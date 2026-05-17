CBSE की OSM प्रक्रिया के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने छात्रों को किया डिटेन

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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE Class 12 Result Controversy: सीबीएसई की OSM प्रक्रिया के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने छात्रों को किया डिटेन

CBSE Class 12 Result Controversy: सीबीएसई की OSM प्रक्रिया के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने छात्रों को किया डिटेन

CBSE Class 12 Result Controversy: छात्र दिविशा ने बताया कि मैथ्स में उन्हें 80 में से सिर्फ 21 नंबर मिले, जबकि प्री-बोर्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ. छात्रों ने CBSE पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

By : अजातिका सिंह | Edited By: प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 17 May 2026 01:26 PM (IST)
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CBSE Class 12 Result Controversy: CBSE की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रक्रिया के खिलाफ कुछ छात्र National War Memorial के बाहर इकट्ठा हुए और फ्री री-चेकिंग की मांग उठाई. प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने करीब 7-8 छात्रों को डिटेन कर लिया. इतना ही नहीं छात्रों के पोस्टर और बैनर भी पुलिस ने जब्त कर लिए. 

छात्रों का कहना है कि बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जांच सही तरीके से नहीं हुई और री-चेकिंग के लिए भारी फीस लेना गलत है. वहीं, इस कार्रवाई को लेकर पुलिस ने छात्रों से कहा कि इस जगह प्रदर्शन की अनुमति नहीं है और उन्हें जंतर-मंतर ले जाया जाएगा. छात्रों ने सीबीएसई और पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है. 

छात्रों को मिल री CBSE की गलती की सजा

प्रदर्शन में शामिल एक छात्र ईशान ने कहा कि गलती CBSE की है लेकिन सज़ा छात्रों को भुगतनी पड़ रही है. उन्होंने कहा कि पहले पूरी कॉपी की री-चेकिंग 500 रुपये में होती थी, जिसे अब बढ़ाकर 700 रुपये कर दिया गया है. उनका कहना है कि अगर सही स्टेप मार्किंग होती तो मैथ्स में इतने छात्र फेल नहीं होते. वहीं, दिविशा ने बताया कि उन्होंने JEE क्वालिफाई किया है लेकिन बोर्ड में कम नंबर आने की वजह से उनका क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पा रहा. उन्होंने कहा कि मैथ्स में उन्हें 80 में से सिर्फ 21 नंबर मिले, जबकि प्री-बोर्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ. उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों ने CBSE को मेल भेजे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.

कई विषयों में छात्रों को कम मिले नंबर

गुंजन का कहना है कि मैथ्स, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज जैसे विषयों में प्री-बोर्ड की तुलना में काफी कम नंबर आए हैं. पुलकित ने बताया कि मैथ्स में उन्हें 80 में से सिर्फ 15 नंबर मिले. उनका कहना है कि उनका आगे के कोर्स में एडमिशन हो चुका है और फीस भी जमा हो गई है, लेकिन अब भविष्य अधर में है. उन्होंने कहा कि CBSE को इस मामले में सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए. अमित ने कहा कि खराब मार्किंग की वजह से कई छात्र मानसिक तनाव में हैं, उन्होंने दावा किया कि कुछ छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली है. उनका कहना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री समेत कई विषयों में उम्मीद से बहुत कम नंबर दिए गए हैं और री-चेकिंग कराना अब मजबूरी बन गया है.

अक्षय राज ने कहा कि री-चेकिंग की फीस बहुत ज्यादा है और हर सवाल के लिए अलग से पैसे लिए जा रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया छात्रों के साथ अन्याय है. छात्रों का दावा है कि साइंस स्ट्रीम के बड़ी संख्या में छात्र फेल हुए हैं और यह पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं लगती. प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि जब तक उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा, तब तक वे रोज़ प्रदर्शन जारी रखेंगे. मौके पर दिल्ली पुलिस की बस पहुंची और छात्रों को उसमें बैठाकर वहां से हटाया गया.

यह भी पढ़ें: CBSE ने छात्रों की चिंता पर तोड़ी चुप्पी, OSM सिस्टम को लेकर दिया बड़ा बयान

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Published at : 17 May 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
Student Protest CBSE Class 12 Result CBSE CBSE Class 12 Result Controversy CBSE OSM Process
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