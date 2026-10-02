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हिंदी न्यूज़शिक्षानीट SS 2025 का स्पेशल स्ट्रे रिजल्ट जारी, 795 उम्मीदवारों को मिली सीट

नीट SS 2025 का स्पेशल स्ट्रे रिजल्ट जारी, 795 उम्मीदवारों को मिली सीट

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने डीएम, एमसीएच और डीएनबी एसएस कोर्स के लिए सीट अलॉटमेंट की लिस्ट जारी की है. इस राउंड में कुल 795 उम्मीदवारों को सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल कोर्सेज में सीट आवंटित की गई है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 02 Oct 2026 05:39 PM (IST)
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नीट सुपर स्पेशलिटी 2025 काउंसलिंग के स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने डीएम, एमसीएच और डीएनबी एसएस कोर्स के लिए सीट अलॉटमेंट की लिस्ट जारी की है. इस राउंड में कुल 795 उम्मीदवारों को सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल कोर्सेज में सीट आवंटित की गई है, जिन उम्मीदवारों ने इस काउंसलिंग राउंड में हिस्सा लिया था वह एमसीसी की ऑफिसियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर अपना सीट अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं. सीट मिलने वाले उम्मीदवारों को तय समय के अंदर मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. 

एमसीसी की ओर से जारी काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार जिन उम्मीदवारों को स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउंड में सीट मिली है, उन्हें 6 अक्टूबर तक अपने संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा. कॉलेज पहुंचने पर उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा. इसके साथ ही संस्थान की ओर से बताई गई अन्य एडमिशन और औपचारिकताएं भी पूरी करनी होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह अपनी अलॉट की गई सीट कॉलेज और कोर्स की जानकारी ध्यान से जांच ले और एमसीसी के निर्देशों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी करें. तय तारीख तक रिपोर्ट नहीं करने पर उम्मीदवार को अलॉट की गई सीट प्रभावित हो सकती है.

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ऐसे चेक करें NEET SS 2025 अलॉटमेंट रिजल्ट 

  • सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं. 
  • इसके बाद होम पेज पर सुपर स्पेशियलिटी काउंसलिंग सेक्शन में जाए. 
  • अब यहां नीट एसएस 2025 स्पेशल स्ट्रे वेकेंसी राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें. 
  • अब मांगी गई लॉगिन डिटेल जैसे नीट एसएस रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें. 
  • डिटेल सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दिखाई देगा. 
  • अब अलॉट किए गए कोर्स और कॉलेज की जानकारी चेक करें. 
  • अब रिजल्ट डाउनलोड कर लें और आगे की जरूरत के लिए इसका प्रिंटआउट निकल लें. 

क्या है NEET SS?

नीट एसएस यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट सुपर स्पेशियलिटी देश में सुपर स्पेशयलिटी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा है. इसके जरिए डीएम और एमसीएच जैसे कोर्सेज में एडमिशन दिया जाता है. इस परीक्षा का आयोजन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज कराता है. सामान्य तौर पर इसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल योग्यता जैसे एमडी-एमएस या डीएनबी होनी चाहिए. हालांकि किसी खास सुपर स्पेशियलिटी कोर्स के लिए पात्रता उसकी संबंधित फीडर स्पेशलिटी और लागू नियमों के अनुसार तय होती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 02 Oct 2026 05:39 PM (IST)
Tags :
NEET SS Result 2025 NEET SS Special Stary Round
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