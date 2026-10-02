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SSC जेई से CHSL की परीक्षा तारीख जारी, जानें कब होंगे एग्जाम

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर इंजीनियर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब इंस्पेक्टर और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी सीएचएसएल परीक्षा का प्रस्तावित शेड्यूल जारी किया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 02 Oct 2026 12:38 PM (IST)
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कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 2026 के अंत में होने वाले तीन बड़ी परीक्षाओं की तारीख को लेकर अपडेट जारी कर दिया है. आयोग ने जूनियर इंजीनियर दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब इंस्पेक्टर और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी सीएचएसएल परीक्षा का प्रस्तावित शेड्यूल जारी किया है. इन तीनों परीक्षाओं का आयोजन नवंबर और दिसंबर 2026 के दौरान किया जाएगा.

एसएससी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार सभी परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी. आयोग ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि यह तारीख की फिलहाल प्रस्तावित है. परीक्षा से जुड़ी अंतिम तारीख के लिए उम्मीदवारों को एसएससी के ऑफिसियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी होगी.

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SSC JE के पेपर-1 की परीक्षा नवंबर में

एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2026 का पेपर 1 सबसे पहले आयोजित किया जाएगा. इसके लिए परीक्षा की अवधि 2 नवंबर से 6 नवंबर तय की गई है. जेई पेपर 1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी और उम्मीदवारों को उनके परीक्षा तारीख, शिफ्ट और केंद्र से जुड़ी जानकारी एसएससी के माध्यम से दी जाएगी. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को आयोग की ओर से जारी होने वाले नोटिस भी चेक करते रहने की सलाह दी गई है.

दिल्ली पुलिस SI और CAPF परीक्षा 20 नवंबर से

जेई के पास सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और केंद्रीय पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2026 आयोजित होगी. एसएससी के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार यह परीक्षा 20 नवंबर से 28 नवंबर 2026 के बीच होगी. यह परीक्षा भी सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी.

CHSL टियर-1 परीक्षा नवंबर से

एसएससी के नए शेड्यूल में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2026 लेवल 1 की तारीख भी घोषित की गई है. सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा 30 नवंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित होने का प्रस्ताव है. सीएचएसएल की भी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी.

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SSC जेई में 1748 पदों की भर्ती

एसएससी जेई 2026 भर्ती के तहत 1748 संभावित पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. इनमें जूनियर इंजीनियर के साथ साइंटिफिक असिस्टेंट से जुड़े पद शामिल है. भर्ती में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जानी है. जेईई पेपर 1 में 200 सवाल और 200 अंक होंगे. इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंजीनियरिंग से सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा और गलत उत्तर प्रदेश 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी.

तारीखों में भी हो सकता है बदलाव

एसएससी ने साफ किया है कि जारी की गई तारीख की प्रस्तावित है. वहीं परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था इसमें जरूरत के अनुसार में बदलाव कर सकती है. इसलिए उम्मीदवारों को केवल शेड्यूल जारी होने के बाद ही अंतिम परीक्षा कार्यक्रम नियमित रूप से विकसित करते रहने की सलाह दी गई थी.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 02 Oct 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
Education News SSC Exam Dated
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