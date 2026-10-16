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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीहरियाणा में फूड सेफ्टी ऑफिसर के 45 पदों पर भर्ती, 19 अक्टूबर तक भरें फॉर्म

हरियाणा में फूड सेफ्टी ऑफिसर के 45 पदों पर भर्ती, 19 अक्टूबर तक भरें फॉर्म

HPSC ने फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है. HPSC ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 45 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की थी. इस भर्ती के लिए उम्मीदवार 19 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 16 Oct 2026 08:38 AM (IST)
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फूड टेक्नोलॉजी से जुड़ी पढ़ाई करने वालों के लिए हरियाणा सरकार में नौकरी निकली है. दरअसल हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) ने फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है. एचपीएससी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 45 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की थी. इस भर्ती के लिए उम्मीदवार 19 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती विज्ञापन संख्या 25/2026 के तहत की जा रही है. 

कौन कर सकता है भर्ती के लिए आवेदन?  

फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस में डिग्री होनी चाहिए.इसके अलावा वेटरनरी साइंस, बायोकेमेस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी केमिस्ट्री और मेडिसिन से जुड़ी डिग्री वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. 

भाषा ज्ञान और आयु सीमा 

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष बताई गई है. वहीं आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार इस भर्ती में आयु सीमा में छूट दी जाएगी. इसके अलावा आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का 10वीं या उच्च शिक्षा के स्तर पर हिंदी या संस्कृत भाषा पढ़ा होना अनिवार्य है.

कैसे होगा चयन?

एचपीएससी भर्ती में उम्मीदवारों का चयन स्क्रीनिंग टेस्ट, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा. इसके बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. वहीं लास्ट में मेडिकल प्रक्रिया भी उम्मीदवारों को पूरी करनी होगी. 

कितनी लगेगी आवेदन फीस?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आवेदन फीस पद, कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग है. जनरल पुरुष उम्मीदवारों के लिए फीस 1000 रुपये हैं. वहीं ओएससी,  डीएससी, बीसी-ए (एनसीएल), बीसी-बी (एनसीएल), ईएसएम और  ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये फीस निर्धारित की गई है. वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों से कोई फीस नहीं ली जाएगी.

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यह पदों का ब्यौरा 

इस भर्ती के तहत फूड सेफ्टी ऑफिसर के कुल 45 पदों को भर जाना है. इनमें 22 पद जनरल के लिए है.  वहीं डीएससी और ओएससी के लिए 5-5 पद, बीसी-ए के लिए 5 पद, बीसी-बी के लिए 3 पद और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 5 पद निर्धारित है.

कैसे करें आवेदन?

  • इस भर्ती के लिए उम्मीदवार आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं. 
  • उसके बाद पोर्टल पर एफएसओ भर्ती 2026 के लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें. 
  • अब जरूरी डॉक्यूमेंट और पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरें. 
  • इसके बाद आवेदन के लिए तय फीस जमा करें. 
  • वहीं लास्ट में फॉर्म को अच्छी तरह चेक करके सबमिट कर दें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 16 Oct 2026 08:38 AM (IST)
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