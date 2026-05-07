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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाब्रिटेन में पढ़ाई का सपना फीस, किराया और खाने पर कितना होगा खर्च? जानें एक-एक डिटेल

ब्रिटेन में पढ़ाई का सपना फीस, किराया और खाने पर कितना होगा खर्च? जानें एक-एक डिटेल

ब्रिटेन में पढ़ाई करने का प्लान बना रहे हैं? यहां जानिए कुल खर्च की पूरी जानकारी जिसे आसानी से आप पूरी योजना तैयार कर सकते हैं....

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 07 May 2026 09:27 AM (IST)
ब्रिटेन में पढ़ाई करने का प्लान बना रहे हैं? यहां जानिए कुल खर्च की पूरी जानकारी जिसे आसानी से आप पूरी योजना तैयार कर सकते हैं....

विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए ब्रिटेन एक प्रमुख विकल्प है, लेकिन यहां पढ़ाई करने से पहले कुल खर्च को समझना बेहद जरूरी है. केवल यूनिवर्सिटी फीस ही नहीं, बल्कि रहने और रोजमर्रा के खर्च भी बजट का बड़ा हिस्सा होते हैं. सही जानकारी से आप बेहतर आर्थिक योजना बना सकते हैं.

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ब्रिटेन में बैचलर्स डिग्री की फीस कोर्स और यूनिवर्सिटी के अनुसार अलग-अलग होती है. आमतौर पर छात्रों को 11,000 से 38,000 पाउंड के बीच ट्यूशन फीस देनी पड़ती है. इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में यह कोर्स लगभग तीन साल में पूरा हो जाता है, जबकि स्कॉटलैंड में चार साल लग सकते हैं.
ब्रिटेन में बैचलर्स डिग्री की फीस कोर्स और यूनिवर्सिटी के अनुसार अलग-अलग होती है. आमतौर पर छात्रों को 11,000 से 38,000 पाउंड के बीच ट्यूशन फीस देनी पड़ती है. इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में यह कोर्स लगभग तीन साल में पूरा हो जाता है, जबकि स्कॉटलैंड में चार साल लग सकते हैं.
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मास्टर्स की पढ़ाई के लिए छात्रों को लगभग 9,000 से 30,000 पाउंड तक खर्च करना पड़ सकता है. यहां की खास बात यह है कि अधिकतर मास्टर्स कोर्स एक साल में ही पूरे हो जाते हैं, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है.
मास्टर्स की पढ़ाई के लिए छात्रों को लगभग 9,000 से 30,000 पाउंड तक खर्च करना पड़ सकता है. यहां की खास बात यह है कि अधिकतर मास्टर्स कोर्स एक साल में ही पूरे हो जाते हैं, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है.
Published at : 07 May 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
Education Study In UK Cost 2026 UK Tuition Fees UK Living Cost Students

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