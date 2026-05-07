एक्सप्लोरर
ब्रिटेन में पढ़ाई का सपना फीस, किराया और खाने पर कितना होगा खर्च? जानें एक-एक डिटेल
ब्रिटेन में पढ़ाई करने का प्लान बना रहे हैं? यहां जानिए कुल खर्च की पूरी जानकारी जिसे आसानी से आप पूरी योजना तैयार कर सकते हैं....
विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए ब्रिटेन एक प्रमुख विकल्प है, लेकिन यहां पढ़ाई करने से पहले कुल खर्च को समझना बेहद जरूरी है. केवल यूनिवर्सिटी फीस ही नहीं, बल्कि रहने और रोजमर्रा के खर्च भी बजट का बड़ा हिस्सा होते हैं. सही जानकारी से आप बेहतर आर्थिक योजना बना सकते हैं.
1/6
2/6
Published at : 07 May 2026 09:27 AM (IST)
शिक्षा
6 Photos
12वीं के बाद 2026 में ये डिग्री कोर्स दिलाएंगे सबसे ज्यादा सैलरी, करियर बनेगा सुपरहिट!
शिक्षा
6 Photos
दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को विदेश में एक सेमेस्टर पढ़ने का मौका, ऑनलाइन कोर्स से भी मिलेगा क्रेडिट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
क्या है कैपस्टोन प्रोजेक्ट? यूजी हो या पीजी, इसके बगैर अमेरिका में नहीं मिलेगा एडमिशन
शिक्षा
सऊदी अरब में ड्राइवर को कितनी मिलता है सैलरी, भारत से यह कितनी ज्यादा?
शिक्षा
कितनी है दिल्ली एम्स की फीस, हॉस्टल में एक महीने में कितना करना होता है खर्च? यहां जानें
शिक्षा
CBSE ने फरवरी परीक्षा का रिजल्ट किया जारी, DigiLocker से E-Certificate डाउनलोड शुरू
Advertisement
शिवाजी सरकार
Opinion