य शुल्क के साथ आवेदन नहीं कर पाता है, तो एनटीए ने उन्हें लेट फीस के साथ फॉर्म जमा करने का एक और अवसर दिया है. संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, छात्र 25 नवंबर से 29 नवंबर 2026 के बीच अतिरिक्त लेट फीस का भुगतान करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकेंगे.

इसके अलावा, आवेदन फॉर्म भरते समय हुई किसी भी तरह की गलती को सुधारने के लिए करेक्शन विंडो भी खोली जाएगी. उम्मीदवार 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2026 के बीच अपने फॉर्म के विवरण में संशोधन कर सकेंगे. NTA ने स्पष्ट किया है कि करेक्शन विंडो बंद होने के बाद किसी भी जानकारी में बदलाव का कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए छात्र सबमिट करने से पहले सभी विवरण ध्यान से जांच लें.

यह भी पढ़ें: Amazon Fresher Hiring: Google, Microsoft और Amazon में फ्रेशर्स को कैसे मिलती है नौकरी, शुरुआती सैलरी कितनी?

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

योग्य उम्मीदवार NTA की आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट exams.nta.nic.in/niftee/ पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं और होमपेज पर उपलब्ध NIFTEE 2027 Registration लिंक पर क्लिक करें. 

इसके बाद नया रजिस्ट्रेशन पूरा करके लॉगिन करें, अपनी व्यक्तिगत व शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट कर दें. भविष्य की जरूरत के लिए कन्फर्मेशन पेज का प्रिंटआउट जरूर निकाल कर रख लें. लेट फीस और अन्य विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए छात्र आधिकारिक पोर्टल पर जारी सार्वजनिक नोटिस देख सकते हैं.

यह भी पढ़ें: RRB NTPC 2026: रेलवे NTPC आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author दीनदयाल पाटीदार

दीनदयाल पाटीदार एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. एजुकेशन बीट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह स्कूल और यूनिवर्सिटी एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों, सरकारी भर्तियों, स्कॉलरशिप और शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर नियमित तौर पर खबरें लिखते हैं, ताकि छात्रों और अभिभावकों तक सही, सटीक और समय पर जानकारी पहुंच सके. उनकी कोशिश रहती है कि जटिल से जटिल सरकारी नियम और शैक्षणिक अपडेट भी पाठकों तक आसान और समझने लायक भाषा में पहुंचे.

एबीपी लाइव में आने से पहले दीनदयाल पाटीदार अपनी यूनिवर्सिटी की मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने कैंपस से जुड़ी खबरों, इवेंट्स और एकेडमिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग और कवरेज की जिम्मेदारी निभाई. इसी दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग, न्यूज राइटिंग की बारीकियां और खबरों को सही फॉर्मेट व भाषा में पेश करने का हुनर सीखा, जो आज उनकी पत्रकारिता का अहम हिस्सा हैं.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने मंदसौर यूनिवर्सिटी, मंदसौर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (बीए-जेएमसी) में स्नातक की पढ़ाई की है. वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रहने वाले हैं.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
Education News ABPLIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Free AI Course: विदेश से पढ़ाई का मौका, ये यूनिवर्सिटी मुफ्त में करवा रही AI कोर्स
विदेश से पढ़ाई का मौका, ये यूनिवर्सिटी मुफ्त में करवा रही AI कोर्स
शिक्षा
RRB NTPC 2026: रेलवे NTPC आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई
रेलवे NTPC आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई
शिक्षा
AICTE Fellowship 2026: बगैर टेस्ट और इंटरव्यू के 1 लाख की फेलोशिप दे रहा AICTE, ऐसे करें अप्लाई
बगैर टेस्ट और इंटरव्यू के 1 लाख की फेलोशिप दे रहा AICTE, ऐसे करें अप्लाई
शिक्षा
Amazon Fresher Hiring: Google, Microsoft और Amazon में फ्रेशर्स को कैसे मिलती है नौकरी, शुरुआती सैलरी कितनी?
Google, Microsoft और Amazon में फ्रेशर्स को कैसे मिलती है नौकरी, शुरुआती सैलरी कितनी?
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील पर पीयूष गोयल ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- 'भारत को कम...'
इंडिया-US ट्रेड डील पर पीयूष गोयल ने दिया बड़ा अपडेट, बोले- 'भारत को कम...'
बिहार
छठ के खरना पर भलूनी धाम में बवाल, पवन सिंह के गानों पर चलीं लाठियां!
छठ के खरना पर भलूनी धाम में बवाल, पवन सिंह के गानों पर चलीं लाठियां!
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
क्रिकेट
रोहित और विराट का आखिरी ODI मैच, इमोशनल हुए दोनों दिग्गज; फैंस को कहा शुक्रिया
रोहित और विराट का आखिरी ODI मैच, इमोशनल हुए दोनों दिग्गज; फैंस को कहा शुक्रिया
इंडिया
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
इंडिया
जब मेट्रो में बोले डीके शिवकुमार- मेरे पास पैसे नहीं, PM मोदी ने स्वाइप किया कार्ड
जब मेट्रो में बोले डीके शिवकुमार- 'मेरे पास पैसे नहीं', PM मोदी ने स्वाइप किया कार्ड
टेक्नोलॉजी
Instagram Blue Tick: इंस्टाग्राम पर मुफ्त में मिलेगा ब्लू टिक, इस तरह से बनाएं अपनी प्रोफाइल
इंस्टाग्राम पर मुफ्त में मिलेगा ब्लू टिक, इस तरह से बनाएं अपनी प्रोफाइल
शिक्षा
RRB NTPC 2026: रेलवे NTPC आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई
रेलवे NTPC आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget