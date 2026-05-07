ब्रिटेन में पढ़ाई का सपना फीस, किराया और खाने पर कितना होगा खर्च? जानें एक-एक डिटेल

ब्रिटेन में बैचलर्स डिग्री की फीस कोर्स और यूनिवर्सिटी के अनुसार अलग-अलग होती है. आमतौर पर छात्रों को 11,000 से 38,000 पाउंड के बीच ट्यूशन फीस देनी पड़ती है. इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में यह कोर्स लगभग तीन साल में पूरा हो जाता है, जबकि स्कॉटलैंड में चार साल लग सकते हैं.