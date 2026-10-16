दिल्ली के कनॉट प्लेस में शुक्रवार (16 अक्टूबर) कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन और 'तिरंगा मार्च' के ऐलान के बाद राजधानी में यातायात प्रभावित हो सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, दोपहर 3 बजे से कनॉट प्लेस और उसके आसपास की कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की आवाजाही में परेशानी हो सकती है. ऐसे में इन रास्तों से गुजरने वाले लोगों को पहले से अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है.

पुलिस ने बताया है कि मौके की स्थिति को देखते हुए जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए जाएंगे. इसका मतलब है कि कुछ रास्तों पर वाहनों की आवाजाही बदली जा सकती है और यात्रियों को दूसरे रास्तों से गुजरना पड़ सकता है.

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कनॉट प्लेस और आसपास की इन सड़कों पर पड़ेगा असर

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, संसद मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, शहीद भगत सिंह मार्ग, पंचकुइयां रोड, बसंत लेन और चेल्म्सफोर्ड रोड पर यातायात प्रभावित होने की आशंका है. इसके अलावा मिंटो रोड, बाराखंभा रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग और जनपथ से आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

रेल भवन, रफी मार्ग, सी-हेक्सागन, मंडी हाउस, पटेल चौक और विंडसर प्लेस के आसपास भी यातायात व्यवस्था में बदलाव हो सकता है. वहीं, गोल डाकखाना, अशोक रोड पर जीपीओ से सी-हेक्सागन तक का हिस्सा, तिलक मार्ग, टॉल्स्टॉय मार्ग और सिकंदरा रोड भी प्रभावित होने वाले संभावित मार्गों में शामिल हैं.

🚨 TRAFFIC ADVISORY In view of a proposed gathering at Central Park, Connaught Place, New Delhi, on 16.10.2026, traffic movement on certain roads in and around Connaught Place is likely to be affected from 03:00 PM onwards. Commuters are advised to plan their journeys accordingly, allow sufficient travel time, use public transport wherever possible and follow the directions of traffic personnel. Traffic diversions may be implemented depending on the prevailing situation. Stay updated and follow Delhi Traffic Police handles for real-eroute updates. FACEBOOK: https://t.co/XMFa7Ld8gD PLATFORM X: https://t.co/hro9F9Bmge INSTAGRAM: https://t.co/aL9StmHNJn WHATSAPP: 8750871493 HELPLINE NOS.: 1095 / 011-25844444 Delhi Traffic Police Your Safety, Our Priority. #DelhiTrafficPolice #DTPUpdates #DPTrafficAdvisory @PMOIndia @HMOIndia @LtGovDelhi @CPDelhi @CMODelhi @DelhiPolice @OfficialDMRC @dtchq_delhi @tweetndmc @FBDPolice @gurgaonpolice @SonipatPolice @jhajjarpolice @ghaziabadpolice @CP_Noida @timesofindia @the_hindu @IndianExpress @AmarUjalaNews @NavbharatTimes @Live_Hindustan @TimesNow @IndiaToday @republic — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) October 15, 2026

दोपहर 3 बजे के बाद संभलकर निकलें

ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, यातायात पर असर दोपहर 3 बजे से शुरू होने की आशंका है. ऐसे में कनॉट प्लेस, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आसपास के व्यस्त इलाकों की ओर जाने वाले लोगों को अतिरिक्त समय लेकर निकलना चाहिए.

अगर किसी को दफ्तर, अस्पताल, रेलवे स्टेशन या किसी जरूरी काम से इन इलाकों में जाना है, तो वह अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्तों पर भी विचार कर सकता है. हालांकि, कौन-सा रास्ता बंद होगा या कहां डायवर्जन लागू किया जाएगा, यह मौके की स्थिति के आधार पर तय किया जा सकता है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को दी सलाह

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और रास्ते में लगने वाले संभावित अतिरिक्त समय को ध्यान में रखें. जहां तक संभव हो, निजी वाहनों के बजाय मेट्रो और दूसरे सार्वजनिक परिवहन साधनों का इस्तेमाल करें.

इसके अलावा सड़क किनारे वाहन खड़ा करने से बचें और केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें. मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है, ताकि यातायात व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल सके.

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यहां से ले सकते हैं ट्रैफिक की ताजा जानकारी

यात्रा पर निकलने से पहले लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट traffic.delhipolice.gov.in पर जानकारी ले सकते हैं. इसके अलावा एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और फेसबुक पर @dtptraffic हैंडल के जरिए भी अपडेट हासिल किए जा सकते हैं.

यातायात से जुड़ी मदद के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन 1095 और 011-25844444 पर संपर्क किया जा सकता है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक से जुड़े अपडेट पर नजर रखें और अपनी यात्रा उसी के अनुसार तय करें, ताकि रास्ते में होने वाली परेशानी से बचा जा सके.