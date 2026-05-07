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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG 2026 Answer Key: NTA ने जारी की नीट यूजी 2026 आंसर की, यहां देखें डायरेक्ट लिंक

NEET UG 2026 Answer Key: NTA ने जारी की नीट यूजी 2026 आंसर की, यहां देखें डायरेक्ट लिंक

NTA ने NEET UG 2026 की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है.उम्मीदवार अब neet.nta.nic.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अंक चेक कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 07 May 2026 10:09 AM (IST)
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  • OMR शीट और रिजल्ट इसी माह जारी होने की उम्मीद है.

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने NEET UG 2026 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने 3 मई 2026 को मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी थी, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in⁠  पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं. इससे छात्र अपने उत्तरों का मिलान करके संभावित स्कोर का अंदाजा लगा सकते हैं.

कब हुई थी परीक्षा और आवेदन?
NEET UG 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 फरवरी 2026 से शुरू हुई थी. उम्मीदवारों को आवेदन करने का मौका 11 मार्च तक दिया गया था.इसके बाद 12 से 14 मार्च के बीच करेक्शन विंडो खोली गई थी.परीक्षा 3 मई 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई.

जल्द जारी होगी OMR शीट
NTA ने जानकारी दी है कि आंसर की के बाद जल्द ही छात्रों की स्कैन की गई OMR शीट भी जारी की जाएगी. OMR शीट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा. इसके जरिए छात्र अपने दिए गए उत्तरों की सही तरीके से जांच कर सकेंगे.

आंसर की पर दर्ज कर सकेंगे आपत्ति
अगर किसी छात्र को किसी प्रश्न या उत्तर में गलती नजर आती है, तो वह आंसर की चैलेंज विंडो खुलने के बाद ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं. हर प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा. NTA सभी आपत्तियों की जांच के बाद फाइनल आंसर की जारी करेगा और उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा.

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NEET 2026 मार्किंग स्कीम
NEET परीक्षा में हर सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाते हैं जबकि गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाता है.बिना उत्तर वाले प्रश्न पर कोई अंक नहीं मिलता. छात्र ऑफिशियल आंसर की की मदद से आसानी से अपने संभावित अंक निकाल सकते हैं.

रिजल्ट कब आएगा?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक NEET UG 2026 का रिजल्ट इसी महीने जारी किया जा सकता है. हालांकि NTA की तरफ से अभी रिजल्ट डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें.

ऐसे डाउनलोड करें NEET UG 2026 आंसर की 

  • सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं.
  • होमपेज पर “NEET UG 2026 Answer Key” लिंक पर क्लिक करें.
  • अब लॉगिन पेज खुलेगा, जहां Application Number, Date of Birth और Security Pin दर्ज करें.
  • इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
  • स्क्रीन पर आपकी आंसर की दिखाई देगी.
  • अब PDF डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल लें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 07 May 2026 10:09 AM (IST)
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Education Neet Nta Nic In NEET UG 2026 NTA NEET Answer Key
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