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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Traffic Advisory: CJP के तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट, आज ये रास्ते रहेंगे बंद

Delhi Traffic Advisory: CJP के तिरंगा मार्च से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट, आज ये रास्ते रहेंगे बंद

दिल्ली के कनॉट प्लेस में 16 अक्टूबर को CJP के विरोध प्रदर्शन और तिरंगा मार्च के ऐलान के बाद ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 21 सड़कों को लेकर एडवाइजरी जारी की है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 16 Oct 2026 06:53 AM (IST)
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दिल्ली के कनॉट प्लेस में शुक्रवार (16 अक्टूबर) कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन और 'तिरंगा मार्च' के ऐलान के बाद राजधानी में यातायात प्रभावित हो सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, दोपहर 3 बजे से कनॉट प्लेस और उसके आसपास की कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों की आवाजाही में परेशानी हो सकती है. ऐसे में इन रास्तों से गुजरने वाले लोगों को पहले से अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है.

पुलिस ने बताया है कि मौके की स्थिति को देखते हुए जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए जाएंगे. इसका मतलब है कि कुछ रास्तों पर वाहनों की आवाजाही बदली जा सकती है और यात्रियों को दूसरे रास्तों से गुजरना पड़ सकता है.

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कनॉट प्लेस और आसपास की इन सड़कों पर पड़ेगा असर

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, संसद मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग, शहीद भगत सिंह मार्ग, पंचकुइयां रोड, बसंत लेन और चेल्म्सफोर्ड रोड पर यातायात प्रभावित होने की आशंका है. इसके अलावा मिंटो रोड, बाराखंभा रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग और जनपथ से आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

रेल भवन, रफी मार्ग, सी-हेक्सागन, मंडी हाउस, पटेल चौक और विंडसर प्लेस के आसपास भी यातायात व्यवस्था में बदलाव हो सकता है. वहीं, गोल डाकखाना, अशोक रोड पर जीपीओ से सी-हेक्सागन तक का हिस्सा, तिलक मार्ग, टॉल्स्टॉय मार्ग और सिकंदरा रोड भी प्रभावित होने वाले संभावित मार्गों में शामिल हैं.

दोपहर 3 बजे के बाद संभलकर निकलें

ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, यातायात पर असर दोपहर 3 बजे से शुरू होने की आशंका है. ऐसे में कनॉट प्लेस, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आसपास के व्यस्त इलाकों की ओर जाने वाले लोगों को अतिरिक्त समय लेकर निकलना चाहिए.

अगर किसी को दफ्तर, अस्पताल, रेलवे स्टेशन या किसी जरूरी काम से इन इलाकों में जाना है, तो वह अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्तों पर भी विचार कर सकता है. हालांकि, कौन-सा रास्ता बंद होगा या कहां डायवर्जन लागू किया जाएगा, यह मौके की स्थिति के आधार पर तय किया जा सकता है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को दी सलाह

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और रास्ते में लगने वाले संभावित अतिरिक्त समय को ध्यान में रखें. जहां तक संभव हो, निजी वाहनों के बजाय मेट्रो और दूसरे सार्वजनिक परिवहन साधनों का इस्तेमाल करें.

इसके अलावा सड़क किनारे वाहन खड़ा करने से बचें और केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें. मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है, ताकि यातायात व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिल सके.

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यहां से ले सकते हैं ट्रैफिक की ताजा जानकारी

यात्रा पर निकलने से पहले लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट traffic.delhipolice.gov.in पर जानकारी ले सकते हैं. इसके अलावा एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और फेसबुक पर @dtptraffic हैंडल के जरिए भी अपडेट हासिल किए जा सकते हैं.

यातायात से जुड़ी मदद के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन 1095 और 011-25844444 पर संपर्क किया जा सकता है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक से जुड़े अपडेट पर नजर रखें और अपनी यात्रा उसी के अनुसार तय करें, ताकि रास्ते में होने वाली परेशानी से बचा जा सके.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Oct 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
CJP DELHI NEWS DELHI POLICE
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