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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासुबह 4:30 बजे अब किसे उठा ले गई दिल्ली पुलिस? भड़की कांग्रेस

सुबह 4:30 बजे अब किसे उठा ले गई दिल्ली पुलिस? भड़की कांग्रेस

दिल्ली में सुबह 4:30 बजे कांग्रेस नेताओं और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को संसद मार्ग थाने के बाहर से हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है. उदयभानु चिब ने एक्स पर वीडियो साझा कर सवाल उठाए हैं.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 16 Oct 2026 07:46 AM (IST)
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दिल्ली में सुबह साढ़े चार बजे पुलिस की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है. भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के अध्यक्ष उदयभानु चिब, पार्टी के अन्य नेताओं और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को संसद मार्ग थाने के बाहर से हिरासत में लिया गया. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने रातभर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे कार्यकर्ताओं को सुबह गिरफ्तार कर लिया. पार्टी ने एनएसयूआई की दो महिला कार्यकर्ताओं रितु बराला और अथिरा विजयन के साथ पुलिस के कथित दुर्व्यवहार को लेकर सवाल उठाए हैं.

यह घटनाक्रम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार को हुए एनएसयूआई के प्रदर्शन के बाद सामने आया है. प्रदर्शन के दौरान रितु बराला और एक महिला पुलिसकर्मी के बीच मारपीट हुई थी. कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और खराब व्यवहार करने का आरोप लगाया है. 

उदयभानु चिब ने पूछा- यह कैसा इंसाफ?

यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदयभानु चिब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना का वीडियो साझा करते हुए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने लिखा, “रातभर एफआईआर मांगी, सुबह 4:30 बजे गिरफ्तार! ये कैसा इंसाफ है, दिल्ली पुलिस?”

उन्होंने एनएसयूआई की कार्यकर्ता रितु बराला और अथिरा का जिक्र करते हुए पूछा कि आखिर उनका गुनाह क्या था.

बीवी श्रीनिवास दिल्ली पुलिस पर भड़के

कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने भी पुलिस कार्रवाई का वीडियो साझा किया. उन्होंने लिखा कि दिल्ली पुलिस भूल रही है कि उसे वेतन भारत के लोगों से मिलता है, न कि भाजपा मुख्यालय से.

श्रीनिवास ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर एनएसयूआई की दोनों महिला कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने ज्यादती की. उन्होंने कहा कि इसका हिसाब आज नहीं तो कल जरूर होगा. उन्होंने सुबह साढ़े चार बजे संसद मार्ग थाने से हुई गिरफ्तारी को सरकार की स्थिति से जोड़ते हुए लिखा कि यह इस बात का सबूत है कि सरकार अपनी अंतिम सांसें गिन रही है.

एक अन्य पोस्ट में श्रीनिवास ने चेतावनी दी कि दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि अगर वर्दी में मौजूद भाजपा के कथित गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो सड़कों पर जवाब दिया जाएगा.

यह भी पढ़िएः 'केवल 11 लोगों को इजाजत', CJP के तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली पुलिस की गाइडलाइंस

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 16 Oct 2026 07:17 AM (IST)
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Indian Youth Congress DELHI POLICE Uday Bhanu Chib
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